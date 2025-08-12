България

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

В района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене

12 август 2025, 10:27
Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища
Източник: БТА

Н а територията на община Сандански, над село Плоски, има две активни огнища. Това каза за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС)-Струмяни Иван Ризов.

По думите му в момента с огъня там се борят над 100 човека, сред които горски служители, пожарникари, служители на Национален парк "Пирин", военни. 

Директорът на горското допълни, че в момента в района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене.

"Наблюдаваме там, където има нещо като огнища. Обработват се на ръка. Няма да има нужда от вода", поясни Иван Ризов.

Той допълни, че на засегнатата от огъня територия в Илинденци има над 15 горски служители и около десет пожарникари. 

Директорът на ДГС-Струмяни информира, че след потушаването на пожара ще започне инвентаризация и замерване на опожарената територия. "Все още сме съсредоточени основно в потушаването на пожара и локализирането на огнищата. Слабо се разраства периметърът на пожара", каза още Ризов, и допълни, че изгорялата площ не се увеличава значително. 

Директорът на горското стопанство обясни, че има силен пушек, който се дължи на горящата ниска растителност, предимно хвойна и треви.

"Ще направим всичко възможно нещата да не излязат от контрол. Вътрешни огнища не се знае докога ще има. Заради високите температури и вятъра те често се възобновяват", коментира още Иван Ризов.

Източник: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова    
сандански пожар пирин
Последвайте ни

По темата

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
Jaguar отговори на Тръмп да сравнява числата преди да прави заключения

Jaguar отговори на Тръмп да сравнява числата преди да прави заключения

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Може ли да бъде арестуван Путин в Аляска

Може ли да бъде арестуван Путин в Аляска

Свят Преди 5 минути

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

<p>Комета или извънземна сонда? &bdquo;Хъбъл&ldquo; прави най-ясната снимка досега</p>

Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

Свят Преди 17 минути

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Любопитно Преди 49 минути

До 20 август кандидатите могат да се записват на https://nova.bg/casting

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

България Преди 51 минути

31-годишен с 1,92 промила алкохол предизвика катастрофа и блокира движението към Бургас

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

България Преди 52 минути

Тя се извършва при разклона на село Говедаре

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

България Преди 59 минути

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна

.

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Любопитно Преди 1 час

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Първите индивидуални срещи ще предизвикат смесени емоции тази вечер от 21:00 ч.

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

България Преди 1 час

Проблемите с водоподаването продължават

<p>Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна &bdquo;Подул&ldquo;</p>

Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна „Подул“

Свят Преди 1 час

Тайван редовно е удрян от тайфуни, обикновено по планинското си, слабо населено източно крайбрежие с лице към Тихия океан

,

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

България Преди 1 час

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Любопитно Преди 2 часа

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Любопитно Преди 2 часа

Американецът Том Капон е свалил 20 килограма за една година и сега тежи 89 кг

,

Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина

Свят Преди 2 часа

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Свят Преди 2 часа

Изявлението беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

България Преди 2 часа

Toй отказал да спре за проверка, след което последвала гонка с полицията

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Анистън сподели съкрушителни подробности за Матю Пери

Edna.bg

Рафаел Надал стана татко за втори път. Коя е Мария - жената до него

Edna.bg

Официално: ПСЖ представи украински национал

Gong.bg

Ван Дайк говори открито за проблемите в защитата на Ливърпул

Gong.bg

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg