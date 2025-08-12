Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

Н а територията на община Сандански, над село Плоски, има две активни огнища. Това каза за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС)-Струмяни Иван Ризов.

По думите му в момента с огъня там се борят над 100 човека, сред които горски служители, пожарникари, служители на Национален парк "Пирин", военни.

Директорът на горското допълни, че в момента в района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене.

"Наблюдаваме там, където има нещо като огнища. Обработват се на ръка. Няма да има нужда от вода", поясни Иван Ризов.

Той допълни, че на засегнатата от огъня територия в Илинденци има над 15 горски служители и около десет пожарникари.

Директорът на ДГС-Струмяни информира, че след потушаването на пожара ще започне инвентаризация и замерване на опожарената територия. "Все още сме съсредоточени основно в потушаването на пожара и локализирането на огнищата. Слабо се разраства периметърът на пожара", каза още Ризов, и допълни, че изгорялата площ не се увеличава значително.

Директорът на горското стопанство обясни, че има силен пушек, който се дължи на горящата ниска растителност, предимно хвойна и треви.

"Ще направим всичко възможно нещата да не излязат от контрол. Вътрешни огнища не се знае докога ще има. Заради високите температури и вятъра те често се възобновяват", коментира още Иван Ризов.