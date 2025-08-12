България

"Не помним такъв пожар, беше много страшно": Огънят край Сунгурларе се разгоря отново

В гасенето ще се включат три самолета и един хеликоптер

Обновена преди 1 час / 12 август 2025, 07:49
Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София
Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание
Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)
Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"
След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян
Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Н ад 20 противопожарни автомобила се използват за погасяването на пожара край няколко села в община Сунгурларе. На терен са и служители на Министерството на отбраната, съобщи пред БТА заместник-директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ ст. ком. Любомир Баров.

"В гасенето ще се включат три самолета и един хеликоптер", каза той. 

Към този момент няма пряка опасност за населените места, след като екипите са работили през цялата нощ – основно по фронтовете, които са били най-близо. 

Основните сили са съсредоточени върху пламъците, които са обхванали смесен горски масив между селата Скала и Бероново. “Огнищата са отдалечени от населените места. Теренът е труден за работа затова сме предприели гасене на ръка“, добави Баров. 

Доброволците, които тази сутрин отново пристигнаха в село Скала, са разпределени в смесени групи, казаха още от противопожарната служба. В гасенето участват и служители на горските стопанства. 

Снощи властите предприеха евакуация на жителите на селото, след като пламъците достигнаха къщите. За овладяването им през нощта в населеното място са работили осем противопожарни екипа, добави директорът на Регионалната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Бургас – ком. Николай Николаев. По думите му, хората си били допуснати до домовете само няколко часа след евакуацията, тъй като огънят е потушен сравнително бързо. 

Репортер на БТА съобщи за няколко изгорели постройки в село Скала, както и много изпепелени дворове.

“Не помним такъв пожар. Беше много страшно през изминалата нощ. Не сме мигнали“, каза Йордан, докато разчиства керемидите от рухнал покрив на селскостопанска постройка. 

Към този момент пожарът в община Сунгурларе гори на три фронта. За погасяването им с тежка техника се включват и земеделски производители от района, известен с лозовите си масиви. Засегнати са повече от 15 000 декара смесени гори и лозя. 

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
Сунгурларе пожар евакуация
Последвайте ни

По темата

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

Непознатата история на неандерталците

Непознатата история на неандерталците

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Любопитно Преди 7 минути

Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара

Възрастни жени се сбиха за последна кутия цигари (ВИДЕО)

Възрастни жени се сбиха за последна кутия цигари (ВИДЕО)

Свят Преди 42 минути

Наложи се и собственикът на магазина да се намеси, за да прекрати скандала

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Свят Преди 1 час

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 2 часа

Мъж е починал в резултат на изгаряния

<p>Биберони за възрастни &ndash; най-новият хит в Китай</p>

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Любопитно Преди 2 часа

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

България Преди 2 часа

Зад волана бил 20-годишен младеж

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Свят Преди 2 часа

Култура, история и съвременен живот в страната на баобабите и океана

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 3 часа

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Пари Преди 3 часа

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%

Снимката е илюстративна

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

България Преди 3 часа

Случката се разиграла на детска площадка в града

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Свят Преди 3 часа

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Лиъм Нийсън

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Любопитно Преди 3 часа

Зъбатата играчка е абсолютен феномен по целия свят

<p>Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска?</p>

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

България Преди 3 часа

Бъдещият татко помолил униформените за помощ

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Странностите на крал Чарлз, които са много трудни за изпълнение

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца

Edna.bg

Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове

Gong.bg

Грийлиш със сериозни финансови отстъпки, за да осъществи транфера в Евертън

Gong.bg

Засякоха автомобил с 203 км/ч на АМ „Струма“

Nova.bg

Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Nova.bg