"Не помним такъв пожар, беше много страшно": Огънят край Сунгурларе се разгоря отново

Н ад 20 противопожарни автомобила се използват за погасяването на пожара край няколко села в община Сунгурларе. На терен са и служители на Министерството на отбраната, съобщи пред БТА заместник-директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ ст. ком. Любомир Баров.

"В гасенето ще се включат три самолета и един хеликоптер", каза той.

Към този момент няма пряка опасност за населените места, след като екипите са работили през цялата нощ – основно по фронтовете, които са били най-близо.

Основните сили са съсредоточени върху пламъците, които са обхванали смесен горски масив между селата Скала и Бероново. “Огнищата са отдалечени от населените места. Теренът е труден за работа затова сме предприели гасене на ръка“, добави Баров.

Доброволците, които тази сутрин отново пристигнаха в село Скала, са разпределени в смесени групи, казаха още от противопожарната служба. В гасенето участват и служители на горските стопанства.

Снощи властите предприеха евакуация на жителите на селото, след като пламъците достигнаха къщите. За овладяването им през нощта в населеното място са работили осем противопожарни екипа, добави директорът на Регионалната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Бургас – ком. Николай Николаев. По думите му, хората си били допуснати до домовете само няколко часа след евакуацията, тъй като огънят е потушен сравнително бързо.

Репортер на БТА съобщи за няколко изгорели постройки в село Скала, както и много изпепелени дворове.

“Не помним такъв пожар. Беше много страшно през изминалата нощ. Не сме мигнали“, каза Йордан, докато разчиства керемидите от рухнал покрив на селскостопанска постройка.

Към този момент пожарът в община Сунгурларе гори на три фронта. За погасяването им с тежка техника се включват и земеделски производители от района, известен с лозовите си масиви. Засегнати са повече от 15 000 декара смесени гори и лозя.