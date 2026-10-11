Половината машини за изборите вече са ремонтирани, 3000 са с нови части

Слънце и до 29° в неделя, след това идват дъждове и застудяване

"Слава на Бога, че съм жива и здрава": Фалшива новина за смъртта на Десислава Банова-Плевнелиева разтърси мрежата

П оловината от машините за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Около 3000 устройства са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се всички 12 800 машини да бъдат готови до края на следващата седмица, съобщи изпълнителният директор на „Сиела Норма“ Веселин Тодоров.

12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори

До вота остават 14 дни, а гласуването ще се проведе по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели ще се гласува само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт.

По информация на фирмата изпълнител дейностите вървят по график и трябва да приключат до края на следващата седмица.

Некачествената хартия е повредила принтери

Ремонтът на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила над 10 милиона евро за подготовката на устройствата, включително за ремонтите и доставянето им до секциите в страната и чужбина.

ЦИК започва първия основен ремонт на машините за гласуване от 2021 г. насам

„Всичко върви съвсем нормално. Към момента сме проверили около половината машини. Те са готови за инсталация. Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите. Така че най-голямото количество части за подмяна са именно принтерите“, заяви Веселин Тодоров, изпълнителен директор на „Сиела Норма“.