Слънце, плаж и много голф: Как Карлос Алкарас прекара ваканцията си

С лънце, плаж и… голф. Много голф. Именно така прекара ваканцията си Карлос Алкарас, или Карлитос, както го наричат приятелите му. Тенисистът от Мурсия сподели снимки с осемте си милиона последователи, показвайки моменти на истинска почивка, щастие и време, прекарано със семейството – включително брат му Алваро, пише испанското издание HOLA!

Макар че сме свикнали да го виждаме най-вече на корта, световният номер едно – след победата си срещу Яник Синер на US Open в началото на септември – доказва, че умее да се забавлява и извън него, и то в компанията на най-близките си хора. Да не забравяме, че Алкарас е само на 22 години.

Серията от снимки, изпълнени с усмивки и веселие, показва как звездата на световния тенис презарежда батериите си.

Можем да го видим усмихнат на футболни мачове с приятели. Не бива да се забравя, че Алкарас е фен на „Реал Мадрид“, страст, която споделя с идола си Рафа Надал. А предвид любовта му към футбола, той никога не пропуска възможност да позира с екипи.

Но това далеч не е всичко. Алкарас е голям почитател на спорта като цяло, не само заради очевидната му любов към тениса – той играе и шах. „Това ми помага да бъда по-бърз психически“, казва той в интервю за Marca. А когато има възможност, играе и голф. „Голям фен съм“, признава в предаването El Hormiguero.

Тенисистът, който спечели първия си турнир от Големия шлем едва на 19 години, обича да позира пред камерата и във фитнеса, заедно с близкия си приятелски кръг – както само истински „фитнес приятели“ умеят.

Алкарас отлично знае и как да се наслаждава на нощния живот: често е заснет в компанията на приятели, а всички знаят, че Карлитос умее да се забавлява. Да си припомним, че след като бе коронясан за крал на US Open с победата срещу Синер (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), той организира парти извън корта, на което присъстваха звезди като Джей Балвин и Росалия.

Малко повече за Алкарас

Роден е през 2003 г. в Ел Палмар, Мурсия, и не е единственият в семейството, който обича тениса – тримата му братя, Алваро, Серхио и Хайме, също са запалени по спорта. Баща му е бил вицешампион на Испания и по-късно директор на тенис клуб. Страстта към тениса дори се предава през поколения: дядото на Алкарас е първият в семейството, който се запознава и започва да играе този спорт.

„Без тях, добрите ми моменти извън корта и нивото, което показвам на него, нямаше да са възможни“, признава Алкарас за ролята на семейството в успеха му.