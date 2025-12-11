Любопитно

Слънце, плаж и много голф: Как Карлос Алкарас прекара ваканцията си

Карлос Алкарас прекара ваканцията си в слънце, плаж, голф и спортни забавления със семейството и приятелите си, показвайки как световният №1 презарежда батериите си извън корта

11 декември 2025, 15:26
Слънце, плаж и много голф: Как Карлос Алкарас прекара ваканцията си
Източник: Getty Images

С лънце, плаж и… голф. Много голф. Именно така прекара ваканцията си Карлос Алкарас, или Карлитос, както го наричат приятелите му. Тенисистът от Мурсия сподели снимки с осемте си милиона последователи, показвайки моменти на истинска почивка, щастие и време, прекарано със семейството – включително брат му Алваро, пише испанското издание HOLA!

Макар че сме свикнали да го виждаме най-вече на корта, световният номер едно – след победата си срещу Яник Синер на US Open в началото на септември – доказва, че умее да се забавлява и извън него, и то в компанията на най-близките си хора. Да не забравяме, че Алкарас е само на 22 години.

Серията от снимки, изпълнени с усмивки и веселие, показва как звездата на световния тенис презарежда батериите си. 

Можем да го видим усмихнат на футболни мачове с приятели. Не бива да се забравя, че Алкарас е фен на „Реал Мадрид“, страст, която споделя с идола си Рафа Надал. А предвид любовта му към футбола, той никога не пропуска възможност да позира с екипи.

Но това далеч не е всичко. Алкарас е голям почитател на спорта като цяло, не само заради очевидната му любов към тениса – той играе и шах. „Това ми помага да бъда по-бърз психически“, казва той в интервю за Marca. А когато има възможност, играе и голф. „Голям фен съм“, признава в предаването El Hormiguero.

Тенисистът, който спечели първия си турнир от Големия шлем едва на 19 години, обича да позира пред камерата и във фитнеса, заедно с близкия си приятелски кръг – както само истински „фитнес приятели“ умеят.

Алкарас отлично знае и как да се наслаждава на нощния живот: често е заснет в компанията на приятели, а всички знаят, че Карлитос умее да се забавлява. Да си припомним, че след като бе коронясан за крал на US Open с победата срещу Синер (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), той организира парти извън корта, на което присъстваха звезди като Джей Балвин и Росалия.

  • Малко повече за Алкарас

Роден е през 2003 г. в Ел Палмар, Мурсия, и не е единственият в семейството, който обича тениса – тримата му братя, Алваро, Серхио и Хайме, също са запалени по спорта. Баща му е бил вицешампион на Испания и по-късно директор на тенис клуб. Страстта към тениса дори се предава през поколения: дядото на Алкарас е първият в семейството, който се запознава и започва да играе този спорт.

„Без тях, добрите ми моменти извън корта и нивото, което показвам на него, нямаше да са възможни“, признава Алкарас за ролята на семейството в успеха му.

Карлос Алкарас Тенисист Ваканция Голф Семейство Приятели Спорт US Open Забавления
Последвайте ни

По темата

Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

TIME обяви архитектите на изкуствения интелект за Личност на годината

TIME обяви архитектите на изкуствения интелект за Личност на годината

Политическите сили реагират след оставката на кабинета

Политическите сили реагират след оставката на кабинета "Желязков"

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

Свят Преди 10 минути

Кели неведнъж е отговаряла на негативните коментари за външния си вид през кариерата си, обхващаща повече от две десетилетия

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

България Преди 18 минути

Премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството подава оставка преди гласуването на вота на недоверие

<p>ПП-ДБ иска оставката на кмета на Пловдив, ето защо</p>

ПП-ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради опасни протести

Свят Преди 48 минути

Според ПП-ДБ двата протеста са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е създало предвидим риск от напрежение и инциденти

.

Горната инстанция потвърди размера на паричната гаранция на Благомир Кoцев

България Преди 54 минути

Варненският апелативен съд потвърди определението на Варненския окръжен съд

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Към съветниците ще се присъединят Дивна и Лео Бианки

Тръмп представи дългоочакваната „златна карта“ за имиграция в Белия дом

Тръмп представи дългоочакваната „златна карта“ за имиграция в Белия дом

Свят Преди 1 час

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че това ще функционира „донякъде като зелена карта“

Бойко Борисов, Томислав Дончев и Росен Желязков

Бойко Борисов: Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, няма от какво да се се срамуваме през тези 11 месеца

България Преди 1 час

<p>Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС</p>

Росен Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС

България Преди 1 час

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет

Мирчев: ПП - ДБ няма да участва в каквото и да е "преконфигуриране" на настоящия парламент

Мирчев: ПП - ДБ няма да участва в каквото и да е "преконфигуриране" на настоящия парламент

България Преди 1 час

Асен Василев определи подадената оставка като необходим етап към нормализиране на политическия процес

ИТН: Хаосът го избра опозицията

ИТН: Хаосът го избра опозицията

България Преди 2 часа

"Постигнахме исторически успех", заяви Станислав Балабанов

БТА, Социологическо проучване на Социологичеката агенция "Маркет линкс"

6 партии влизат в парламента, ако изборите са сега, показва изследване на "Маркет линкс"

България Преди 2 часа

Доверието към парламента е 12%, а недоверието – 70%

.

Трагичен край: Жителка на Говедарци обяви мъжа си за изчезнал, откриха тялото му

България Преди 2 часа

По тялото не са установени видими следи от насилие

Делян Пеевски

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

България Преди 2 часа

Пеевски заяви, че решението за подаване на оставката на правителството на премиера Росен Желязков е на мандатоносителя и на партиите от коалицията

Врата на тоалетна удари Тръмп по време на брифинг (ВИДЕО)

Врата на тоалетна удари Тръмп по време на брифинг (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

„Здравейте. Има някой вътре. Хайде, излизайте“, каза Тръмп на мистериозния служител в тоалетната

Снимката е илюстративна

Варненец нападна касиерка в магазин и сви оборота

Свят Преди 2 часа

Той е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство

Тръмп разменя територия за мир - Донбас, който е толкова токсичен, че за работа с него е необходима "политическа противогазова маска"

Тръмп разменя територия за мир - Донбас, който е толкова токсичен, че за работа с него е необходима "политическа противогазова маска"

Свят Преди 2 часа

Русия и САЩ изискват Киев да се оттегли от около една четвърт от Донецка област и част от съседната Луганска област

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Джиджи Хадид и Брадли Купър показаха любовта си пред камера (ВИДЕО)

Edna.bg

Нов опасен грип: Какво трябва да знаем за щама, който предизвиква тревога?

Edna.bg

Потрошиха с камъни автобуса на ПСЖ в Билбао след мача в ШЛ

Gong.bg

Спас Делев спечели WINBET Гол на кръга

Gong.bg

От протеста до парламента: Как политиците четат оставката на правителството

Nova.bg

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Nova.bg