6 партии влизат в парламента, ако изборите са сега, показва изследване на "Маркет линкс"

Ш ест партии влизат в парламента, ако изборите са днес. Това показва националното проучване, финансирано и реализирано съвместно от Би Ти Ви и „Маркет линкс“ за обществено–политическите нагласи към ноември, съобщиха от социологическата агенция.

Изследването е проведено сред 1009 души над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Финансирано е от Би Ти Ви и „Маркет линкс“.

ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Трети - „Възраждане“ с 9,3% подкрепа, а четвърти - „ДПС-Ново начало“ с 9,1%. Пети – „Морал, единство и чест“ с 5,3%, а шести - БСП с 4,7% подкрепа, сочат данните.

Налице са значителни промени на обществените нагласи, изразяващи се в намаляващо доверие и електорална подкрепа за формациите в управлението и техните политически лидери, казват от „Маркет линкс“. Отчита се най-голям спад при ГЕРБ. „Пропорционално по-големи щети понася и "ДПС – Ново начало" със загуба също от 5% на база гласуващи, което представлява 1/3 от подкрепата, получена през октомври“, анализират социолозите.

„БСП се движи около 5% бариера, понасяйки сериозни негативи от управлението, а ИТН изглеждат с най-ниската си подкрепа отчитана в проучване от самото създаване на формацията“, посочват от „Маркет линкс“.

По-висок резултат се отчита при „Продължаваме промяната – Демократична България“, което се отдава на „високата мобилизация на техните поддръжници и факта, че при по-високата избирателна активност, това означава и частично възстановяване на електоралните загуби от изборите през 2024 г.“

Нивата на доверие в българското правителство и парламент остават близо до исторически ниски стойности, обобщават също от социологическата агенция. Отношението към правителството маркира значителна негативна тенденция през последните два месеца. Сравнението със старта на кабинета в началото на 2025 показва загуба на почти 10% пункта доверие, а също добавяне на 18% дял на български граждани, които декларират недоверие в изпълнителната власт, сочат данните.

Доверието към парламента е 12%, а недоверието – 70%.

Президентът Румен Радев остава единствената фигура с доверие, значително превишаващо недоверието.

Последните резултати сочат активизация и сравнително високи нива на готовност за участие в изборния процес. Понастоящем изглежда, че могат да бъдат достигнати нивото от изборите от април 2021 г., когато гласуваха 51% от имащите право на глас, казват от „Маркет линкс“.

Българското общество е в ситуация на много широко обединение срещу модела на управление на страната, коментират още от агенцията. Над 70% подкрепят протестната вълна в страната, а 16% от гражданите са на обратното мнение, сочат още данните.

Над 70% от българското общество се обявяват и срещу проектобюджета на страната, който се превърна и в един от конкретните поводи за протестите, показва анализът. Според данните 56% от гражданите са за оставка, а 26% са против.