ИТН: Хаосът го избра опозицията

"Постигнахме исторически успех", заяви Станислав Балабанов

11 декември 2025, 14:48
Източник: Георги Димитров/Vesti

И ТН имаше две опции - да отидем на бързи избори преди месеци или да направим компромиси да има стабилност. Избрахме второто, каза Станислав Балабанов. 

"Постигнахме исторически успех. След като след 11 месеца площадите отново се напълниха, бяхме задължени да чуем гражданите", каза Балабанов.

"Бащите на хаоса са Радостин Василев, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Костадин Костадинов, те ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено по този път. Какъв е ефектът ще оценим всички вероятно и по джоба си. След като искаха хаос, го получават", каза Балабанов. "Хаосът го избра опозицията", добави той. 

Източник: БГНЕС    
