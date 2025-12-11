Врата на тоалетна удари Тръмп по време на брифинг (ВИДЕО)

М истериозен служител се превърна в звездата на брифинг на борда на Air Force One, след като вратата на тоалетната, в която се намираше, се отвори, блъсна президента Доналд Тръмп и предизвика взрив от смях, а конфузната ситуация моментално стана хит в мрежата, предаде FOX News.

Това накара президента да спре, да се обърне и с безизразен тон да каже: „Здравейте. Има някой вътре. Хайде, излизайте!“

Журналистите избухнаха в смях, който за кратко заглуши брифинга, докато неидентифицираният обитател на тоалетната рязко затвори вратата и отказа да се покаже.

Само мигове преди това Тръмп отговаряше на въпрос, след като се пошегува с репортер, държащ микрофон с дълъг прът: „Ще трябва да внимавате с това нещо. Самолетът е правителствен, но все пак бих искал да го пазим.“

🚨 LMFAO! Hilarious moment with President Trump on Air Force One as someone opens the bathroom door into him



*Lavatory door opens*: "Hello! Somebody's in there. Come on out!" 🤣🔥



*To the press*: "You're gonna have to take it easy on that thing! It's a government plane, but I… pic.twitter.com/gNHhwS4fAn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 10, 2025

Преди да успее да продължи, вратата на тоалетната се отвори в най-неподходящия момент.

Служителят остана вътре до края на брифинга.

След като обстановката се успокои, Тръмп се върна директно към политиката, отговаряйки на въпрос за здравноосигурителните реформи.

На заден план се виждаше прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, която се опитваше да примами мистериозния „пътник без билет“ да излезе от тоалетната. Моменти по-късно тя беше забелязана да се смее с агент на „Тайните служби“.

Брифингите на борда на „Еър Форс Едно“ обикновено са напрегнати разговори в тясно пространство и непредвидени инциденти не са рядкост. Рядко се случва обаче вратата на тоалетната да се превърне в звездата на събитието, засенчвайки отговорите на президента.

VIDEO: President Trump unknowingly blocks someone inside the Air Force 1 restroom during his media gaggle. Then she pops her head out as cameras are rolling on her. Take a look at Press Secretary @karolineleavitt @PressSec face as she watches this unfold!😂 pic.twitter.com/6ZSHP0KbqU — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 11, 2025

Въпреки прекъсването, Тръмп продължи да отговаря на въпроси, докато мистериозният служител остана скрит в тоалетната. От Белия дом не отговориха веднага на запитване от Fox News Digital за самоличността на човека.

Краткият, но запомнящ се инцидент вече се присъединява към дългия списък с непланирани моменти на борда на най-известния самолет в страната.