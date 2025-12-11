Свят

Жена откри избягал затворник в колата си

Той попитал дали може да използва телефон и дали наблизо има Макдоналдс

11 декември 2025, 13:41
Жена откри избягал затворник в колата си
Източник: iStock

Ж ена от Северна Каролина направила шокиращо откритие сутринта, преди да тръгне за работа - избягал затворник се крил в колата ѝ, съобщава People.

Мари Стайнбърг от Едентън, Северна Каролина, тръгнала по алеята към колата си около 7:30 сутринта в понеделник, 8 декември, съобщава WAVY. След като предположила, че е заключила колата си предната вечер, тя била шокирана от откритието.

„Натиснах бутона за отключване и сигурно съм уплашилa човека, защото следващото нещо, което осъзнах, беше, че видях нещо да се движи на задната ми седалка и се отдръпнах, защото си помислих: „Някой е в колата ми“, каза Щайнбърг пред WAVY.  

Чарлз Баб, затворник, избягал от центъра за задържане на окръг Чоуан в Едентън, е избягал вечерта на 7 декември, съобщава изданието. 23-годишният Баб е използвал „малко ръчно оръжие с хладно острие, за да излезе от затвора и да влезе в общността“, пише в изявление на шерифската служба на окръг Чоуан, споделено в социалните медии.

Съдебните протоколи, видени от PEOPLE, показват, че Баб е обвинен в тежко престъпление във връзка с бягството, заедно с обвинения във взлом, кражба и притежание на крадена собственост.

„Той непрекъснато повтаряше: „Съжалявам, съжалявам, съжалявам. Толкова ми е студено. Толкова ми е студено.“ И, знаете ли, аз се стреснах и знам, че и той беше. И аз казах: „Ами, нека вляза и да ти взема палто.“ Помислих си, че ще се правя на майка, защото не знаех дали е опасен или не“, каза Щайнбърг.

Щайнбърг каза пред изданието, че Баб я е попитал дали може да използва телефон и дали наблизо има Макдоналдс.

„Реших, че ако аз съм мила с него, и той ще бъде мил с мен. Не знам, просто реших, че това е правилното решение, защото не знаех дали наистина е опасен“, добави Стайнбърг.

 След това той излезе от колата и потегли, все още в оранжевия си затворнически гащеризон.

След това Стайнбърг влязла вътре и накарала съпруга си, бившия щатски сенатор Боб Стайнбърг, да се обади в полицията, съобщава WAVY.

„Всичко се получи по начина, по който трябваше да се получи. И слава Богу, че всички бяха в безопасност. Горд съм с жена си“, каза Боб Стайнбърг пред WAVY. 

По-късно полицията арестува Баб и го отведе обратно в затвора.

„В бъдеще ще бъде проведено пълно разследване, за да се установят обстоятелствата около бягството и да се гарантира, че са взети превантивни мерки за предотвратяване на повторение на това“, пише CCSO в изявление.

Според CCSO, предполагаемото бягство на Баб е предизвикало целогодишно издирване. „Заместниците на окръг Чоуан работиха неуморно през нощта, проследявайки сигнали за наблюдения и използвайки информация от членовете на нашата общност“, сподели агенцията в изявление.

Източник: People    
Избягал затворник Мари Стайнбърг Чарлз Баб Северна Каролина Откритие в кола Бягство от затвор Полицейско разследване Арест Едентън Затвор
