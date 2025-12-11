Трагичен край: Жителка на Говедарци обяви мъжа си за изчезнал, откриха тялото му

75-годишен жител на село Говедарци, обявен за издирване след сигнал на съпругата му, бе открит вчера без признаци на живот.

Около 19 часа на 9 декември жителка на с. Говедарци подала сигнал в полицията, че рано сутринта съпругът й е напуснал жилището им и до момента не се е прибрал. Това съобщават от ОДМВР-София.

75-годишният мъж веднага бил обявен за общодържавно издирване, като в хода на предприетите активни издирвателни действия е открит около 10.30 часа вчера без признаци на живот в местността "Алиница“ в землището на селото.



По тялото не са установени видими следи от насилие. По случая е образувано досъдебно производство.