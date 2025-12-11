Свят

Тръмп разменя територия за мир - Донбас, който е толкова токсичен, че за работа с него е необходима "политическа противогазова маска"

Русия и САЩ изискват Киев да се оттегли от около една четвърт от Донецка област и част от съседната Луганска област

11 декември 2025, 14:00
Тръмп разменя територия за мир - Донбас, който е толкова токсичен, че за работа с него е необходима "политическа противогазова маска"
Източник: iStock

Р усия и САЩ изискват Киев да се оттегли от около една четвърт от Донецка област и част от съседната Луганска област, които все още са под контрола на Украйна. Financial Times отбелязва, че тази територия е политически важна за Киев, съобщи "Фокус".

В публикацията с оригинално заглавие "Крепостният пояс" на Украйна, който Доналд Тръмп иска да размени за мир се посочва, че Донецка и Луганска области заедно образуват това, което местните наричат Донбас — обширна източна степ, която по размер е около половината от Великобритания и прилича на американския щат Западна Вирджиния.

Добавя се, че този регион, където са работели много металургични заводи и въглищни мини, някога е бил индустриален център на Съветския съюз. Сега тук е разпространена смесица от руски и украински език, която се нарича суржик.

Изданието отбелязва, че в писмо до своите съветски другари от 1921 г. лидерът на болшевиките Владимир Ленин уморено описва Донбас като толкова токсичен, че за работа с него е необходима "политическа противогазова маска“.

Според изданието, въпросът за Донбас остава също толкова остър и днес, като тези територии се превърнаха в един от най-спорните елементи на мирните преговори с цел прекратяване на най-голямата война в Европа от 1945 г. насам.

Опитвайки се да защити правата си върху тази територия чрез преговори, Кремъл се опита да постигне това, което не успя да постигне дори с огромни военни загуби от 2014 г. насам.

Получаването на контрол от Русия над целия Донбас би означавало завладяването на "крепостния пояс“ от градове – Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, които остават бастион срещу руските войски в източна Украйна.

Според анализатори и украински военни служители, Русия в момента контролира по-голямата част от град Покровск, а войските ѝ се намират на южния вход на Константиновка.

Изданието посочва, че главнокомандващият ВСУ Александър Сирски е издал заповед за частично оттегляне на войските от околностите на Покровск, след като техните позиции са станали нестабилни.

Украйна е изразходвала значителна част от над 1 млрд. долара, отпуснати за отбрана, за Донбас. Някои укрепления са видими от магистралите, които преминават през региона: многослойни лабиринти от отбранителни линии, състоящи се от бодлива тел, окопи, минни полета и други препятствия.

Въпреки че релефът на местността също създава мощна бариера за Украйна, на запад от отбранителната линия се изравнява. Според анализатори, Русия може бързо да ги премине, защото там има открити полета и по-слабо населени райони.

Изданието отбелязва, че на Русия би било по-лесно да навлезе в дълбочина на Украйна, ако нейните войски успеят да превземат градовете-крепости, които все още се контролират от ВСУ, или ако ги получи в рамките на преговорите, както предлагат САЩ.

Двама високопоставени украински чиновници разказват, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уилкоф е бил "обсебен“ от идеята, че ако Киев просто предаде на Москва останалите 25% от източната част на Донецка област, ще може да се постигне справедлив мир и да се избегне продължителна и още по-разрушителна война.

Изданието също така цитира думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна "няма козове“ и затова може да загуби много повече територии в битките през 2026 г., ако сега се откаже от "разумните“, според него, териториални отстъпки.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и много европейски чиновници и военни анализатори считат, че отказът на Украйна от територия без бой ще означава принудително поглъщане на отровно хапче.

Освен това Зеленски също заяви пред журналисти, че няма юридическо или морално право да отстъпва територия на Русия. Също така повечето анализатори в Украйна очакват, че обществената реакция на териториалните отстъпки ще бъде остра.

В първоначалния мирен план на САЩ, който се състоеше от 28 точки, беше посочено предложението за създаване на "неутрална, демилитаризирана буферна зона“ след изтеглянето на украинските войски от територията на Донецка област.

В документа също така се посочваше, че тази зона ще бъде "международно призната територия, принадлежаща на Руската федерация“.

"Руските войски няма да влизат в тази демилитаризирана зона“, се посочваше в плана.

На среща в Киев министърът на сухопътните войски на САЩ Ден Дрискол заяви, че администрацията на САЩ е готова да предостави на Украйна гарантирана сигурност в рамките на споразумението, както и да създаде "най-модерната демилитаризирана зона“ в света по източната линия на фронта.

"Ние ще осигурим най-здравата линия на отбрана в света“, е уверил той, както разказват няколко европейски посланици, присъствали на срещата.

Според украински служители, участващи в преговорите, САЩ настояват за създаването на зона, подобна на тази, която разделя Северна и Южна Корея от момента на подписването на несигурното примирие там преди повече от 72 години.

Въпреки това, както се посочва в статията, президентът на Украйна Володимир Зеленски разглежда демилитаризираната зона като път към замразен конфликт. Краткотрайната пауза във войната може да даде на Москва време да прегрупира силите си преди началото на ново настъпление.

Военният анализатор на финската компания Black Bird Group Емил Кастехелми споделя пред изданието, че не може да се вярва на изявленията на Русия за демилитаризираната зона.

"Украйна по принцип би могла да се съгласи на предаването, ако имаше солидни западни гаранции за сигурност, включително разположени в Украйна войски“, добавя той.

Изданието също отбелязва, че присъствието на западни войски на територията на Украйна, особено сили, които са длъжни да реагират на подновяване на руската агресия, остава далечна перспектива и не е предвидено в текущата версия на мирния план.

Добавя се, че Зеленски също е заявил пред журналисти, че въпросът за елементите на гаранциите за сигурност остава нерешен.

Кастехелми отбелязва, че докато точката за създаването на демилитаризирана зона не бъде посочена в мирното споразумение, "предаването на Донецк вероятно ще изглежда твърде рисковано за Украйна“.

"Нивото на риск ще се повиши още повече, ако съществува вероятност Западът да отмени санкциите срещу Русия и да намали военната помощ след предаването на Донецк“, отбелязва анализаторът.

Високопоставен украински чиновник, който се е запознал с последната версия на предложението, заявява, че то не предвижда изтегляне на руските войски от източната граница на демилитаризираната зона.

Източник: "Фокус"    
Донбас Украйна Русия САЩ Мирни преговори Териториални отстъпки Демилитаризирана зона Гаранции за сигурност Володимир Зеленски Източна Украйна
Последвайте ни

По темата

Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Политическите сили реагират след оставката на кабинета

Политическите сили реагират след оставката на кабинета "Желязков"

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Как да не влезем в дългове през януари

Как да не влезем в дългове през януари

pariteni.bg
Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ИТН: Хаосът го избра опозицията

ИТН: Хаосът го избра опозицията

България Преди 14 минути

"Постигнахме исторически успех", заяви Станислав Балабанов

БТА, Социологическо проучване на Социологичеката агенция "Маркет линкс"

6 партии влизат в парламента, ако изборите са сега, показва изследване на "Маркет линкс"

България Преди 15 минути

Доверието към парламента е 12%, а недоверието – 70%

<p>Мъж почина от нелечима болест, предизвикана от&nbsp;кухненски плотове</p>

Мъж почина от нелечима белодробна болест, свързана с популярни кухненски плотове

Свят Преди 1 час

С напредването на болестта тя може да доведе до сериозни усложнения, включително рак на белия дроб, туберкулоза и дори смърт

Жена откри избягал затворник в колата си

Жена откри избягал затворник в колата си

Свят Преди 1 час

Той попитал дали може да използва телефон и дали наблизо има Макдоналдс

Гласуване въпреки оставката - шестият вот срещу правителството не мина в пленарна зала

Гласуване въпреки оставката - шестият вот срещу правителството не мина в пленарна зала

България Преди 1 час

Гласуването беше проведено въпреки подадената оставка на правителството

Кои бяха съпрузите на Одри Хепбърн? Всичко за Мел Ферер и Андреа Доти

Кои бяха съпрузите на Одри Хепбърн? Всичко за Мел Ферер и Андреа Доти

Любопитно Преди 1 час

Холивудската икона е била омъжена два пъти – за Мел Ферер и Андреа Доти – и е отгледала двамата си синове в стремеж към щастлив семеен живот, въпреки професионалните и лични предизвикателства.

Новият график на БДЖ влиза в сила от неделя

Новият график на БДЖ влиза в сила от неделя

България Преди 1 час

В повечето региони на страната се запазва досегашното разписание

,

Мария Корина Мачадо ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела

Любопитно Преди 1 час

Лидерката на опозицията във Венецуела заяви, че е наясно "точно какви рискове поема"

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев

Социалната комисия прие бюджета за догодина

България Преди 1 час

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

България Преди 2 часа

Пострадалата е разпитана в условията на „Синя стая“ в присъствие на психолог и специалисти

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

България Преди 2 часа

Какви са промените може да прочетете в следващите редове

Урсула фон дер Лайен

Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната жена в света

България Преди 2 часа

Пияни руснаци провалили атака в стил „Пърл Харбър“ на Украйна срещу Москва, сочи доклад

Пияни руснаци провалили атака в стил „Пърл Харбър“ на Украйна срещу Москва, сочи доклад

Свят Преди 2 часа

Пияни руски шофьори забавиха секретна украинска операция, която унищожи десетки бомбардировачи на Москва

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Свят Преди 2 часа

От злоупотреба с наркотици, до безразборен секс - включително и с вманиачена преследвачка, влязла с взлом в дома на емблематичния актьор

Доц. Ангел Кунчев

Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази

България Преди 2 часа

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Румен Радев: Днес думата има парламентът

България Преди 3 часа

В 13:30 часа парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков

Всичко от днес

От мрежата

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Шакира разплака Буенос Айрес: певицата излезе на сцената с децата си! (ВИДЕО)

Edna.bg

42 години любов: Илиана Раева развълнува мрежата със сватбена снимка от младостта!

Edna.bg

Кирил Котев: Чака ни много работа за Евро 2028

Gong.bg

Поредно голямо признание за Карлос Насар

Gong.bg

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Nova.bg

Поради липса на кворум: Шестият вот на недоверие срещу правителството е неуспешен

Nova.bg