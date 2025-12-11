Тръмп разменя територия за мир - Донбас, който е толкова токсичен, че за работа с него е необходима "политическа противогазова маска"

Р усия и САЩ изискват Киев да се оттегли от около една четвърт от Донецка област и част от съседната Луганска област, които все още са под контрола на Украйна. Financial Times отбелязва, че тази територия е политически важна за Киев, съобщи "Фокус".

В публикацията с оригинално заглавие "Крепостният пояс" на Украйна, който Доналд Тръмп иска да размени за мир се посочва, че Донецка и Луганска области заедно образуват това, което местните наричат Донбас — обширна източна степ, която по размер е около половината от Великобритания и прилича на американския щат Западна Вирджиния.

Добавя се, че този регион, където са работели много металургични заводи и въглищни мини, някога е бил индустриален център на Съветския съюз. Сега тук е разпространена смесица от руски и украински език, която се нарича суржик.

Изданието отбелязва, че в писмо до своите съветски другари от 1921 г. лидерът на болшевиките Владимир Ленин уморено описва Донбас като толкова токсичен, че за работа с него е необходима "политическа противогазова маска“.

Според изданието, въпросът за Донбас остава също толкова остър и днес, като тези територии се превърнаха в един от най-спорните елементи на мирните преговори с цел прекратяване на най-голямата война в Европа от 1945 г. насам.

Опитвайки се да защити правата си върху тази територия чрез преговори, Кремъл се опита да постигне това, което не успя да постигне дори с огромни военни загуби от 2014 г. насам.

Получаването на контрол от Русия над целия Донбас би означавало завладяването на "крепостния пояс“ от градове – Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, които остават бастион срещу руските войски в източна Украйна.

Според анализатори и украински военни служители, Русия в момента контролира по-голямата част от град Покровск, а войските ѝ се намират на южния вход на Константиновка.

Изданието посочва, че главнокомандващият ВСУ Александър Сирски е издал заповед за частично оттегляне на войските от околностите на Покровск, след като техните позиции са станали нестабилни.

Украйна е изразходвала значителна част от над 1 млрд. долара, отпуснати за отбрана, за Донбас. Някои укрепления са видими от магистралите, които преминават през региона: многослойни лабиринти от отбранителни линии, състоящи се от бодлива тел, окопи, минни полета и други препятствия.

Въпреки че релефът на местността също създава мощна бариера за Украйна, на запад от отбранителната линия се изравнява. Според анализатори, Русия може бързо да ги премине, защото там има открити полета и по-слабо населени райони.

Изданието отбелязва, че на Русия би било по-лесно да навлезе в дълбочина на Украйна, ако нейните войски успеят да превземат градовете-крепости, които все още се контролират от ВСУ, или ако ги получи в рамките на преговорите, както предлагат САЩ.

Двама високопоставени украински чиновници разказват, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уилкоф е бил "обсебен“ от идеята, че ако Киев просто предаде на Москва останалите 25% от източната част на Донецка област, ще може да се постигне справедлив мир и да се избегне продължителна и още по-разрушителна война.

Изданието също така цитира думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна "няма козове“ и затова може да загуби много повече територии в битките през 2026 г., ако сега се откаже от "разумните“, според него, териториални отстъпки.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и много европейски чиновници и военни анализатори считат, че отказът на Украйна от територия без бой ще означава принудително поглъщане на отровно хапче.

Освен това Зеленски също заяви пред журналисти, че няма юридическо или морално право да отстъпва територия на Русия. Също така повечето анализатори в Украйна очакват, че обществената реакция на териториалните отстъпки ще бъде остра.

В първоначалния мирен план на САЩ, който се състоеше от 28 точки, беше посочено предложението за създаване на "неутрална, демилитаризирана буферна зона“ след изтеглянето на украинските войски от територията на Донецка област.

В документа също така се посочваше, че тази зона ще бъде "международно призната територия, принадлежаща на Руската федерация“.

"Руските войски няма да влизат в тази демилитаризирана зона“, се посочваше в плана.

На среща в Киев министърът на сухопътните войски на САЩ Ден Дрискол заяви, че администрацията на САЩ е готова да предостави на Украйна гарантирана сигурност в рамките на споразумението, както и да създаде "най-модерната демилитаризирана зона“ в света по източната линия на фронта.

"Ние ще осигурим най-здравата линия на отбрана в света“, е уверил той, както разказват няколко европейски посланици, присъствали на срещата.

Според украински служители, участващи в преговорите, САЩ настояват за създаването на зона, подобна на тази, която разделя Северна и Южна Корея от момента на подписването на несигурното примирие там преди повече от 72 години.

Въпреки това, както се посочва в статията, президентът на Украйна Володимир Зеленски разглежда демилитаризираната зона като път към замразен конфликт. Краткотрайната пауза във войната може да даде на Москва време да прегрупира силите си преди началото на ново настъпление.

Военният анализатор на финската компания Black Bird Group Емил Кастехелми споделя пред изданието, че не може да се вярва на изявленията на Русия за демилитаризираната зона.

"Украйна по принцип би могла да се съгласи на предаването, ако имаше солидни западни гаранции за сигурност, включително разположени в Украйна войски“, добавя той.

Изданието също отбелязва, че присъствието на западни войски на територията на Украйна, особено сили, които са длъжни да реагират на подновяване на руската агресия, остава далечна перспектива и не е предвидено в текущата версия на мирния план.

Добавя се, че Зеленски също е заявил пред журналисти, че въпросът за елементите на гаранциите за сигурност остава нерешен.

Кастехелми отбелязва, че докато точката за създаването на демилитаризирана зона не бъде посочена в мирното споразумение, "предаването на Донецк вероятно ще изглежда твърде рисковано за Украйна“.

"Нивото на риск ще се повиши още повече, ако съществува вероятност Западът да отмени санкциите срещу Русия и да намали военната помощ след предаването на Донецк“, отбелязва анализаторът.

Високопоставен украински чиновник, който се е запознал с последната версия на предложението, заявява, че то не предвижда изтегляне на руските войски от източната граница на демилитаризираната зона.