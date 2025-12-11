България

Мирчев: ПП - ДБ няма да участва в каквото и да е "преконфигуриране" на настоящия парламент

Асен Василев определи подадената оставка като необходим етап към нормализиране на политическия процес

11 декември 2025, 15:16
Мирчев: ПП - ДБ няма да участва в каквото и да е "преконфигуриране" на настоящия парламент
С лед оставката на кабинета "Желязков" в Народното събрание коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) даде брифинг. От формацията заявиха, че това решение отваря път към нов вот.

Асен Василев определи подадената оставка като необходим етап към нормализиране на политическия процес:

"Това е първа стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори - не избори, опорочени от манипулации, каквито бяха последните парламентарни", каза той.

Василев благодари на гражданите, участвали в обществените прояви през последните дни:

"Искам да благодаря на всички, които излязоха и казаха на правителството, че нещата няма да се случат по този начин."

Ивайло Мирчев подчерта, че ПП–ДБ няма да участва в каквото и да е "преконфигуриране" на настоящия парламент.

"Оттук нататък България трябва да отиде на избори. Тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила. Вътрешното министерство (МВР) трябва да работи адекватно“, каза той.

Мирчев отправи послание и към организаторите на незаконни практики около изборния процес:

"Искам да се обърна към тези, които си представят, че хората с прякори ще обикалят страната и ще купуват гласове. Няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели, български граждани, които ще следят за честността на изборите."

Божидар Божанов заяви, че управляващите се опитват да прехвърлят отговорността върху други.

"Става въпрос за отговорността, която управляващите отказват да поемат. Опитват се да я прехвърлят на улицата, на опозиционните партии“, посочи той.

По думите му причината за бързата делегитимация на кабинета е отказът на част от политическите сили да се разграничат от "ДПС – Ново начало".

"Отговорността за това, че България отива отново на предсрочни избори, е на партиите, които отказаха да изолират Пеевски, отказаха да се присъединят към санитарния кордон и по този начин обрекоха това правителство на пълна делегитимация в кратък срок“, заяви Божанов.

