Мъж заплаши да отвлече автобус в Бургас и рани шофьора

М ъж в неадекватно състояние заплаши с нож кондукторката на автобус №12 в Бургас. Превозното средство се движело в посока терминал "Славейков". Сигналът е подаден около 12.45 ч. днес във Второ Районно управление – Бургас, съобщи NOVA.

Мъжът взел портфейла на кондукторката с оборотните пари, блъскал по кабината на шофьора и поискал от него автобусът да бъде отклонен от маршрута. Нападателят позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече превозното средство, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници. Счупил преградата на кабината на водача и го наранил по пръстите и лакътя.

Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и Второ Районно управление - Бургас, които задържали агресивния мъж. Установено е, че това е 44-годишен жител на Несебър, който е отведен в Центъра за психично здраве и е настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на автобусната фирма споделиха, че са силно притеснени от подобно поведение. Някои казаха, че мъжът е ранил и кондукторката, взел е телефона ѝ, както и че е бил изключително агресивен.

За случая съобщи и кметът на Бургас Димитър Николов. „Днес двама служители на „Бургасбус“ бяха заплашени с нож от развилнял се млад мъж в автобус. Всичко се е случило пред очите на тийнейджъри и жени, които са били сред пътниците. Митко Димитров е шофьор на автобуса, а Катерина Радева- контрольор. Обикновени и почтени хора. Преди малко се видях с тях. Стресът, който са преживели не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях!”, написа той във Facebook.

Въпреки заплахите, шофьорът е продължил да управлява автобуса и е успял да спре на следващата спирка, за да слязат пътниците. След това се е отправил към автобусния терминал, където колегите им са се притекли на помощ.

„Благодаря на полицията, която е реагирала незабавно. Благодаря и на тийнеджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно въпреки, че и към тях са били отправени заплахи! Ако четат този пост, бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично! Вярвам, че извършителят ще понесе най- строгото наказание на закона! Иска ми се още да вярвам, че нормалността все някога ще надделее над бруталната агресивност”, написа още градоначалникът.