Напук на възрастта: 101-годишна жена плува всеки ден, шофира и пече хляб

Н а 101 години Бети Морис от Мичиган все още намира време да тренира зумба всяка събота, да плува, пече домашен хляб и все още шофира из града.

„Тя обича да е сред други хора. Много е общителна и сякаш озарява всичко около себе си“, казва дъщеря ѝ Сю Кондино.

На 13 май 1925 г. Морис празнува 101-ия си рожден ден и разказва на today.com за навиците, които според нея са ѝ помогнали да доживее до 100 години и да продължи да се наслаждава на всеки ден.

Продължавайте да се движите

Морис плува от около 40 години. Тя започва да плува редовно, когато се присъединява към приятел, който иска да включи водни упражнения в рутината ѝ, и това скоро се превръща в любимото занимание на Морис и ежедневен навик. „В басейна можете да правите каквото си поискате“, казва тя.

Тя също така посещава уроци по зумба и се разхожда навън с дъщеря си.

Намирайте радост в общуването

Независимо дали става въпрос за разговори с други плувци, посещение на събития или запомняне на имената на почти всеки, когото среща, Морис вярва, че общуването има значение. Дъщеря ѝ казва, че Морис има невероятна памет за имена и кара всеки да се чувства специален, когато го поздравява лично.

Поддържайте позитивно отношение

Морис казва, че една от основните ѝ философии в живота е проста: да остане благодарна. „Златното правило е да живееш с благодарно сърце всеки ден“, казва тя. Дори когато възникнат трудности, Морис рядко се спира на негативното.

И се поглезете!

На нейната възраст Морис не е прекалено придирчива към диетата си. Да, тя обича плодове и зеленчуци, но също така обожава препечен хляб, намазан с масло и ягодово сладко. „Обичам фъстъчено масло!“, признава тя. Тя все още пече домашен хляб всяка седмица, използвайки рецепта, която е усъвършенствала през годините.