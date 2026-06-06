Проливният дъжд предизвика наводнение във Врачанско

П роливният дъжд предизвика наводнение във врачанското село Лиляче. Най-критично е в най-ниската част на селото по дерето на местната река. От по-високите части се стича голямо количество вода, примесена с кал.

Мощна буря с градушка удари Монтана

С кални наноси е наводнен и пътят Враца - Криводол преди отбивката за селото. Има и много паднали клони от бурята. От кметството на селото призоваха да се пътува с повишено внимание и съобразена скорост.

През юни преди три години при проливни валежи, продължили няколко дни, Лиляче беше наводнено по подобен начин.