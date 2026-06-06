България

Мощна буря с градушка удари Монтана

Размерът на падналите ледени зърна е достигал около 1 сантиметър

6 юни 2026, 19:47
Мощна буря с градушка удари Монтана
Източник: iStock

И нтензивна буря, съпроводена от силен вятър и градушка премина над Монтана, съобщи NOVA.

По първоначални данни, предоставени от местни жители в социалните мрежи, размерът на падналите ледени зърна е достигал около 1 сантиметър.

Неблагоприятната метеорологична обстановка се разви изключително бързо, като за кратко време бяха отчетени интензивни валежи и силни пориви на вятъра, които създадоха временни затруднения в движението в някои райони.

Според прогнозите, атмосферата в региона остава нестабилна и през следващите часове, като не са изключени нови гръмотевични бури и локални градушки на отделни места.

Източник: NOVA    
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