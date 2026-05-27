Свят

Петима младежи се удавиха по време на рекордна гореща вълна във Великобритания

Докато температурите на острова счупиха исторически рекорди с над 35°C, спасителите предупреждават за смъртоносен шок от все още студените води

27 май 2026, 10:46
П етима младежи се удавиха в открити водоеми на фона на необичайните горещини, обхванали Обединеното кралство.

Трагичните случаи накараха Кралския национален институт за спасяване на корабокрушенци (RNLI) да предупреди за „напълно реалния риск“ от плуване в открити води по време на горещата вълна. Предупреждението идва, след като във вторник беше регистриран най-горещият майски ден в историята на Обединеното кралство, подобрявайки температурния рекорд за втори пореден ден.

12-годишно момче е загинало във вторник, след като изпада в беда, докато плува с приятели в река. От полицията в Ланкашър съобщиха, че сигналът е получен малко след 14:00 ч., когато момчето е навлязло във водите на река Рибъл край Рибчестър.

„Беше предприета мащабна издирвателна операция с участието на служители от звеното за подводно издирване на полицията в Ланкашър и колеги от противопожарната и спасителна служба, подпомагани от екипи на Спешна помощ“, се казва в изявлението на органите на реда.

Тяло, за което полицията предполага, че е на момчето, е извадено от реката около 19:50 ч. Властите уточняват, че смъртта не се разглежда като подозрителна.

В ранните часове на вторник от водите на провинциалния парк „Родър Вали“ е извадено и тялото на тийнейджър, обявен за изчезнал, съобщиха от полицията в Южен Йоркшър. Това е четвъртият смъртен случай на тийнейджър чрез удавяне по време на горещата вълна. Специализираната спасителна операция е започнала в понеделник вечерта след сигнали, че момчето е влязло във водата, но така и не е излязло.

В графство Дъблин, Ирландия, друг тийнейджър е загинал по време на плуване в морето през уикенда, потвърдиха официални лица във вторник.

В неделя е открито тяло и при издирването на момче, изпаднало в беда в езеро в Линкълн. Спешните служби са били повикани в езерата Суанхолм в неделя следобед след съобщения, че 15-годишният Деклан Сойър е влязъл във водата и е изчезнал.

В понеделник следобед 13-годишно момче е загинало в язовир Лийдбийтър, близо до Халифакс, Западен Йоркшър. Говорител на местната полиция съобщи, че тийнейджърът е бил изваден от водата и транспортиран в болница, където е обявена смъртта му.

Същия следобед мъж на възраст над 60 години е починал от сърдечен арест, след като влиза в морето на плажа Трегърлс в Падстоу, за да помогне на двама членове на семейството си, изпаднали в беда. Двамата роднини са изведени на безопасно място от граждани, съобщиха от полицията в Девън и Корнуол.

В понеделник вечерта от водата в аквапарк Кингсбъри, Уорикшър, е извадено и тялото на момиче в тийнейджърска възраст.

От RNLI посочиха във вторник, че въпреки рекордните за май температури на въздуха по време на празничния уикенд, температурите на водата остават ниски. Това може да предизвика шок от студена вода – реакция, която води до рязко свиване на кръвоносните съдове на кожата и опасно ускоряване на сърдечния ритъм.

„Въпреки че температурата на въздуха е топла, моретата все още са студени и шокът от студената вода остава напълно реален риск. Тъй като много ученици в момента са в пролетна ваканция, нашата благотворителна организация призовава всички да бъдат изключително внимателни“, се казва в официалното изявление.

Издаден е оранжев код за опасни горещини

В публикация в платформата X от Метеорологичната служба на Обединеното кралство (Met Office) заявиха: „Днешният ден вече е най-горещият майски ден в историята както за Англия, така и за Уелс, като в Кю Гардънс бяха отчетени 35.1°C, а в Кардиф – 32.9°C.“ Синоптиците допълват, че на летище Хийтроу също са измерени 35°C.

Британската агенция за здравна сигурност (UKHSA) поднови оранжевите кодове за опасни горещини, издадени за първи път миналата седмица. Оранжевият код обхваща регионите Ист Мидландс, Уест Мидландс, Източна Англия, Лондон, Югоизточна и Югозападна Англия.

Североизточна и Северозападна Англия, както и Йоркшър, са с жълт код, което означава повишен риск за живота на уязвимите групи хора. Метеоролозите издадоха и жълто предупреждение за гръмотевични бури в Източна Англия.

Екстремно високите температури станаха причина и за избухването на голям тревен пожар близо до хълма Артърс Сийт в Единбург в понеделник.

Източник: Sky News    
