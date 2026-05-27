България

Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD

Веществото е сред най-силните халюциногени и може да предизвика тежки промени във възприятията, поведението и психичното състояние на употребяващите

27 май 2026, 08:32
Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС
Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна
Обрат във времето: До 34° днес, но вижте откога започват градушки

Обрат във времето: До 34° днес, но вижте откога започват градушки
Oбщината разкри незаконен град край Варна

Oбщината разкри незаконен град край Варна
Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна
Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се
Доц. Вълков: Европа е защитена от епидемично разпространение на Ебола

Доц. Вълков: Европа е защитена от епидемично разпространение на Ебола

К акво представлява LSD - наркотикът, за който се предполага, че е употребен преди трагичния инцидент в Благоевград, при който 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж, а момче бе настанено в болница с опасност за живота. Веществото е сред най-силните халюциногени и може да предизвика тежки промени във възприятията, поведението и психичното състояние на употребяващите.

  • История и употреба

Химикът Алберт Хофман, който работи във фармацевтичната компания Sandoz в Швейцария, синтезира LSD през 1938 г. Той провежда изследвания върху възможните медицински приложения на различни съединения на лизергиновата киселина, извлечена от моравото рогче - гъба, развиваща се по ръжта. В търсене на съединения с терапевтична стойност Хофман създава повече от 25 синтетични молекули на основата на лизергиновата киселина. Двадесет и петата е наречена Lysergsäurediethylamid 25, или LSD-25. Пет години след синтезирането на веществото Хофман случайно поглъща малко количество от него и преживява серия от силни сензорни ефекти.

  • Характеристика
  1. LSD е безцветно или бяло,
  2. без мирис,
  3. водоразтворимо вещество,
  4. синтезирано от лизергинова киселина.

LSD е едно от най-мощните известни психоактивни вещества, способни да предизвикат значителни промени в настроението и възприятията - доза под 30 микрограма може да доведе до ефекти, продължаващи от 6 до 12 часа.

  • Форми и начини на употреба

Първоначално LSD се произвежда в кристална форма. Чистият кристал може да бъде стриван на прах и смесван със свързващи вещества за производството на таблетки, известни като "microdots" ("микроточки"), или на тънки правоъгълници от желатин, наричани "window panes" ("прозорци"). Най-често прахът се разтваря и се нанася върху хартия или други материали.

Най-разпространената форма на LSD, известна като "ейсид" ("киселина"), са т.нар. "картончета" - малки листчета хартия, напоени с LSD и нарязани на правоъгълници, като всеки правоъгълник представлява отделна доза.

Разликите в производството и наличието на замърсители могат да доведат до значителни вариации в цвета на LSD - от безцветно или бяло в чистата му форма до кафеникаво или дори черно. Дори чистата форма на LSD започва да губи свойствата и цвета си скоро след производството. Поради тази причина производителите и дилърите често нанасят LSD върху цветна хартия. Това значително затруднява определянето на чистотата и времето на производство на веществото.

Източник: iStock/Getty Images
  • Защо хората употребяват халюциногени?

Халюциногените играят важна роля в човешката история от хилядолетия. Древни култури, от тропиците до Арктика, използват различни растения, за да достигнат състояния на изменено съзнание и самовглъбяване. Тези растения съдържат вещества като мескалин, псилоцибин и ибогаин, които са структурно сходни със серотонина и действат чрез нарушаване на нормалното функциониране на серотониновата система.

Исторически халюциногенните растения са използвани основно в социални и религиозни ритуали. Тяхната достъпност и разпространение обаче са били ограничени от климатичните и почвените условия, необходими за растежа им. След синтезирането на LSD злоупотребата с халюциногени се разпространява значително по-широко и от 60-те години на XX век употребата им нараства рязко.

Производството на LSD е незаконно и веществото няма утвърдена медицинска употреба.

  • Ефект

Точният механизъм, по който LSD променя възприятията, все още не е напълно изяснен. Данни от лабораторни изследвания предполагат, че LSD, както и някои халюциногенни растения, въздейства върху определена група серотонинови рецептори - 5-HT2 рецепторите.

Известно е също, че ефектът на LSD е най-силен в два мозъчни региона. Първият е мозъчната кора, която отговаря за регулацията на настроението, мисленето и възприятията. Вторият е locus coeruleus - структура, приемаща сензорни сигнали от различни части на тялото.

Ефектът на LSD започва между 30 и 90 минути след приема и може да продължи повече от 12 часа. Употребяващите често описват преживяването като "трип" ("пътуване"), а силно негативните усещания - като "бед трип" ("неприятно пътуване"). В много случаи преживяването включва както приятни, така и неприятни ефекти. Реакцията е трудно предвидима и може да зависи от количеството на веществото, личността на употребяващия, неговото настроение, очакванията и средата.

Употребяващите LSD могат да изпитат физиологични ефекти като повишено кръвно налягане, ускорен пулс, замайване, загуба на апетит, сухота в устата, изпотяване, гадене и треперене. Основните ефекти обаче са емоционални и сензорни. Емоциите могат бързо да преминават от страх към еуфория, понякога до степен, при която човек има усещането, че изпитва няколко различни емоции едновременно.

LSD оказва силно въздействие и върху сетивата. Усещанията за цветове, миризми и звуци могат значително да се изострят. В някои случаи различните сетивни възприятия се смесват във феномен, известен като синестезия. При него човек може да има усещането, че "чува" цветове или "вижда" звуци.

Халюциногените могат да изкривят възприятието за форми и движения, както и да предизвикат усещане, че времето тече необичайно бавно или че собственото тяло променя формата си. Някои употребяващи съобщават за чувство на щастие, умствена стимулация и повишена чувствителност. От друга страна, "неприятните пътувания" могат да включват ужасяващи мисли, силна тревожност, отчаяние и страх от полудяване, смърт или загуба на контрол.

Употребяващите LSD бързо развиват високо ниво на толеранс към ефектите на веществото. При повтаряща се употреба често се налага увеличаване на дозата за постигане на същия ефект. LSD повишава толеранса и към други халюциногени, като псилоцибин и мескалин, но не влияе върху толеранса към марихуана, амфетамини и фенциклидин, които не действат директно върху серотониновите рецептори. Толерансът към LSD е краткотраен и отслабва след няколко дни без употреба.

  • Последици при продължителна употреба

Съществуват две дълготрайни състояния, свързани с употребата на LSD и други халюциногени - персистираща психоза и персистиращо разстройство на възприятията, свързано с употребата на халюциногени (Hallucinogen Persisting Perception Disorder - HPPD), известно още като "флешбек". Причините за тези състояния, които при някои хора могат да се появят дори след еднократна употреба, все още не са напълно изяснени.

Източник: iStock
  • Персистираща психоза

Нормалните ефекти на LSD могат да бъдат описани като психоза, предизвикана от вещества - състояние, при което се нарушават способността за адекватна преценка на реалността, рационалното мислене и комуникацията с околните. Някои употребяващи преживяват тежки психологически ефекти, които продължават и след отшумяването на действието на веществото. Те могат да изпаднат в продължително психозоподобно състояние.

LSD-индуцираната персистираща психоза може да включва драматични промени в настроението - от мания до тежка депресия - както и халюцинации. Това състояние може да продължи години и да засегне дори хора без предходни психиатрични разстройства.

  • Персистиращо разстройство на възприятията (HPPD)

Някои бивши употребяващи LSD съобщават за преживявания, наричани разговорно "флешбек", а в медицината - HPPD. Тези епизоди представляват спонтанна и повтаряща се поява на част от сензорните нарушения, характерни за употребата на LSD.

Преживяванията могат да включват халюцинации, но най-често се проявяват като зрителни смущения - усещане за движение в периферното зрение, ярки светлинни проблясъци, сияния или следи зад движещи се обекти. Състоянието често е продължително и в някои случаи може да се проявява години след прекратяване на употребата.

  • Зависимост

Част от злоупотребяващите развиват зависимост. Те продължават да употребяват LSD въпреки физическите и психическите проблеми, както и въпреки негативните последици за социалните им взаимоотношения.

Няма данни, че след прекратяване на употребата на LSD се появяват изразени абстинентни симптоми.

Източник: IStock
LSD халюциногени наркотици психоактивни вещества трип флешбек HPPD психоза лизергинова киселина злоупотреба с наркотици
Последвайте ни

По темата

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 16 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 13 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 12 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)</p>

Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

Технологии Преди 10 минути

Шведският хит е просторен, 7-местен, с отличен инфотейнмънт, плъг-ин хибрид с 455 к.с. и много „мазна“ возия, всичко, от което човек се нуждае, ако не изпитва неистов нагон към многото екрани

<p>Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа

Свят Преди 15 минути

Засега няма коментар от "Хамас" по отношение на тази информация

НС разглежда промени в бюджета за увеличение на пенсиите

НС разглежда промени в бюджета за увеличение на пенсиите

България Преди 2 часа

Осъвременяването на минималните пенсии е включено в програмата на Народното събрание

<p>Политическо помирение? Зеленски разговаря лично с Порошенко</p>

Зеленски се срещна с Петро Порошенко за първи път от години

Свят Преди 2 часа

Лидерът на „Европейска солидарност“ заяви, че диалогът с парламента е ключов по време на войната.

<p>Пхенян изстреля ракети след 37 дни пауза</p>

КНДР е извършила изпитание на нова многофункционална ракетна система

Свят Преди 2 часа

Според Сеул една от ракетите е била балистична с малък обсег

<p>Жертва, ранени и изчезнали: Какво знаем за взрива в завод в САЩ (ОБЗОР)</p>

Девет души са ранени след взривa в завод в САЩ

Свят Преди 3 часа

Екипи продължават издирването на оцелели след експлозията в град Лонгвю

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

Любопитно Преди 3 часа

Високото кръвно налягане уврежда съдовете и увеличава риска от инфаркт или инсулт. Известният диетолог проф. Олег Швец разкрива 10 златни правила как да овладеем хипертонията и да подобрим здравето си, без да посягаме към тежките лекарства

Снимката е илюстративна

Библейска катастрофа или вулканичен хаос? Древни дървета и търсене на Ноевия ковчег разделиха учените

Любопитно Преди 3 часа

Докато фосилите в САЩ възродиха спора за Всемирния потоп, георадари в Турция засякоха 164-метрово лодковидно образувание, съвпадащо с библейските размери

,

42 правила за вечна младост: Безплатните съвети на милионера Брайън Джонсън

Любопитно Преди 3 часа

Джонсън е харчил над 2 милиона долара годишно за радикални медицински процедури

,

БезГранично: Бизнес в Люксембург – как джуджето на Европа се превърна в гигант за предприемачи

БезГранично Преди 3 часа

От „данъчен рай“ до технологичен хъб и космическа сила: Ръководство за българския бизнес, който търси глобален трамплин, сигурност и милиардни капитали

Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

Свят Преди 10 часа

Западните страни, според него, "не крият агресивните си планове по отношение на Русия и Беларус"

Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Свят Преди 10 часа

Предполага се, че става въпрос за експлозия на резервоар с опасна течност

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

България Преди 11 часа

Иран пусна интернета

Иран пусна интернета

Свят Преди 12 часа

Данните в реално време показват частично възстановяване

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Свят Преди 14 часа

Срещата ще се проведе в усамотена резиденция в планините на щата Мериленд

Русия заплаши Украйна с ядрен удар

Русия заплаши Украйна с ядрен удар

Свят Преди 14 часа

Володин: Това може да ни накара да използваме оръжие, което да не остави следа от никого

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg
1

Задава се студен фронт с летни бури

sinoptik.bg

Силата на споделената любов

Edna.bg

Тото и Кристин на среща с най-известните супергерои, потопиха се в света на Warner Bros

Edna.bg

Обявиха нарядите за баражите в efbet Лига

Gong.bg

Взима ли Левски тунизийски национал?

Gong.bg

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС

Nova.bg

"Дървото падна от нищото, разлетяха се и стършели": Говори майката, чието дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан

Nova.bg