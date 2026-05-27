Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис и се събра с важен мъж от миналото си

Д женифър Лопес за пореден път се превърна в център на вниманието по време на премиерата на филма „Служебен романс“ (Office Romance) в Лос Анджелис. Тя излезе на червения килим заедно с екранния си партньор Брет Голдщайн и десетки други големи имена от Холивуд броени дни преди дългоочакваната премиера на романтичната комедия в стрийминг платформата Netflix на 5 юни.

Световната премиера се състоя в емблематичния кинотеатър Egyptian Theatre в Холивуд, където Лопес и Голдщайн бяха посрещнати от бурни аплодисменти и силен интерес от страна на медиите и шоубизнеса.

Истинска модна икона на червения килим

Актрисата и певица мигновено прикова погледите на фотографите с драматична черна рокля без презрамки в духа на висшата мода. Тоалетът се отличаваше с изящни прозрачни детайли, скулптурирани елементи и внушителен, пищен шлейф.

С перфектно права коса, класически бронзов грим и зашеметяващи диамантени бижута, Лопес демонстрира чист блясък от златната ера на Холивуд, правейки една от най-забележителните си медийни появи за годината. До нея Брет Голдщайн заложи на стилна визия, избирайки класическо кремаво сако в съчетание с втален черен панталон.

Новият хит на Netflix в романтичния жанр

В „Служебен романс“ – под режисурата на Ол Паркър и по сценарий на Брет Голдщайн и Джо Кели – Дженифър Лопес влиза в ролята на Джаки Круз, главен изпълнителен директор на голяма авиокомпания. Сюжетът се заплита, когато тя се влюбва в новия корпоративен адвокат, изигран от самия Голдщайн.

От Netflix загатват, че пламналата любовна афера поставя на карта кариерите и на двамата, след като те решават „да спрат да играят по правилата и да започнат да следват сърцата си“. Проектът е поредното успешно завръщане на Лопес към романтичните комедии – жанрът, който я утвърди като една от най-обичаните и разпознаваеми водещи актриси в Холивуд.

Източник: Getty Images

Емоционална среща след 30 години

Един от най-обсъжданите и трогателни моменти на вечерта бе неочакваната среща на Лопес с актьора Едуард Джеймс Олмос – близо три десетилетия след като двамата изиграха баща и дъщеря в култовата биографична лента „Селена“ (1997). Двамата се прегърнаха топло пред камерите и позираха за снимки, което предизвика вълна от носталгия и възхищение сред феновете.

Сред останалите звездни гости, дошли да подкрепят премиерата, бяха Адам Сандлър и съпругата му Джаки, както и популярните актьори Ейми Седарис, Джоди Уитакър, Бети Гилпин, Тони Хейл и Уил Сасо.

Кога е премиерата?

Освен в главната роля, Лопес е и продуцент на лентата заедно с дългогодишните си партньори Илейн Голдсмит-Томас и Бени Медина чрез компанията си Nuyorican Films. Проектът е част от мащабното им и успешно сътрудничество с Netflix.

„Служебен романс“ ще бъде достъпен за потребителите в цял свят на 5 юни.