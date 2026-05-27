НАСА чертае граници на Луната: Започна изграждането на първата постоянна база

Н АСА вече поръчва спускаеми апарати, луноходи и дронове за изграждането на мащабна лунна база – по-малко от два месеца след рекордното лунно облитане на мисията „Артемис II“, предаде агенция Асошиейтед прес (AP).

Космическата агенция очерта във вторник първата фаза от плановете си за лунната база, сключвайки договори за стотици милиони долари с четири американски компании.

Компанията на Джеф Безос „Блу Ориджин“ (Blue Origin) ще осигури два спускаеми апарата, които да доставят лунни бъгита до повърхността на естествения ни спътник, на място в близост до Южния полюс на Луната. Тези така наречени превозни средства за лунен терен ще бъдат конструирани от „Астролаб“ (Astrolab) и „Лунар Аутпост“ (Lunar Outpost). Компанията „Файърфлай Аероспейс“ (Firefly Aerospace), която кацна успешно на Луната миналата година, ще достави първите дронове там.

Цялото това оборудване в идеалния случай трябва да пристигне преди първите астронавти от програмата „Артемис“ да стъпят на Луната, което е планирано най-рано за 2028 г.

Макети на обурудването, което НАСА вече поръчва за базата на Луната Източник: GettyImages

По време на мисията „Артемис II“ през април четирима астронавти прелетяха около Луната, навлизайки по-дълбоко в открития космос, отколкото екипажите на „Аполо“ в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век.

За мисията „Артемис III“ през следващата година друг екип от астронавти ще практикува скачване на капсулата „Орион“ (Orion) на НАСА в орбита около Земята с лунните спускаеми апарати, разработвани за екипажите от „Блу Ориджин“ и „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск.

НАСА планира „Артемис III“ за средата на 2027 г., като кацането на двама астронавти ще последва още през 2028 г. Втората фаза на лунната база, от 2029 г. до началото на 30-те години, ще постави началото на изграждането на постоянна инфраструктура, включително електрическа мрежа. Що се отнася до това кога базата ще бъде готова да поддържа астронавти за по-дълги периоди в специализирани постоянни местообитания (хабитати) – това се очаква по някое време през 30-те години на века, по време на третата фаза.

„Тогава ще можем да кажем: „Хей, ние сме тук за постоянно и няма да се откажем“, каза Карлос Гарсия-Галан, ръководител на програмата за лунна база в НАСА.

Гарсия-Галан си представя лунна база, простираща се на стотици квадратни километри, с периметър, маркиран от дронове, наречени „МунФол“ (MoonFall), разположени по ъглите.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман заяви, че тези маркери за територия имат за цел да покажат уважение към космическите кораби и оборудването на други страни, които биха могли да се намират наблизо. Той очаква реципрочност по този въпрос.

Целта на лунната база е да насърчи лунната икономика, докато се провеждат научни изследвания и се полагат основите за експедиция до Марс, подчерта Айзъкман. „За тези, които чакат търпеливо – голямото завръщане е съвсем близо и ние няма да намалим темпото. Ние наистина тепърва започваме“, каза Айзъкман.