Свят

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Първото електрическо Ferrari дойде с гръм и трясък, но не такъв, който очаквахме. Вместо това предизвика изключителен рев в социалните мрежи, а акциите на марката паднаха с 8% на борсата в Ню Йорк

27 май 2026, 11:52
Ferrari отвори нова глава в история си, представяйки първия си изцяло електрически автомобил. Той се казва Luce и определено изненада всички, в по-голямата част – отрицателно. Нито един друг модел на марката не е генерирал такъв мощен социален вопъл срещу себе си, както го направи Luce. Ефектът на борсата в Ню Йорк бе, че акциите на Ferrari паднаха с 8,3%. А бившият шеф на Ferrari, Лука ди Монтедземоло, каза, че с Luce се „рискува да се унищожи една легенда“, допълвайки, че се надява от капака на модела са изчезне емблематичното конче на марката.

До всичко това се стигна, след като Ferrari нае агенцията LoveFrom да направи екстериора и интериора на новия електромобил, като начело на агенцията стои бившият шеф дизайнер на Apple, сър Джонатан Айв. Ferrari описва това свое решение като „неконвенционална, мултидисциплинарна перспектива“. Каквото и да значи това.

В крайна сметка Luce не прилича на нищо, което Ferrari прави или е правила досега. И това веднага предизвика полемиката.

Дотук оставяме темата с дизайна. Обръщаме внимание на технологията, все пак това е първият електромобил на марката, нещо, което Lamborghini каза, че няма да прави за момента. Четири са електромоторите (по един в колело), които генерират едва 1050 к.с. Казвам „едва“, защото AMG GT 4-Door Coupe стига над 1300 „коня“ с функция overboost. Четирите мотора позволяват на модела да контролира въртящия момент от 990 Нм индивидуално. Системата е взета директно от опита на Ferrari във Formula 1 и състезанията за издръжливост, като предните мотори се въртят до 30 000 об./мин, а задните достигат 25 500 об./мин.

Luce използва система за активно окачване, която е модифицирана от хиперколата F80. Има и завиване на задните колела. Електрическата архитектура е 800V, като батерията е изцяло разработена от Ferrari. Прави се в Маранело и е вградена в пода. Има капацитет от 122 kWh. Поддържа до 350 kW мощност на зареждане. В режим за максимален пробег може да измине 530 км.

Ferrari казва, че Luce може да спринтира от място до 100 км/ч за 2,5 сек и до 200 км/ч за 6,8 сек. Максималната скорост е 310 км/ч. Колата може да развие до 11 500 Nm въртящ момент на колелата.

Ferrari отваря поръчките за Luce веднага. Цените са като за Ferrari и започват от 550 000 евро. Първите бройки се очакват в началото на 2027 г.

