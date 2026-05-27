България

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

27 май 2026, 13:07
Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона
Източник: БГНЕС

С толичната община представи Sofia2Go – новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани директно в дигиталния портфейл на мобилния телефон. Новата функционалност - все още в beta версия, разширява начина на достъп до услугата и дава на гражданите по-гъвкав и удобен вариант за използването ѝ в ежедневието, съобщиха от пресцентъра на общината.

Столичната община пуска мобилното приложение за карти и билети

„Полагаме последователни усилия все повече услуги на общината да бъдат дигитални и по-достъпни за хората, така че да отговарят на съвременния начин на живот. С това приложение улесняваме придвижването с градски транспорт и правим още една стъпка към по-свързана, по-модерна и по-удобна София“, заяви кметът на София Васил Терзиев на официално събитие по повод представянето на приложението.

Той подчерта, че дигитализацията е част от по-широките усилия на Столичната община да организира услугите около нуждите и ежедневието на хората, а не хората около ограниченията на системата.

Дигиталната карта е допълнителна възможност, насочена към по-голяма гъвкавост и удобство. Физическите карти за градски транспорт остават в употреба и гражданите могат да продължат да ги използват по досегашния начин.

По-лесен достъп до градския транспорт

Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.

Картата за градския транспорт в София става дигитална

За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.

Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.

По-добра достъпност чрез дигитализация

„Когато говорим за транспорт, всъщност говорим за достъпност. За достъп до работа, образование, услуги и възможностите на града. И всяка промяна, която правим, независимо дали е нова линия, ново метро или дигитален инструмент, има една основна цел - да направи придвижването по-лесно, по-предвидимо и по-достъпно за хората“, посочи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

Той подчерта, че дигитализацията е важна част от модернизацията на градския транспорт като инструмент за по-добра услуга и по-добра информираност на пътниците.

Част от този процес е и отварянето на транспортни данни, което позволява в реално време да се проследява движението на превозните средства и улеснява създаването на приложения и услуги, които помагат на хората по-лесно да планират пътуванията си.

Beta версия с активно участие на гражданите

Към момента Sofia2Go се въвежда като Beta версия. Подходът цели услугата да бъде подобрявана активно с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда.

„Пуснахме приложението като Beta версия не защото подценяваме качеството, а защото вярваме, че добрите дигитални услуги се подобряват заедно с хората, които ги използват всеки ден. Няма как система с толкова много различни сценарии на употреба да бъде напълно симулирана в тестова среда. Така се развиват всички големи дигитални платформи – чрез активно използване, обратна връзка и последователни подобрения. Важното е не дали има нужда от оптимизация, а дали има екип, който реагира бързо и подобрява услугата“, заяви Васил Терзиев.

Екипите на Столичната община, Центъра за градска мобилност и разработчиците следят системата в реално време и работят по последователното отстраняване на установени проблеми и оптимизации на интерфейса.

Интерактивна карта показва в реално време как се движи градският транспорт в София

Паралелно с дигитализацията, Столичната община работи и за системното развитие на градския транспорт като реална алтернатива на личния автомобил чрез разширяване на метрото, обновяване на подвижния състав, подобряване на свързаността между отделните видове транспорт и по-добра интеграция между системите.

По време на представянето кметът Васил Терзиев благодари на Центъра за градска мобилност, на екипите по разработката, на заместник-кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, на заместник-кмета по дигитализация Иван Гойчев, както и на общинските съветници, подкрепили реализирането на проекта.

„Подобни промени се случват тогава, когато институциите, гражданите и бизнесът работят заедно за създаването на практически работещи решения“, заяви Терзиев.

Източник: БГНЕС    
Sofia2Go градски транспорт Столична община дигитализация мобилно приложение дигитален портфейл билети за транспорт София транспортни услуги градска мобилност
Последвайте ни
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Последните ѝ думи бяха:

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 21 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 18 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 17 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Радев обсъжда с Макрон необходимостта от преговори с Русия</p>

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

България Преди 12 минути

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, заяви Радев

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

Любопитно Преди 12 минути

Австралийската поп икона Кайли Миноуг рядко повдига завесата на личния си живот. Когато погледне назад обаче, едно име винаги заема специално място – това на покойния фронтмен на INXS Майкъл Хътчинс, когото тя определя като любовта на живота си

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

България Преди 45 минути

От всички заболели от морбили 270 са деца

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Свят Преди 45 минути

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

<p>Русия установи&nbsp;контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна</p>

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Свят Преди 54 минути

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

<p>Какво знаем за &bdquo;незаконния град&ldquo; край Варна?</p>

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

България Преди 1 час

Vesti.bg се свърза с KYB Corporation за официален коментар по случая и очаква позицията на компанията

София - Софийски градски съд - дело срещу Мирослав Василев, прегазил полицай на пътя

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

България Преди 1 час

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

<p>Кой работи най-малко&nbsp;в Европа? Българите се нареждат в топ 3 по най-дълга работна седмица</p>

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

България Преди 1 час

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

,

Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

Любопитно Преди 1 час

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 1 час

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 1 час

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

<p>Туск: Русия е дългосрочна заплаха за Европа и НАТО</p>

Полша и Великобритания подписват отбранително споразумение

Свят Преди 2 часа

Туск заяви, че партньорството ще бъде насочено срещу руската заплаха

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Любопитно Преди 2 часа

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Свят Преди 2 часа

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

Румен Спецов

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

България Преди 2 часа

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Любопитно Преди 2 часа

Семейството на покойния рокаджия обещава „изключително авторитетен“ проект, след като фенове определиха дигиталното възкресяване като безвкусно

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Другите за екранната Лили: Звездите с ласкателства за Виолина Доцева, тя е най-добрият избор

Edna.bg

„Матю умря два пъти за нас“: Семейството на актьора с емоционални обвинения в съда

Edna.bg

Вили Вуцов след гнева на феновете: Миньор изпадна заради мен

Gong.bg

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Gong.bg

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

Nova.bg

КЗК отчете тежки дисбаланси в сектора на храните

Nova.bg