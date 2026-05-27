Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели

Най-голямата промяна ще бъде при служителя, коментират експерти

27 май 2026, 11:53
Т айната на заплатите пада. Какво ще се промени за работници и работодатели коментират в ефира на NOVA Стефка Танчева, експерт „Човешки ресурси” и член на Българската асоциация за управление на хора, Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ и адвокатът по трудово право Радостина Янева.

„Най-голямата промяна е, че всеки служител ще има право да поиска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция от една категория труд хора. Работодателят ще бъде длъжен да отговори в 14-дневен срок и да се аргументира, ако има разлика във възнаграждението”, обясни Танчева. Тя посочи, че най-голямата промяна ще бъде при служителя.

„До 2 юни се очаква да има активно обществено обсъждане по темата. Сега е моментът бизнесът да каже кое ефективно би могло да сработи, а не само да създадем текст, който ще натовари административно работодателите или ще възпрепятства реалната прозрачност във възнагражденията”, каза експертът. 

„Директивата предвижда във всяка обява за работа да бъдат посочени диапазонът на възнаграждението и критериите, въз основа на които се определя заплащането - изискванията, стандартите и работните процеси, които обосновават конкретния размер на възнаграждението”, заяви още тя. 

Добрин Иванов коментира, че бизнесът е против непропорционалната административна тежест, която се внася с новото законодателство. „Проблемът за бизнеса е такъв, че с тези промени, с много тежки административни регулации, се опитваме да решим несъществуващ проблем. Специално за България неравнопоставеност в заплащането между мъжете и жените почти не съществува. Прави се опит да се вкара нова регулация, която ще създаде големи трудности за малкия и средния бизнес. Проблемът е, че законът казва, че трябва да има лице, което да е отговорно за тази дейност. Дори и да се делегира на някого, това е свързано с допълнителна тежест и допълнителни финансови плащания”, каза той. 

По отношение на обективните фактори за различие в трудовите възнаграждения той допълни, че те се отнасят до уменията на служителя, усилията, които полага, отговорността, която поема и условията на труд.

„Част от работодателите са много малки и така или иначе изостават със спазването на трудовото законодателство. За тях сега това е нещо ново, те не знаят как да го посрещнат и да се справят с него. Практически по-сериозен проблем ще възникне с категоризирането на работниците и служителите, защото ще имам работници и служители, които полагат еднакъв труд, но ще имам и такива, които полагат труд с еднаква стойност”, обясни адвокатът по трудово право Радостина Янева. По думите ѝ тази категоризация представлява предизвикателство пред работодателите не само в България, а и в целия Европейски съюз.

Юристът поясни, че новите промени не забраняват различното плащане. „То ще е допустимо и след влизане в сила на промените - въпросът е тези разлики да бъдат обосновани от работодателя. В някои случаи за работодателите, които имат над 5% разлики и няма обосновка, ще възникват допълнителни задължения - да докладват пред Комисията за защита от дискриминация и да се приемат така наречените коригиращи мерки”, посочи Янева.

 

