Любопитно

Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

27 май 2026, 13:12
Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса
Източник: Getty

Н ай-малкият син на Брад Пит и Анджелина Джоли, Нокс Джоли-Пит, изненада с шокираща нова визия по време на празничния уикенд за Деня на паметта в САЩ. 17-годишният младеж беше уловен от папараци в Лос Анджелис с яркооранжева коса на излизане от тренировка по муай тай, съобщава The Post.

Тийнейджърът изглеждаше напълно спокоен след края на заниманието, а крещящият цвят на косата му допълваше ексцентричните нюанси на спортния му екип. Жълтите атлетически шорти и лилавият суичър с качулка оставяха на показ видими порязвания и синини – доказателство за дългогодишната му отдаденост на тежкия боен спорт.

Нокс Джоли-Пит понякога може да бъде забелязан на състезания в компанията на майка си Анджелина Джоли и сестра си близначка Вивиан, които и преди са го подкрепяли от първия ред край ринга по време на мачове и спортни събития.

Източник: Getty Images

Въпреки че Нокс до голяма степен предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите в сравнение с някои от по-известните си братя и сестри, новият му предизвикателен цвят на косата определено приковава вниманието.

Младежът беше засечен няколко пъти през уикенда. При друг от случаите той носеше сива тениска, съчетана с дръзки шорти с тигров принт, под които отново изпъкваше яркото оранжево на главата му след поредната тренировка.

Нокс успява да запази личния си живот сравнително скрит, въпреки че израсна под интензивния натиск на общественото внимание след широко отразения в медиите развод на Пит и Джоли.

Любопитен детайл е, че Нокс е едно от малкото деца на бившата двойка, което публично продължава да използва „Пит“ в фамилното си име. Въпреки това остава неясно колко близки са отношенията му в момента с неговия баща, който е носител на „Оскар“.

Нокс и близначката му Вивиан са родени през 2008 г. и са най-малките от общо шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит.

Източник: The Post    
Нокс Джоли-Пит Анджелина Джоли Брад Пит нова прическа муай тай звездни деца Вивиан Джоли-Пит шокираща визия Лос Анджелис шоубизнес
Последвайте ни

По темата

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Последните ѝ думи бяха:

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

pariteni.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 21 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 18 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 17 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

Свят Преди 25 минути

Наталия Ефремова обяви каква помощ могат да получат засегнатите семейства

<p>Прокуратурата разследва смъртта на&nbsp;мъжа, изчезнал при наводнението край Севлиево</p>

Прокуратурата разследва смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнението край Севлиево

България Преди 37 минути

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово

<p>Какво знаем за &bdquo;незаконния град&ldquo; край Варна?</p>

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

България Преди 1 час

Vesti.bg се свърза с KYB Corporation за официален коментар по случая и очаква позицията на компанията

София - Софийски градски съд - дело срещу Мирослав Василев, прегазил полицай на пътя

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

България Преди 1 час

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

<p>Кой работи най-малко&nbsp;в Европа? Българите се нареждат в топ 3 по най-дълга работна седмица</p>

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

България Преди 1 час

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

България Преди 1 час

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 1 час

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 1 час

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

<p>Туск: Русия е дългосрочна заплаха за Европа и НАТО</p>

Полша и Великобритания подписват отбранително споразумение

Свят Преди 2 часа

Туск заяви, че партньорството ще бъде насочено срещу руската заплаха

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Любопитно Преди 2 часа

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Свят Преди 2 часа

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

България Преди 2 часа

Партията предлага строг контрол с проверка на възрастта в TikTok и Instagram, а за учениците от 13 до 16 години ще се иска задължително разрешение от родител

Румен Спецов

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

България Преди 2 часа

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Любопитно Преди 2 часа

Семейството на покойния рокаджия обещава „изключително авторитетен“ проект, след като фенове определиха дигиталното възкресяване като безвкусно

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Любопитно Преди 2 часа

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Другите за екранната Лили: Звездите с ласкателства за Виолина Доцева, тя е най-добрият избор

Edna.bg

„Матю умря два пъти за нас“: Семейството на актьора с емоционални обвинения в съда

Edna.bg

Вили Вуцов след гнева на феновете: Миньор изпадна заради мен

Gong.bg

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Gong.bg

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

Nova.bg

КЗК отчете тежки дисбаланси в сектора на храните

Nova.bg