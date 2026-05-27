Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

Н ай-малкият син на Брад Пит и Анджелина Джоли, Нокс Джоли-Пит, изненада с шокираща нова визия по време на празничния уикенд за Деня на паметта в САЩ. 17-годишният младеж беше уловен от папараци в Лос Анджелис с яркооранжева коса на излизане от тренировка по муай тай, съобщава The Post.

Тийнейджърът изглеждаше напълно спокоен след края на заниманието, а крещящият цвят на косата му допълваше ексцентричните нюанси на спортния му екип. Жълтите атлетически шорти и лилавият суичър с качулка оставяха на показ видими порязвания и синини – доказателство за дългогодишната му отдаденост на тежкия боен спорт.

Brad Pitt and Angelina Jolie's son Knox debuts shocking new hairstyle after workout https://t.co/xYXUdOiupG pic.twitter.com/zzKInCcGnj — New York Post (@nypost) May 26, 2026

Нокс Джоли-Пит понякога може да бъде забелязан на състезания в компанията на майка си Анджелина Джоли и сестра си близначка Вивиан, които и преди са го подкрепяли от първия ред край ринга по време на мачове и спортни събития.

Въпреки че Нокс до голяма степен предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите в сравнение с някои от по-известните си братя и сестри, новият му предизвикателен цвят на косата определено приковава вниманието.

Младежът беше засечен няколко пъти през уикенда. При друг от случаите той носеше сива тениска, съчетана с дръзки шорти с тигров принт, под които отново изпъкваше яркото оранжево на главата му след поредната тренировка.

Нокс успява да запази личния си живот сравнително скрит, въпреки че израсна под интензивния натиск на общественото внимание след широко отразения в медиите развод на Пит и Джоли.

Любопитен детайл е, че Нокс е едно от малкото деца на бившата двойка, което публично продължава да използва „Пит“ в фамилното си име. Въпреки това остава неясно колко близки са отношенията му в момента с неговия баща, който е носител на „Оскар“.

Нокс и близначката му Вивиан са родени през 2008 г. и са най-малките от общо шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит.