"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

27 май 2026, 11:55
Б роите ли колко пъти на ден посягате към телефона или таблета, за да търсите информация или просто, за да скролвате в социалните мрежи? Ако не възприемате ли този свой навик като зависимост защо тогава търсите отговорност от децата си, когато го правят?  

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова. Двете влизат в откровен разговор за една от най-важните теми на съвремието – как дигиталният свят променя психиката ни, отношенията помежду ни и начина, по който възпитаваме децата си.

Велислава Донкина поставя фокуса върху съвременната тревожност, усещането за самота и нуждата от истинска човешка свързаност.

„Съвременната проблематика на хората е все по-свързана с вътрешна обърканост, самота и дизрегулация.“

Друг от акцентите на разговора е възпитанието на децата в ерата на постоянната дигитална свързаност. И необходимостта родителите да осъзнават нуждата от истинско общуване с децата си, въпреки че понякога им пъхат устройствата в ръцете, за да откраднат понякога една-две минути за себе си.

В контекста на осъзнатото родителство обаче възниква и въпросът следени ли са повече от всякого съвременните деца по израстването си – къде са, с кого са, какво правят? Тук обаче възниква и дилемата това е сигурност или форма на контрол е ? „Съвременните деца растат с усещането, че някой постоянно ги наблюдава.“

Епизодът разглежда и опасността от прекомерната зависимост от технологиите – не само при децата, но и при възрастните. Защото дигиталният свят често предлага лесен път: избягване на трудните разговори, на конфронтацията, на реалните човешки отношения.

„Технологията не може да мисли вместо тебе. Не може да гледа детето ти вместо тебе.“

В разговора се засяга и темата за т.нар. „дигитална идентичност“ – образът, който създаваме онлайн, и разминаването му с реалното ни Аз. Как това влияе на самочувствието, връзките и усещането ни за принадлежност?

Според психотерапевта Велислава Донкина здравата идентичност е свързана с автентичността и вътрешното усещане за стабилност.

Епизодът поставя важни въпроси:

  • Могат ли децата да изградят увереност, ако постоянно са наблюдавани?
  • Защо някои предпочитат дигиталната комуникация пред реалната близост?
  • Как да използваме технологиите без да губим човешката си природа?
  • И как да разпознаем момента, в който дигиталното започва да измества реалния живот?

Това е разговор за света, в който живеем днес – и за хората, които се опитваме да останем в него. Гледайте целия епизод NOVA LAB Баланс на страницата на подкаста в YouTube @novalabofficial. Вашият личен разговор по темите, свързани със здравето може да започне тук.

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 7 минути

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 10 минути

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

<p>&quot;Колко взима колегата?&quot;:&nbsp;Тайната на заплатите пада</p>

Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели

България Преди 1 час

Най-голямата промяна ще бъде при служителя, коментират експерти

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Свят Преди 1 час

Сестрите и майката на покойния актьор от „Приятели“ Матю Пери споделиха съкрушителни разкрития преди произнасянето на присъдата на личния му асистент Кенет Ивамаса. Те обвиниха служителя в жестоко предателство, лъжи и съучастие в смъртта на звездата

НАСА обяви изграждането на постоянна база на Луната

НАСА чертае граници на Луната: Започна изграждането на първата постоянна база

Любопитно Преди 1 час

НАСА планира „Артемис III“ за средата на 2027 г., като кацането на двама астронавти на Луната ще последва още през 2028 г.

,

От „Аполо 11“ до „фърита“: Необичайната съдба на един легендарен самолетоносач

Любопитно Преди 1 час

За ужас на ветераните, историческият кораб „Хорнет“ се превърна в декор за забавления на хора, маскирани като животни

<p>ВСС прие оставката на&nbsp;Сарафов, спря му &quot;златните&quot;&nbsp;20 заплати</p>

ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на НСлС, спря му "златните" 20 заплати

България Преди 1 час

Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател

Владимир Путин

Путин е на ръба: Скритите пукнатини в режима в Кремъл

Свят Преди 1 час

Дори ако в Русия и Украйна настъпи мир при условия, приемливи за Кремъл, щетите, които вече са нанесени върху геополитическото положение на Русия, ще останат. Тази война се оказа гигантска геополитическа грешка

Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

България Преди 1 час

Престъплението е извършено в софийското село Ямна

<p>Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис и се събра с важен мъж от миналото си (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис и се събра с важен мъж от миналото си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис на премиерата на новата романтична комедия на Netflix „Служебен романс“. Актрисата заложи на вечния холивудски блясък, а вечерта донесе и емоционална среща с неин колега от култовия биографичен филм „Селена“

<p>Диаманти за 90 000 евро на корта:&nbsp;Сабаленка блесна с бижута по-скъпи от наградата на съперничката ѝ</p>

Диаманти за 90 000 евро на корта: Арина Сабаленка блесна с бижута по-скъпи от наградата на съперничката ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Тенис звездата се появи с внушителни скъпоценности в Париж, които струват повече от наградния фонд на победената ѝ съперничка

<p>Правосъдният министър обжалва отказа за дисциплинарно производство срещу Сарафов</p>

Правосъдният министър Николай Найденов обжалва пред ВАС отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

България Преди 2 часа

Обжалва се отказ на Прокурорската колегия на ВСС да образува производство

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Свят Преди 2 часа

Корабът може да участва в операция на НАТО за разчистване на Ормузкия проток

Доналд Тръмп в Овалния кабинет с представители на UFC, включително бойците Илия Топурия и Джъстин Гейджи

ММА клетка в Белия дом? Невижданото зрелище, което Тръмп вдига пред Овалния кабинет

Свят Преди 2 часа

Събитието, наречено „UFC Freedom Fights 250“ (Битки на свободата на UFC 250), ще се проведе на 14 юни – което съвпада с рождения ден на президента и Деня на знамето

Петима младежи се удавиха по време на рекордна гореща вълна във Великобритания

Петима младежи се удавиха по време на рекордна гореща вълна във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Докато температурите на острова счупиха исторически рекорди с над 35°C, спасителите предупреждават за смъртоносен шок от все още студените води

<p>Стефан Бакалов е новият заместник-директор на Агенция &bdquo;Митници&ldquo;</p>

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

България Преди 2 часа

Георги Господинов поема пункта „Капитан Андреево“

