"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Б роите ли колко пъти на ден посягате към телефона или таблета, за да търсите информация или просто, за да скролвате в социалните мрежи? Ако не възприемате ли този свой навик като зависимост защо тогава търсите отговорност от децата си, когато го правят?

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова. Двете влизат в откровен разговор за една от най-важните теми на съвремието – как дигиталният свят променя психиката ни, отношенията помежду ни и начина, по който възпитаваме децата си.

Велислава Донкина поставя фокуса върху съвременната тревожност, усещането за самота и нуждата от истинска човешка свързаност.

„Съвременната проблематика на хората е все по-свързана с вътрешна обърканост, самота и дизрегулация.“

Друг от акцентите на разговора е възпитанието на децата в ерата на постоянната дигитална свързаност. И необходимостта родителите да осъзнават нуждата от истинско общуване с децата си, въпреки че понякога им пъхат устройствата в ръцете, за да откраднат понякога една-две минути за себе си.

В контекста на осъзнатото родителство обаче възниква и въпросът следени ли са повече от всякого съвременните деца по израстването си – къде са, с кого са, какво правят? Тук обаче възниква и дилемата това е сигурност или форма на контрол е ? „Съвременните деца растат с усещането, че някой постоянно ги наблюдава.“

Епизодът разглежда и опасността от прекомерната зависимост от технологиите – не само при децата, но и при възрастните. Защото дигиталният свят често предлага лесен път: избягване на трудните разговори, на конфронтацията, на реалните човешки отношения.

„Технологията не може да мисли вместо тебе. Не може да гледа детето ти вместо тебе.“

В разговора се засяга и темата за т.нар. „дигитална идентичност“ – образът, който създаваме онлайн, и разминаването му с реалното ни Аз. Как това влияе на самочувствието, връзките и усещането ни за принадлежност?

Според психотерапевта Велислава Донкина здравата идентичност е свързана с автентичността и вътрешното усещане за стабилност.

Епизодът поставя важни въпроси:

Могат ли децата да изградят увереност, ако постоянно са наблюдавани?

Защо някои предпочитат дигиталната комуникация пред реалната близост?

Как да използваме технологиите без да губим човешката си природа?

И как да разпознаем момента, в който дигиталното започва да измества реалния живот?

Това е разговор за света, в който живеем днес – и за хората, които се опитваме да останем в него.