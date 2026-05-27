Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Е дна година след смъртта си, легендарният фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн ще бъде пресъздаден като дигитален аватар в цял ръст, задвижван от изкуствен интелект. Новината, обявена официално от семейството му, обаче предизвика вълна от недоволство сред феновете, които не изглеждат напълно очаровани от идеята за дигиталното възкресяване на Принца на мрака, съобщава The Guardian.

Синът на покойния рокер, Джак Озбърн, и съпругата му Шарън обявиха на 20 май по време на изложението Licensing Expo в Лас Вегас, че семейството си партнира с технологичните компании Hyperreal и Proto Hologram за създаването на аватара. Легендарният музикант почина през юли 2025 г. на 76-годишна възраст.

Проектът: Ози ще разговаря с феновете

„Направо е плашещо колко е точно“, сподели Джак Озбърн пред публиката на изложението. „Той ще съществува дигитално като себе си, докато има компютри. Технологиите напреднаха толкова много, че вече всичко става почти автоматично. Може да направите шаблон за реклама... буквално да зададете команда какво искате да прави Дигиталният Ози в това видео и просто да го пуснете. Толкова е просто в днешно време.“

Шарън Озбърн добави: „Ще го разпространим по целия свят. Хората ще могат да си говорят с него, а той ще им отговаря. Елвис почина преди 50 години и всички знаят кой е той. Искам същото и за Ози.“

От компанията Hyperreal твърдят, че аватарът в цял ръст ще може „да провежда разговори с фенове и да се движи, говори и реагира точно както би го направил самият Ози“. Интерактивните екрани се очаква да се появят на все още необявени локации в САЩ и Великобритания по-късно тази година.

Главният изпълнителен директор на Hyperreal Ремингтън Скот коментира пред Billboard, че дигиталният образ е изграден „изключително от автентични и одобрени архивни материали – подбрани и контролирани от хората, които го обичаха най-много“. Скот подчерта, че става дума за живо изпълнение, което черпи данни само от материали, предоставени доброволно от семейството.

Гневът на феновете и отговорът на Джак Озбърн

Въпреки амбициозните планове, съобщението събра сериозни критики от почитателите на Ози и Black Sabbath. Мнозина определиха сделката като неуважителна и безвкусна, като се появиха и спекулации, че използването на лика на Ози за рекламни цели би било против неговата воля приживе.

Джак Озбърн, който наскоро кръсти новородената си дъщеря Ози в чест на своя баща, отговори на нападките по време на стрийм в YouTube.

„Вижте какво, това, което правим, ще бъде направено с изключителен вкус. Няма да е някоя скапана глупост“, заяви Джак. „Проектът е наистина комплексен. Не става въпрос просто да свържем снимка на баща ми с ChatGPT. Работим с технология на изключително високо ниво, всичко ще изглежда много реално и ще бъде доста лудо как точно ще се използва.“

Той допълни, че е обсъждал подобни идеи с баща си преди смъртта му: „Наистина е готино и мисля, че баща ми щеше да се изкефи. Всъщност говорихме за това преди той да си отиде – да направим нещо такова... Знам, че щеше да му хареса.“

Холограмите в музиката: Двуостра монета

Ози Озбърн далеч няма да е първият музикант, който получава холографски образ след кончината си. Подобна съдба вече имаха звезди като Тупак Шакур, Рой Орбисън, Мария Калас и Майкъл Джексън.

Не всички проекти обаче се приемат еднозначно. През 2018 г. – седем години след смъртта на Ейми Уайнхаус от алкохолно отравяне – беше обявено холографско турне с нейния образ. Идеята обаче срещна сериозна съпротива от фенове, които аргументираха отпора си с факта, че изпълнителката приживе мразеше турнетата и трябва да бъде оставена да почива в мир. В крайна сметка проектът беше замразен поради „специфични предизвикателства и деликатност на ситуацията“.