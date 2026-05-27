ММА клетка в Белия дом? Невижданото зрелище, което Тръмп вдига пред Овалния кабинет

Събитието, наречено „UFC Freedom Fights 250“ (Битки на свободата на UFC 250), ще се проведе на 14 юни – което съвпада с рождения ден на президента и Деня на знамето

27 май 2026, 10:46
Доналд Тръмп в Овалния кабинет с представители на UFC, включително бойците Илия Топурия и Джъстин Гейджи   
Източник: GettyImages

Н а Южната морава на Белия дом вече започна изграждането на Октагона на Ultimate Fighting Championship (UFC) преди планираните от президента Доналд Тръмп битки това лято, с които ще се отбележи 250-ата годишнина на Съединените щати.

Събитието, наречено „UFC Freedom Fights 250“ (Битки на свободата на UFC 250), ще се проведе на 14 юни – което съвпада с рождения ден на президента и Деня на знамето. То ще включва сблъсък за титлата в лека категория между безспорния шампион Илия Топурия и временния носител на пояса Джъстин Гейджи, заедно с още четири други битки.

„Избраните бойци“ ще си тръгнат с парични награди, част от които ще бъдат осигурени от Crypto.com, според информация от UFC.

Скелето, което ще рамкира и осветява клетката по време на двубоите (според 3D визуализациите, споделени от UFC), вече се вижда от Северната морава на Белия дом, издигайки се над историческото Западно крило и Овалния кабинет, пише ABC News.

Как ще изглежда зрелището на Тръмп: Скеле над Западното крило и трибуни за 100 000 души
Тръмп многократно похвали популярността на събитието, като по време на конгресния пикник по-рано този месец заяви, че „никога не е виждал някой да иска нещо толкова силно, колкото хората искат тези билети“.

По време на събитието в Овалния кабинет по-рано този месец, на което присъстваха част от бойците, включително Топурия и Гейджи, Тръмп обяви, че билетите ще бъдат безплатни за присъстващите и че десетки хиляди хора ще могат да се съберат на Южната морава и околните паркове, за да наблюдават шоуто.

„Страната ни е поканена на това, безплатно е. Ще монтират осем огромни екрана и ще излъчват битките. А точно тук отпред ще имаме 4000 места, разположени точно пред главния вход на Белия дом“, каза Тръмп пред репортери, като твърди, че паркът „Елипсата“ ще може да побере между 75 000 и 100 000 фенове извън основната сцена на Южната морава. 

В събота UFC сподели в социалните мрежи нови визуализации за това как се очаква да изглежда събитието. Изображенията показваха голяма бойна клетка, заобиколена от трибуни със седалки, както и преглед на фестивала „UFC Freedom 250 Fan Fest“ в парка „Елипсата“.

В изявление говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл каза, че събитието „ще бъде едно от най-великите и исторически спортни събития в историята“. „Домакинството на президента Тръмп в Белия дом е доказателство за неговата визия да отпразнува монументалната 250-а годишнина на Америка“, допълни той.

Източник: ABC News    
UFC Доналд Тръмп Бял дом UFC Freedom Fights 250 Илия Топурия Джъстин Гейджи ММА 250-годишнина на САЩ Южна морава спортни събития
Абсолютен рекорд: Дрейк пренаписа историята на „Билборд“

Любопитно Преди 25 минути

Рапърът окупира девет от десетте места в Топ 10 за сингли с песни от новия си албум и изпревари Майкъл Джексън. Дрейк стана и първият изпълнител в 70-годишната история на „Билборд 200“, заел едновременно първите три места с три различни албума

“Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито": Какво да очакваме от сериала „Дъждът оставя следи“

“Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито": Какво да очакваме от сериала „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 26 минути

Филмът проследява разследването около една мистериозна находка в тайно скривалище в Рилския манастир. Намерени са човешки кости, които крият дълбоко пазени тайни от миналото

"Разлетяха се стършели": Разказ на майката, чието 16-месечно дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан

"Разлетяха се стършели": Разказ на майката, чието 16-месечно дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан

България Преди 40 минути

От общината започват инспекция на всички дървета в централната градска част

<p>Крахът на &quot;Сарафов&quot;: От и.ф. главен прокурор до редови следовател</p>

Край на ерата "Сарафов" - как се стигна до оставката му

България Преди 52 минути

Решението идва след продължителни спорове за легитимността му и засилен обществен натиск

„Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“ е най-гледаният филм у нас

Любопитно Преди 53 минути

Новата фантастика от вселената на „Междузвездни войни“ оглави родния боксофис. В челната тройка влизат още биографичният филм „Майкъл“ и „Дяволът носи Прада 2“, но като цяло посещаемостта в киносалоните бележи спад спрямо миналата година

<p>Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)</p>

Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Шведският хит е просторен, 7-местен, с отличен инфотейнмънт, плъг-ин хибрид с 455 к.с. и много „мазна“ возия, всичко, от което човек се нуждае, ако не изпитва неистов нагон към многото екрани

<p>Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа

Свят Преди 1 час

Засега няма коментар от "Хамас" по отношение на тази информация

Почитаме двама велики мъченици: Кои са св. Терапонт и св. Йоан Руски

Любопитно Преди 1 час

Разказ за невероятната сила на духа пред лицето на гоненията и робството, които обединяват паметта на двамата светци на 27 май

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

България Преди 1 час

Това, че в България се раждат все по-малко деца отдавна не е новина, особено след като за основна причина за топящото се население започна да се посочва не това, а високата смъртност

<p>Какви послания отправиха политическите лидери по повод Курбан Байрам</p>

Какви послания отправиха политическите лидери по повод свещения мюсюлмански празник Курбан Байрам

Свят Преди 1 час

Курбан байрам е един от двата големи празника в исляма, който се отбелязва от милиони мюсюлмани по света

Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD

Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD

България Преди 2 часа

Веществото е сред най-силните халюциногени и може да предизвика тежки промени във възприятията, поведението и психичното състояние на употребяващите

Путин подари четири амурски тигъра на Казахстан

Путин подари четири амурски тигъра на Казахстан

Свят Преди 2 часа

Животните ще помогнат за възстановяването на популацията на тигрите в Централна Азия.

<p>Метъл легендата Брус Дикинсън от Iron Maiden: Желая ви хубав живот, вие го заслужавате</p>

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Любопитно Преди 2 часа

Легендарната група изнесе грандиозен концерт в София от юбилейното турне Run For Your Lives

<p>На първо четене: НС одобри единодушно минималната пенсия да се повиши със 7,8%</p>

На първо четене: НС одобри единодушно минималната пенсия да се повиши със 7,8% от 1 юли

България Преди 2 часа

Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е пет дни

<p>Политическо помирение? Зеленски разговаря лично с Порошенко</p>

Зеленски се срещна с Петро Порошенко за първи път от години

Свят Преди 3 часа

Лидерът на „Европейска солидарност“ заяви, че диалогът с парламента е ключов по време на войната.

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

България Преди 3 часа

По данни на полицията те са намерени в изоставен строеж на територията на града

