ММА клетка в Белия дом? Невижданото зрелище, което Тръмп вдига пред Овалния кабинет

Н а Южната морава на Белия дом вече започна изграждането на Октагона на Ultimate Fighting Championship (UFC) преди планираните от президента Доналд Тръмп битки това лято, с които ще се отбележи 250-ата годишнина на Съединените щати.

Събитието, наречено „UFC Freedom Fights 250“ (Битки на свободата на UFC 250), ще се проведе на 14 юни – което съвпада с рождения ден на президента и Деня на знамето. То ще включва сблъсък за титлата в лека категория между безспорния шампион Илия Топурия и временния носител на пояса Джъстин Гейджи, заедно с още четири други битки.

„Избраните бойци“ ще си тръгнат с парични награди, част от които ще бъдат осигурени от Crypto.com, според информация от UFC.

Скелето, което ще рамкира и осветява клетката по време на двубоите (според 3D визуализациите, споделени от UFC), вече се вижда от Северната морава на Белия дом, издигайки се над историческото Западно крило и Овалния кабинет, пише ABC News.

Тръмп многократно похвали популярността на събитието, като по време на конгресния пикник по-рано този месец заяви, че „никога не е виждал някой да иска нещо толкова силно, колкото хората искат тези билети“.

По време на събитието в Овалния кабинет по-рано този месец, на което присъстваха част от бойците, включително Топурия и Гейджи, Тръмп обяви, че билетите ще бъдат безплатни за присъстващите и че десетки хиляди хора ще могат да се съберат на Южната морава и околните паркове, за да наблюдават шоуто.

„Страната ни е поканена на това, безплатно е. Ще монтират осем огромни екрана и ще излъчват битките. А точно тук отпред ще имаме 4000 места, разположени точно пред главния вход на Белия дом“, каза Тръмп пред репортери, като твърди, че паркът „Елипсата“ ще може да побере между 75 000 и 100 000 фенове извън основната сцена на Южната морава.

В събота UFC сподели в социалните мрежи нови визуализации за това как се очаква да изглежда събитието. Изображенията показваха голяма бойна клетка, заобиколена от трибуни със седалки, както и преглед на фестивала „UFC Freedom 250 Fan Fest“ в парка „Елипсата“.

В изявление говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл каза, че събитието „ще бъде едно от най-великите и исторически спортни събития в историята“. „Домакинството на президента Тръмп в Белия дом е доказателство за неговата визия да отпразнува монументалната 250-а годишнина на Америка“, допълни той.