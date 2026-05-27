Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са открити живи и здрави, информираха от полицията във Варна.
Припомняме, че децата бяха обявени за общодържавно издирване, след като за последно са били забелязани на 24 май 2026 г. (неделя) около 13:00 – 13:30 ч.
Издирват две деца, брат и сестра, от Варна
По данни на полицията те са намерени късно вечерта на 26 май от служители на Първо РУ - Варна в изоставен строеж на територията на града.
Спрямо тях, както и спрямо по-малката им сестра, е предприета спешна временна мярка за полицейска закрила. По случая вече работят Отделът за закрила на детето, психолози и социални работници.