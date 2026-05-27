Любопитно

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

27 май 2026, 12:31
Н ово проучване установи, че моментът на загуба на девствеността може да рефлектира върху качеството на живота в по-напреднала възраст, включително да доведе до физическа крехкост и по-голямо страдание на старини.

„Нашите открития показват, че времето на първия полов акт може да е свързано със стареенето чрез множество психологически, поведенчески и болестни пътища“, обяснява водещият автор на изследването Кайксиан Уанг в официално прессъобщение.

В проучването изследователи от университета Шандонг в Китай са анализирали мащабна генетична база данни, за да открият ДНК маркери, свързани с възрастта, на която хората правят своя „сексуален дебют“. След това екипът е проучил дали хората, които носят генетични варианти, свързани с по-ранна или по-късна сексуална активност, показват разлики в здравето и качеството на живот в късните си години.

Те открили, че притежаващите генетични сигнали за по-ранна загуба на девственост са склонни към по-неблагоприятни резултати, свързани със стареенето, включително по-изразена физическа слабост и по-лоши показатели за дълголетие.

„След това проучихме на какво може да се дължи тази връзка“, допълва Уанг.

За да направят това, изследователите са разгледали 145 възможни фактора, които биха могли да помогнат за обяснението на зависимостта между първия секс и здравето на старини. От тях 34 са били достатъчно изразени, за да бъдат проучени по-подробно.

„Индексът на физическа крехкост, психологическото страдание, хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) изглежда играят особено важна роля“, казва Уанг.

С други думи, ако наистина има връзка между по-ранните сексуални преживявания и по-лошото стареене, тези четири фактора – физическата слабост, влошеното психично здраве, белодробните заболявания (често свързани с тютюнопушенето) и проявите на СДВХ, обвързани с импулсивността – се очертават като най-силните движещи сили зад нея.

„Нашите открития не означават, че едно-единствено поведение определя бъдещото здраве на човек“, предупреждава Уанг. „Вместо това те подчертават как преживяванията в ранния живот могат да се комбинират с проблеми с психичното здраве, рискове от хронични заболявания и функционален спад с течение на времето.“, допълва той.

Изследователите заявяват, че резултатите сочат колко е важно ранното справяне със здравните рискове, преди те да се натрупат и да доведат до тежки последици по-късно в живота.

„Превенцията и интервенцията през целия жизнен цикъл могат да помогнат за намаляване на по-късните здравословни проблеми и да насърчат по-здравословното остаряване“, казва съавторът Лонг Сун. „Нашите открития допълнително потвърждават стойността на ранното сексуално образование и по-широката подкрепа за подрастващите, които може да са изложени на по-висок риск.“, допълва още Сун.

Проучването излиза в момент, в който американците средно чакат по-дълго, за да правят секс за първи път. Националните анкети показват, че средната възраст за първи полов акт в САЩ е около 17 години, но това число върви нагоре.

Като цяло поколението Z – родените между 1997 и 2012 г. – отлага сексуалната активност или я пропуска напълно, като някои експерти вече наричат този феномен „сексуална рецесия“.

През 2021 г. например само 30% от анкетираните тийнейджъри от поколение Z са споделили пред Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), че някога са имали сексуален контакт. За сравнение – три десетилетия по-рано този процент е бил над 50.

Експертите казват, че забавянето на сексуалния дебют при поколението Z вероятно се дължи на комбинация от фактори, включително увеличеното време пред екраните, променящата се култура на срещите, нарастващите проблеми с психичното здраве и дългосрочното въздействие на пандемията от Covid-19.

