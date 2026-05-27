Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

Т ежко престъпление разтърси софийското село Ямна. Мъж е открит мъртъв в частен имот, като по тялото му криминалистите са открили ясни следи от насилие.

За престъплението става ясно в ранните зори на 26 май, когато около 6:00 часа сутринта в полицията е подаден сигнал за трупа. Екипите на МВР, пристигнали на мястото, веднага са изолирали района и са започнали оглед.

Полицията вече е предприела първите арести. За срок до 24 часа зад решетките са прибрани двама души – мъжът, който живее на адреса, както и млада жена. В момента разследващите изясняват каква точно е връзката им с убития и дали те са извършителите на бруталното деяние.

Случаят веднага е поет от прокуратурата, като е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Работата по разплитането на кървавата драма продължава.