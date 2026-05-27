"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Сестрите и майката на покойния актьор от „Приятели“ Матю Пери споделиха съкрушителни разкрития преди произнасянето на присъдата на личния му асистент Кенет Ивамаса. Те обвиниха служителя в жестоко предателство, лъжи и съучастие в смъртта на звездата

27 май 2026, 11:48
С естрите на Матю Пери разкритикуваха асистента на покойния актьор, Кенет „Кени“ Ивамаса, за това, че „многократно“ му е инжектирал кетамин в деня на смъртта му през октомври 2023 г.

„Той е инжектирал на брат ми смъртоносна доза кетамин и го е оставил в гореща вана да умре“, заяви Маделин Морисън в изявление за въздействието върху жертвата, подадено преди произнасянето на присъдата на Ивамаса.

„Трудно е да се опише с думи чувството за предателство, което изпитах, когато разбрах какво е направил Кени“, продължи тя, според документите, получени от Page Six. Твърди се, че Ивамаса е излъгал роднините на бившия актьор от „Приятели“ за случилото се в деня, в който той почина в дома си в Пасифик Палисейдс, Калифорния.

„Всичко, в което вярвах за деня, в който той умря – всичко, което Кени ни каза – беше лъжа“, продължи Маделин. „Мисълта, че някой, когото брат ми смяташе за член на семейството, би могъл да го предаде по такъв невъобразим начин, е нещо, което никога не бих могла да си представя.“

Маделин си спомни как Ивамаса е бил „маниакален и неспокоен“ в дните преди погребението на Пери, на което дори е държал реч.

„Човекът, отговорен за смъртта на брат ми, се изправи и се обърна към хората, които го обичаха най-много“, написа тя. „Това е като жестока шега, с която все още се боря. Той не просто отне живота на брат ми – той опетни последните ни спомени от сбогуването.“

Що се отнася до другата сестра на Пери, Кейтлин Морисън, тя сподели, че „никога няма да разбере дали смъртоносната доза кетамин е била фатална само по случайност“.

„Но знам, че когато Кени е излязъл от къщата, той е правел едно от две неща“, пише тя. „Или е бягал от нещо, което е знаел, че е извършил, или умишлено е изоставил уязвим човек в опасна ситуация.“

Майката на Пери, Сюзън Морисън, също изпрати изявление до съда, в което отбелязва, че „най-важната задача на Ивамаса... е била да бъде спътник и настойник на сина ми в борбата му срещу зависимостта“.

„Неговата най-голяма отговорност беше да се увери, че Матю ще остане такъв, какъвто искаше да бъде: чист от наркотици“, пише тя. „И докато убиваше синa ми, той ме е наблюдавал внимателно.“

  • Предисторията на трагедията

Ивамаса е един от петимата души, осъдени за участие в трагичната смърт на Пери.

Два месеца след като звездата от „Девет ярда“ беше намерен мъртъв в джакузито си, за причина за смъртта му бяха посочени „остри ефекти от кетамин“, както и удавяне и други съпътстващи фактори.

Въпреки че преди смъртта си Пери – който в миналото открито се бореше с наркотичната зависимост – е преминавал през легална терапия с кетаминови инфузии, Ивамаса „многократно“ му е инжектирал незаконни дози от веществото, без да има каквото и да е медицинско образование.

Ивамаса, заедно с д-р Марк Чавес, консултанта по наркотични зависимости Ерик Флеминг, „Кралицата на кетамина“ Джасвин Санга и д-р Салвадор Пласенсия, бяха официално обвинени във връзка със смъртта на Пери.

Ивамаса, Чавес и Флеминг се признаха за виновни по повдигнатите обвинения, докато Санга и Пласенсия също приеха вината си в съда.

Д-р Чавес беше осъден на осем месеца домашен арест, докато наркодилърката Джасвин Санга получи 15 години затвор за доставка на кетамин на Пери и за ръководене на мрежа за трафик на наркотици. Д-р Пласенсия получи присъда от 30 месеца затвор, а Ерик Флеминг беше осъден на две години лишаване от свобода с допълнителни три години пробация.

