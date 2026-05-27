Свят

Путин е на ръба: Скритите пукнатини в режима в Кремъл

Дори ако в Русия и Украйна настъпи мир при условия, приемливи за Кремъл, щетите, които вече са нанесени върху геополитическото положение на Русия, ще останат. Тази война се оказа гигантска геополитическа грешка

27 май 2026, 11:20
Путин е на ръба: Скритите пукнатини в режима в Кремъл
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

Р уснаците са възпитавани да ликуват заради миналите си военни триумфи. Великият роман на Толстой „Война и мир“ възхвалява трудно извоюваната им победа над Наполеон. Превземането на Берлин от Съветската армия през 1945 г. остава в самата същина на усещането за собствено достойнство на руския народ.

Горко му обаче на руски лидер, който бъде възприет като провалил се във война. Цар Николай II така и не се възстановява политически след загубата на войната срещу Япония през 1905 г. – война, която той сам започва и впоследствие ръководи лошо. През 1917 г. той е принуден да абдикира по време на Февруарската революция, когато като главнокомандващ е обвинен за неуспехите срещу Германия и нейните съюзници в Първата световна война. Всъщност в онзи момент от боевете руската армия се представя добре, а Източният фронт е от решаващо значение за изтощаването на германската военна машина. Но на Николай се гледа като на губещ и, образно казано, му е посочена вратата.

Владимир Путин имаше няколко военни успеха, които бяха лесно постижими. Крим беше анексиран без съпротива през 2014 г., а сирийските градове бяха бомбардирани от въздуха след 2015 г., без да има нужда от сухопътни сили. Но Украйна като цяло се оказа много по-корав враг в по-големия конфликт, който той започна през февруари 2022 г. Тази година, за първи път в историята, на парада за Деня на победата на Червения площад нямаше танкове и най-модерна военна техника поради опасения от атаки с украински дронове. Градове дълбоко в сърцето на Русия бяха нападнати, пише The Telegraph.

Путин планираше войната да приключи за няколко дни. Някои от неговите танкови екипажи носеха парадни униформи със себе си за очаквания марш по главните улици на Киев. Вместо това боевете навлизат в своята пета година и никой разумен руснак не си представя, че нещата за руската кауза вървят гладко.

Гражданската икономика, изтощена от военните приоритети, се задъхва и Путин не е в състояние да защити хората от покачването на разходите за живот. Осигуряването на жива сила за въоръжените сили се оказва трудно. Русия дава поне по 30 000 загинали или ранени войници всеки месец и през ноември 2025 г. Путин подписа закон, позволяващ на министерството на отбраната да провежда наборна служба през цялата година, вместо на сезонни вълни. Това ще бъде изключително непопулярна мярка. Когато той се опита да проведе частична мобилизация през есента на 2022 г., общественото недоволство беше гласно и обезпокоително.

Путин продължава да твърди, че „победата ще бъде наша“. Той наистина държи някои силни карти в ръката си: една от тях е Доналд Тръмп, който го обсипва с услуги. Войната на Тръмп срещу Иран не можеше да се случи в по-добър момент за Путин. Блокадата на Ормузкия проток вече накара американците да премахнат забраната Русия да продава петрол на Индия. Данъчните приходи на Путин се облагодетелстват с повече от 100 милиона долара на ден, които той може да използва, за да купува повече от продуктите, от които се нуждае, от Китай. Си Дзинпин и Путин имаха радостна среща в Пекин миналата седмица.

Но атмосферата в Кремъл е тежка. Още от поемането на президентския пост през 2000 г. Путин поддържа строг контрол върху телевизионните новини. Социалната мрежа Telegram, със своите гаранции за поверителност, се превърна в основния предизвикател за този монопол. Нея я използваха не само руските войници, но и украинските. Този месец Путин ограничи работата ѝ и започна да агитира за конкурентния канал Max, който не предоставя никакви пречки пред разследващите от Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Този ход не му спечели приятели, особено сред руската младеж. Масовата наборна служба неизбежно ще предизвика непопулярност. До пролетта на 2026 г. армията разчиташе предимно на доброволци.

Стимулите са както финансови, така и патриотични. На войниците се плаща добре по руските стандарти и доскоро те идваха предимно от по-бедните и селски райони на федерацията, където семействата отчаяно се нуждаят да допълнят доходите си. Преминаването към целогодишна наборна служба ще засегне онези слоеве от обществото, в които младите мъже не искат да имат нищо общо с войната. Склонността на руското висше командване да се отнася към новобранците като към пушечно месо – или „месо за дронове“ в наши дни – е добре известна.

Не е ясно дали Путин ще успее да преживее буреносните облаци. Той милитаризира образованието и медиите по-систематично от всеки друг владетел в Кремъл след Йосиф Сталин. Подобно на Сталин, той е безмилостен управник, който наказва сурово инакомислието. Политиците, които го дразнят, страдат от унижения – както се случи с бившия премиер Михаил Касянов, който беше заснет в спалнята си с любовница. Опозиционният лидер Борис Немцов беше убит на мост близо до Кремъл. Алексей Навални трябваше да бъде ликвидиран с отровата Новичок. Той оцеля тогава, но краят му дойде скоро след това в сибирска наказателна колония.

Путин култивира образ на любезност – той дори нарича кореспондента на BBC „Стив“. Представя се като модел за рационалност и национален дълг. Той казва, че не е антиукраински настроен, а антинацистки, и продължава да осъжда Зеленски, който е от еврейски произход, като неонацист.

Но този образ започва да се пропуква. Путин е на 72 години, но започва да изглежда по-стар. Войната в Украйна е война по негов избор. Владетелят, който донесе стабилност, гордост и известна степен на задоволство в Русия след нестабилните 90 години на миналия век, пропиля всичко това. Промяната в Русия ще дойде, но никой не може да каже кога ще бъде това.

Умът на Путин е фиксиран върху това да докаже, че е бил прав да нахлуе в Украйна, вместо да се възползва от приятелска търговия с нея. Той бълва огън и жупел срещу Запада, когато вместо това можеше да изиграе Китай и САЩ в полза на Русия.

Дори ако в Русия и Украйна настъпи мир при условия, приемливи за Кремъл, щетите, които вече са нанесени върху геополитическото положение на Русия, ще останат. Тази война се оказа гигантска геополитическа грешка.

Ще му потърси ли някой сметка? Няма признаци управляващата върхушка да е склонна да се обърне срещу него. Уличните протести се потушават безмилостно. Но и Николай II спеше спокойно на Източния фронт, докато през февруари 1917 г. до него не стигна новината, че политиците и народът в руската столица са се обърнали срещу него. Царят тихо се съгласи да абдикира и династичното управление на Романови приключи безславно.

Едва ли Путин ще си тръгне без оглушителен гръм, а и не можем да бъдем сигурни, че неговият наследник би бил по-добър от него. Но има поне известен шанс, че без него връщането към една по-умерена политика както в Русия, така и на световната сцена, може да стане възможно.

По темата

Източник: The Telegraph    
Владимир Путин война в Украйна Русия геополитическа грешка наборна служба Кремъл политическа нестабилност мобилизация военна история авторитарен режим
Последвайте ни
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

pariteni.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 19 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 16 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 15 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 8 минути

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 11 минути

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Свят Преди 37 минути

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

Румен Спецов

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

България Преди 55 минути

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Любопитно Преди 1 час

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова

<p>&quot;Колко взима колегата?&quot;:&nbsp;Тайната на заплатите пада</p>

Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели

България Преди 1 час

Най-голямата промяна ще бъде при служителя, коментират експерти

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Свят Преди 1 час

Сестрите и майката на покойния актьор от „Приятели“ Матю Пери споделиха съкрушителни разкрития преди произнасянето на присъдата на личния му асистент Кенет Ивамаса. Те обвиниха служителя в жестоко предателство, лъжи и съучастие в смъртта на звездата

,

От „Аполо 11“ до „фърита“: Необичайната съдба на един легендарен самолетоносач

Любопитно Преди 1 час

За ужас на ветераните, историческият кораб „Хорнет“ се превърна в декор за забавления на хора, маскирани като животни

<p>ВСС прие оставката на&nbsp;Сарафов, спря му &quot;златните&quot;&nbsp;20 заплати</p>

ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на НСлС, спря му "златните" 20 заплати

България Преди 1 час

Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател

Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

България Преди 1 час

Престъплението е извършено в софийското село Ямна

<p>Диаманти за 90 000 евро на корта:&nbsp;Сабаленка блесна с бижута по-скъпи от наградата на съперничката ѝ</p>

Диаманти за 90 000 евро на корта: Арина Сабаленка блесна с бижута по-скъпи от наградата на съперничката ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Тенис звездата се появи с внушителни скъпоценности в Париж, които струват повече от наградния фонд на победената ѝ съперничка

<p>Правосъдният министър обжалва отказа за дисциплинарно производство срещу Сарафов</p>

Правосъдният министър Николай Найденов обжалва пред ВАС отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

България Преди 2 часа

Обжалва се отказ на Прокурорската колегия на ВСС да образува производство

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Свят Преди 2 часа

Корабът може да участва в операция на НАТО за разчистване на Ормузкия проток

Доналд Тръмп в Овалния кабинет с представители на UFC, включително бойците Илия Топурия и Джъстин Гейджи

ММА клетка в Белия дом? Невижданото зрелище, което Тръмп вдига пред Овалния кабинет

Свят Преди 2 часа

Събитието, наречено „UFC Freedom Fights 250“ (Битки на свободата на UFC 250), ще се проведе на 14 юни – което съвпада с рождения ден на президента и Деня на знамето

Петима младежи се удавиха по време на рекордна гореща вълна във Великобритания

Петима младежи се удавиха по време на рекордна гореща вълна във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Докато температурите на острова счупиха исторически рекорди с над 35°C, спасителите предупреждават за смъртоносен шок от все още студените води

<p>Стефан Бакалов е новият заместник-директор на Агенция &bdquo;Митници&ldquo;</p>

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

България Преди 2 часа

Георги Господинов поема пункта „Капитан Андреево“

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова празнува ЧРД на 3 континента

Edna.bg

„Дъждът оставя следи“ събра звезди на гала премиера в София

Edna.bg

Левски представи новата си визуална идентичност (видео)

Gong.bg

Станислав Генчев пое един от най-големите клубове в България

Gong.bg

Откриха тяло на мъж с видими следи от насилие в Софийско, има задържани

Nova.bg

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС, ВСС я прие

Nova.bg