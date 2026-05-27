Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

С тефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от институцията.

Бакалов има над 35 години стаж в агенцията в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците, като има над 24 години ръководен опит като началник на отдел „Борба с наркотрафика“.

Той е магистър по международни отношения и е преминал множество международни обучения в САЩ, включително в Академията на Агенцията за борба с наркотиците в Куантико, в „Сикрет Сървиз“, както и в различни европейски държави.

Бакалов е представител на Агенция „Митници“ в групата „Помпиду“ към Съвета на Европа. В ролята си на експерт към Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) е участвал в десетки мисии в страни от Африка, Азия и Европа, свързани с мониторинг, обучение, създаване и организиране на полицейски и митнически структури за борба с наркотрафика.

От Агенция „Митници“ посочват, че назначаването му е в съответствие с приоритетите за засилване на борбата с трафика на наркотични вещества, повишаване на координацията с националните и международните правоприлагащи органи и развитие на административния и оперативния капацитет на митниците в областта на митническите нарушения и престъпления.

Георги Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода 2021–2024 г. е титулярен ръководител на Митнически пункт „Капитан Андреево“, след което е командирован в други звена на Митница Бургас, включително като ръководител на Митнически пункт „Пристанище Бургас - Център“.

Той е с диплома по публична администрация и магистърска степен по национална сигурност с тема „Същност на митническия контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове“.

В средата на месеца Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция „Митници“, припомня БТА. От поста бе освободен Георги Димов.

Димов беше назначен за директор на ведомството през април 2024 г. от тогавашния служебен вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова.