Свят

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Корабът може да участва в операция на НАТО за разчистване на Ормузкия проток

27 май 2026, 10:55
Източник: БТА

Б елгийските военноморски сили съобщиха, че изпращат от днес миночистач в Средиземно море, като се предвижда плавателният съд да участва в разчистването на Ормузкия проток. Миночистачът ще се присъедини към силите на НАТО в района, отбелязват местни медии.

Министерството на отбраната на Белгия уточнява, че корабът ще бъде използван, ако бъде взето политическо решение за разчистване на протока, блокиран от Техеран скоро след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран. Белгийският министър на отбраната Тео Франкен наскоро заяви, че неговата страна е готова да поеме отговорност за възстановяването на свободното корабоплаване в района.

През март президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази разочарование, че европейските съюзници не подкрепят неговата страна за разчистване на протока. В последните седмици Германия и Италия изразиха също готовност да предоставят средства за прочистване на морски мини в Ормузкия проток.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Белгия военноморски сили миночистач Ормузки проток НАТО отбрана корабоплаване Иран международна сигурност военна мисия
