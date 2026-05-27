"Разлетяха се стършели": Разказ на майката, чието 16-месечно дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан

М омиченце на година и четири месеца оцеля, след като сухо дърво се стовари до него в Чирпан. Инцидентът стана в централния парк на града. В момента на падането на изсъхналото дърво, малкото дете се е намирало на въртележката, но за щастие се е разминало без наранявания. Служители на местната администрация са отстранили падналото дърво от района на детския кът. От общината в Чирпан започват инспекция на всички дървета в централната градска част.

"Дървото падна буквално от нищото. Дъщеря ми играеше в средата на люлката. Ужасът беше голям, стресът беше огромен. Детето не видя как пада дървото, но от самия шум много се изплаши". Това разказа в ефира на NOVA майката на момиченцето Йоана Загорова.

По думите ѝ чист късмет е, че не е имало други деца, защото обикновено около люлката е пълно с малчугани. "Когато дървото падна се разлетяха и стършели, защото в него имаше хралупа с гнездо", заяви тя.

По това дърво е работено и е било профилактирано последно точно преди монтирането на люлката, обясни заместник-кметът на Чирпан Светла Дончева. "Люлката е с издадено разрешение за поставяне. Дървото е било предвидено за премахване, както и за окастряне и почистване чрез санитарна сеч на всички сухи клони", заяви тя.

Дончева изрази съжаляваме за случилото се. "Съпреживяваме шока и ужаса на тази майка. Предстоят спешни огледи на сухите клони. Тази пролет, заради по-хладното време, до последно имаше дървета, които все още не бяха разлистени, и експертите и еколозите изчакваха, за да преценят какво трябва да се изчисти и какво не. Общината всяка пролет започва санитарна сеч от централните градски паркове и се грижим да поддържаме парковете безопасни. Надяваме се това да не се повтори. Още днес колегите ще се заемат с обезопасяването на местата, както и с обходи с експертни фирми заради летящите насекоми и стършелите", пое ангажимент заместник-кметът.