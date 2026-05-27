Любопитно

От „Аполо 11“ до „фърита“: Необичайната съдба на един легендарен самолетоносач

За ужас на ветераните, историческият кораб „Хорнет“ се превърна в декор за забавления на хора, маскирани като животни

27 май 2026, 11:35
П енсионираната бойна машина на американските ВМС, оборудвана с артилерийски батареи и табло с десетки свалени самолети от Втората световна война, днес е дом на нещо много по-екстравагантно от военните реликви – за голямо съжаление на ветераните. В продължение на три дни в годината представители на т.нар. „фъри“ общност (хора, които се обличат като антропоморфни животни) от Сан Франциско се събират, за да обикалят, вият и лаят в калените в битки коридори на кораба, съобщава The Post.

Корабът-музей USS Hornet в окръг Аламеда посреща всякакви животински превъплъщения (известни като „фърсони“) по време на летния им фестивал Galactic Camp. Тази година събитието ще се проведе от 29 до 31 май.

Историческият фон срещу модерната чудатост

Участниците във фестивала се събират на легендарен кораб на американския флот, видял изключително много: битки през Втората световна война и Виетнамската война, както и историческата мисия по прибирането на астронавтите от „Аполо 11“ след кацането им в Тихия океан.

Корабът е пуснат на вода през 1943 г. като наследник на потопения по време на Втората световна война негов предшественик със същото име, и е изведен от експлоатация през 1970 г. след операциите във Виетнам. За някои обаче това се оказа перфектното място да демонстрират своята „фърсона“.

По време на миналогодишното издание забавлението е било в разгара си. Участник със светлосиня еленска глава и жълти рога се определя във видеоклип от събитието като „транс-елен“ (от англ. "transgen-deer" – игра на думи с "transgender").

Лектор на фестивала пък споделя пред аудиторията:

„Би било интересно да имаме общество, в което всеки е разгонен веднъж или два пъти в годината“, правейки препратка към алтернативна вселена, в която хората следват сезонните брачни ритуали на животните.

Друг посетител, облечен в червено-бяло-черен плюшен костюм, заявява, че идва от „Kосмоса“ и „яде батерии“, докато мъж в многоцветен гащеризон споделя абсурдната си теория, че аутизмът се причинява от „твърде много анален секс с прилепи“.

Програмата: От „Уно“ до игри за възрастни

Сред активностите, в които ексцентричните гости могат да се включат тази година, са:

  • Лов на предмети за „фърита“;
  • Игра на „Уно“ за забавни животни;
  • Караоке „боклучиви еноти“;
  • Игри с ограничение „18+“, включващи пикантни забавления с еротични играчки и костюми за възрастни.

В разгара на цялото това странно шоу се появява и по-възрастен мъж с плюшени уши, който се представя като ветеран от Виетнамската война. Той уверява, че самият нея не е част от общността, но обожава „прекрасната“ им енергия.

„Светът щеше да бъде едно по-добро място, ако всички бяхме малко по-пухкави“, заявява ветеранът.

Военни рангове срещу долари

Желаещите да присъстват на фестивала могат да се регистрират срещу такси, чиито имена са вдъхновени от военните рангове:

  • „Матрос“ – 80 долара;
  • „Подофицер“ – 150 долара;
  • „Капитан“ – 300 долара.

Платилите най-високата сума получават талони за безплатни питиета и възможността да пренощуват на борда на самолетоносача напълно безплатно.

Изглежда, че USS Hornet е домакин на подобни събития главно с цел финансиране на самия музей. През март тази година корабът приюти и Carrier Con – фестивал за аниме, косплей и настолни игри, като всички приходи отидоха за поддръжката на историческия плавателен съд.

Източник: The Post    
