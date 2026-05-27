Диаманти за 90 000 евро на корта: Арина Сабаленка блесна с бижута по-скъпи от наградата на съперничката ѝ

С ветовната номер 1 Арина Сабаленка привлече всички погледи по време на старта си на Откритото първенство на Франция, появявайки се на корта с дизайнерски бижута на стойност около 90 000 евро. 28-годишната тенисистка от Беларус буквално сияеше под жаркото слънце на корт „Филип Шатрие“, където в първия кръг победи испанката Джесика Бузас Манейро с 6:4, 6:2, съобщава The Sun.

В модната столица Париж световната лидерка изглеждаше като тенис версия на емблематичния персонаж Мистър Т от „А-отборът“, окичена с бляскави аксесоари по врата и ушите си. Финалистката от „Ролан Гарос“ през 2025 г. носеше две колиета с диаманти и гранати, съчетани с обеци в същия стил, включващи 15,6-каратови диаманти и 136,5-каратови гранати.

Сабаленка е имала възможност да сложи и трето колие на стойност 40 000 евро, но за щастие то е останало на сигурно място по време на мача ѝ. Общата стойност на показаните скъпоценности е с около 1200 евро по-висока от сумата от 88 800 евро, която Манейро ще прибере за отпадането си в първия кръг на турнира на червени кортове.

Според нюйоркския бранд за луксозни бижута Material Good, новата им изящна колекция е дълбоко вдъхновена от емблематичните червени кортове на историческия стадион „Ролан Гарос“.

Преди появата си във вторник Сабаленка сподели: „Думата „обсебена“ е слаба, нямам търпение да нося тези красавици на корта“.

Тя никога не залага на скромността и направи силно впечатление на корта и със своя прозрачен, огненочервен „супер костюм“ на Nike.

Сабаленка носеше екстравагантни аксесоари и на Откритото представителство на Австралия в Мелбърн през януари – огърлица с висулка от 4,3-каратов сапфир в средата и съответстващи висящи обеци с диаманти и сапфири. Тя планира да направи същото на „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ.

Информатори споделят, че едва ли ще има проблеми, ако тя реши да носи същите накити на „Уимбълдън“ следващия месец, въпреки строгия изцяло бял дрескод за облеклото на турнира.

Решението на четирикратната шампионка от Големия шлем да демонстрира толкова скъпи вещи обаче е в разрез с призивите ѝ за повече пари от наградни фондове в четирите най-големи турнира. Сабаленка е един от водещите гласове, които настояваха Откритото първенство на Франция да увеличи общия си награден фонд с близо 30 милиона евро, за да достигне той 22% от приходите на турнира.

„Относно диамантите – не усещам тежестта им, но мога да си представя как изглежда отстрани“, коментира Сабаленка и добавя: „Трябваше да има и трето колие, но си казах: „Добре, това вероятно ще дойде в повече“. Така че реших да остана само с две“.

„Чувствам се доста комфортно. За мен е важно да изглеждам добре. Ако се чувствам добре в кожата си, се представям по-добре и усещането е страхотно. Останалите тенисистки просто me оглеждат. Питат ме: „О, боже мой, това не е ли твърде тежко?“

„Имам годеник до себе си. Той е нещо като моя охрана. Имам и екип. Джейсън и моят физиотерапевт, който се занимава с джу джицу, са с мен, така че се чувствам напълно в безопасност, когато се разхождам. Ако отивам някъде, никога не ходя сама“, допълни тя.