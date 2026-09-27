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Алина Хаба се омъжи за турски милиардер на пищна сватба в Ню Йорк

Бившата лична адвокатка на Доналд Тръмп, 42-годишната Алина Хаба, се омъжи за 29-годишния турски милиардер Турхан Милдън. На бляскавото тържество в емблематичния хотел „Уолдорф Астория“ в Ню Йорк присъстваха топ официални лица и VIP гости

Стела Христова Стела Христова

27 септември 2026, 16:17
Алина Хаба се омъжи за турски милиардер на пищна сватба в Ню Йорк
Алина Хаба   
Източник: Getty

А лина Хаба, бивш изпълняващ длъжността федерален прокурор на Ню Джърси и някогашен личен адвокат на президента Доналд Тръмп, се омъжи за турски милиардер на пищна сватба със звездно присъствие в Ню Йорк. Тържеството се състоя в емблематичния хотел „Уолдорф Астория“, пише New York Post.

42-годишната Хаба каза „да“ на 29-годишния бизнес магнат Турхан Милдън през уикенда. Милдън е главен изпълнителен директор на Miller Holding – известен турски мултинационален конгломерат, основан от дядо му през 1967 г.

Бляскавият прием се проведе в балната зала на четвъртия етаж на легендарния хотел в Манхатън, декорирана с десетки розови и бели черешови цветове и стотици червени рози.

Водещ организатор на събития изчисли, че разходите само за наем на залата, музикално озвучаване и флорална украса възлизат на „поне 1 милион долара“. Сумата обаче не включва допълнителните разходи за настаняване на гостите и ползването на други общи пространства в хотела.

Коя е Алина Хаба - новата любимка, личен адвокат и съветник на Тръмп

Младоженците са планирали мащабното събитие само за три месеца с помощта на двама от най-добрите сватбени агенти в Палм Бийч. Първоначално Хаба и Милдън са искали да организират празненството в друг емблематичен хотел – „Плаза“, но той вече е бил резервиран.

Чрез своя конгломерат, специализиран в енергетиката, строителството и минното дело, Милдън е изградил близки контакти с държавни лидери в Демократична република Конго и Венецуела, включително с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.

Часове преди официалния прием двете малки деца на Хаба – дъщеря ѝ Клоуи и синът ѝ Люк, бяха забелязани във фоайето, придружавани от служител.

Марго Мартин, специален асистент и съветник по комуникациите на Доналд Тръмп, бе сред първите пристигнали гости. Сред останалите високопоставени лица от администрацията бяха директорът на ФБР Каш Пател и главният прокурор на САЩ Тод Бланш. Сред публиката бе забелязан и легендарният боксьор Майк Тайсън.

Самият Тръмп не присъства на събитието, тъй като бе в Ноксвил, щата Тенеси, за дербито от колежанския футбол, в което отборът на Тексас надделя над Тенеси с 20:17.

Новата любимка на Тръмп - коя е Алина Хаба
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Новата любимка на Тръмп коя е Алина Хаба
Новата любимка на Тръмп коя е Алина Хаба
Новата любимка на Тръмп коя е Алина Хаба
Новата любимка на Тръмп коя е Алина Хаба

Двойката се появи за първи път заедно на публично място през април по време на традиционната вечеря на кореспондентите в Белия дом – събитие, което бе временно прекъснато заради опит на въоръжен мъж да нахлуе в балната зала. По-късно двамата бяха забелязани да празнуват заедно на 4 юли в частния клуб „Executive Branch“ във Вашингтон.

Миналата седмица Хаба бе засечена с впечатляващ годежен пръстен с диамант, оценяван на поне 23 карата, докато вечеряше с Милдън пред елитен ресторант в Уест Палм Бийч, Флорида. Тя носеше и розова чанта от щраусова кожа на марката Hermès Birkin, чиято стойност на дребно е около 30 000 долара.

Според запознати Хаба и Милдън са се запознали по-рано тази година на събитие в центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

Това е трети брак за темпераментната брюнетка. Тя се разведе с втория си съпруг – паркинг магната Грег Рубен, малко след като миналия декември се оттегли от поста си на главен федерален прокурор на Ню Джърси. Преди това, през 2019 г., Хаба прекрати брака си с първия си съпруг, адвокат Матю Айет, от когото са двете ѝ деца.

Редактор: Стела Христова
Алина Хаба Турхан Милдън пищна сватба Доналд Тръмп Ню Йорк Уолдорф Астория турски милиардер
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