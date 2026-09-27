Алина Хаба се омъжи за турски милиардер на пищна сватба в Ню Йорк

А лина Хаба, бивш изпълняващ длъжността федерален прокурор на Ню Джърси и някогашен личен адвокат на президента Доналд Тръмп, се омъжи за турски милиардер на пищна сватба със звездно присъствие в Ню Йорк. Тържеството се състоя в емблематичния хотел „Уолдорф Астория“, пише New York Post.

42-годишната Хаба каза „да“ на 29-годишния бизнес магнат Турхан Милдън през уикенда. Милдън е главен изпълнителен директор на Miller Holding – известен турски мултинационален конгломерат, основан от дядо му през 1967 г.

Wedding reception for ex-Trump official Alina Habba and Turkish billionaire begins at posh NYC hotel https://t.co/bAdpLcz2bP pic.twitter.com/Rab2HDkdPd — New York Post (@nypost) September 27, 2026

Бляскавият прием се проведе в балната зала на четвъртия етаж на легендарния хотел в Манхатън, декорирана с десетки розови и бели черешови цветове и стотици червени рози.

Водещ организатор на събития изчисли, че разходите само за наем на залата, музикално озвучаване и флорална украса възлизат на „поне 1 милион долара“. Сумата обаче не включва допълнителните разходи за настаняване на гостите и ползването на други общи пространства в хотела.

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Младоженците са планирали мащабното събитие само за три месеца с помощта на двама от най-добрите сватбени агенти в Палм Бийч. Първоначално Хаба и Милдън са искали да организират празненството в друг емблематичен хотел – „Плаза“, но той вече е бил резервиран.

Чрез своя конгломерат, специализиран в енергетиката, строителството и минното дело, Милдън е изградил близки контакти с държавни лидери в Демократична република Конго и Венецуела, включително с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.

Часове преди официалния прием двете малки деца на Хаба – дъщеря ѝ Клоуи и синът ѝ Люк, бяха забелязани във фоайето, придружавани от служител.

Марго Мартин, специален асистент и съветник по комуникациите на Доналд Тръмп, бе сред първите пристигнали гости. Сред останалите високопоставени лица от администрацията бяха директорът на ФБР Каш Пател и главният прокурор на САЩ Тод Бланш. Сред публиката бе забелязан и легендарният боксьор Майк Тайсън.

Самият Тръмп не присъства на събитието, тъй като бе в Ноксвил, щата Тенеси, за дербито от колежанския футбол, в което отборът на Тексас надделя над Тенеси с 20:17.

Двойката се появи за първи път заедно на публично място през април по време на традиционната вечеря на кореспондентите в Белия дом – събитие, което бе временно прекъснато заради опит на въоръжен мъж да нахлуе в балната зала. По-късно двамата бяха забелязани да празнуват заедно на 4 юли в частния клуб „Executive Branch“ във Вашингтон.

Миналата седмица Хаба бе засечена с впечатляващ годежен пръстен с диамант, оценяван на поне 23 карата, докато вечеряше с Милдън пред елитен ресторант в Уест Палм Бийч, Флорида. Тя носеше и розова чанта от щраусова кожа на марката Hermès Birkin, чиято стойност на дребно е около 30 000 долара.

Trump lawyer Alina Habba, 42, set to marry Turkish billionaire, 29, who has secretly lavished her with Birkin bags and GIANT diamond that 'has its own zip code'... as friends reveal words he said that won her over after only months of dating 🔗 https://t.co/AaCK6lTAfi pic.twitter.com/EiC02pGhel — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2026

Според запознати Хаба и Милдън са се запознали по-рано тази година на събитие в центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

Това е трети брак за темпераментната брюнетка. Тя се разведе с втория си съпруг – паркинг магната Грег Рубен, малко след като миналия декември се оттегли от поста си на главен федерален прокурор на Ню Джърси. Преди това, през 2019 г., Хаба прекрати брака си с първия си съпруг, адвокат Матю Айет, от когото са двете ѝ деца.