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Йотова за ООН: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави

Държавният глава изтъкна сигурността в Черно море и нуждата от мирни преговори, като обясни и причините да не участва в общата снимка към съвместно изявление на 40 страни

27 септември 2026, 16:51
Йотова за ООН: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави
Илияна Йотова   
Източник: БТА

Б ългарската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Това коментира президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол по повод изявлението ѝ пред Общото събрание на ООН. „Акцентите бяха първо войната в Украйна и това, че не може да има военно решение, че трябва час по-скоро да се седне на масата на преговори, че, за да има преговори, не може аргументите да са ултиматумни“, каза още Йотова.

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Тя посочи, че е подчертала и ролята на Европейския съюз. „Както за това, че трябва да бъдат поканени всички страни в конфликта, така подчертах на няколко пъти изключително голямата роля, която трябва да играе Европейският съюз. А вътре в Европейския съюз България има всички възможности да предлага добри решения заедно със своите партньори, разбира се“, каза президентът.

По думите ѝ географското положение на България и близостта до военния конфликт са сред причините страната да има отношение към темата. „Войната се води на няколко стотин километра оттук, за това, че има огромна заплаха вече и към Черно море. Впрочем, една немалка част от тази реч беше посветена именно на сигурността на Черно море, което вече се превръща не в национален, а в глобален проблем“, заяви Йотова.

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„Аз подчертах, че ако не се осигури корабоплаването, това заплашва от продоволствен глад Африка. Това са теми вече от голямата организация, от Обединените нации, което неминуемо ще предизвика и нови миграционни вълни към Европейския континент“, каза президентът.

„Речта ми беше приета изключително добре. Аз не мога да скрия задоволството си, защото бях поздравена след това от много лидери и получих нови три покани да участвам в световни програми и конгреси за мир. Думите ми се чути“, каза Йотова.

Това не е декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна, подчерта президентът. „Аз исках да бъде отразено и в българска позиция, в българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали“, заяви президентът.

Йотова обясни защо не е присъствала на общата снимка. „Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим. Но, след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка“, каза президентът.

По думите ѝ документът не е бил предмет на гласуване или подписване. „Но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление“, посочи Йотова.

Тя подчерта, че държи българската позиция да бъде ясно отразявана. „Аз съм човек със самочувствие, като държавен глава от България, като държавен глава на държава, част от Европейския съюз, пълноправен член. Аз искам тези неща да бъдат отразявани. Аз имам самочувствието за това“, каза Йотова.

Президентът допълни, че общата снимка не е била на равнище държавни глави, тъй като в нея са участвали представители на ниво външни министри. „Като цяло България не се оттегля от това заявление“, каза още Йотова. По думите ѝ това изявление „няма да го видите никъде в официалните документи на Организацията на обединените нации“.

По думите на президента спекулациите по темата са част от т.нар. кална кампания и компроматни войни, за които тя е била подготвена още при учредяването на инициативния комитет, който я издигна като кандидат за президент. 

В Ямбол Йотова се срещна със симпатизанти в Културно-информационния център „Безистен“, а по-късно ще връчи Годишни награди за биопроизводители на България в различни категории в рамките на Националния био фест, организиран от Министерството на земеделието и храните, на който градът е домакин.

Източник: Мира Безус, кореспондент на БТА в Ямбол    
Илияна Йотова ООН Война в Украйна Българска позиция Преговори Сигурност на Черно море Дипломация
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