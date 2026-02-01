България

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г.

1 февруари 2026, 12:58
Б ългария почита днес паметта на жертвите на комунистическия режим. Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 28 януари същата година.  

На 1 февруари 1945 г. са произнесени смъртните присъди на осъдените от Първи и Втори състав на Народния съд и днес се навършват 81 години от тези събития. Информация за прочитането на присъдите е публикувана в бюлетина на БТА "Дневни вести“ от този ден.

Днес Първият върховен състав на Народния съд произнесе присъдата на регентите, дворцовите съветници, министрите и депутатите, виновници за третата национална катастрофа и за злодеянията над българския народ по време на тяхното управление в услуга на прогерманския империализъм, пише тогава БТА.   

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

В информацита се посочва, че подсъдимите са били подредени: тримата регенти и първият кабинет на Филов, вторият кабинет на Филов, кабинетът на Добри Божилов и кабинетът на Багрянов и кабинетът на Муравиев.

"Председателят на съда Богдан Шулев обяви заседанието за открито и възложи на подпредседателя Ст. Манов да прочете присъдата. Подсъдимите, които до тоя момент разговаряха помежду си се изправиха, лицата им побледняха, челюстите им силно стиснати и всред гробно мълчание, подпредседателят Ст. Манов зачете присъдата", разказва БТА. 

Как държавниците почетоха жертвите на комунизма

На 26 август 1996 г. Върховният съд отменя присъдите от 1 февруари 1945 година. С два срещу един гласа състав на Наказателната колегия на Върховния съд на Република България отмени присъда на Народния съд и реабилитира осъдените по нея на смърт, различни срокове затвор и конфискации на имуществото трима регенти, министър-председателите и министри от трите последни кабинета преди 9 септември 1944 година, информира тогава БТА. 

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма ще бъде отслужена днес в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“, съобщиха от Българската православна църква. Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

По традиция на 1 февруари политици, общественици и граждани поднасят венци и цветя пред Мемориала на жертвите на комунистическия режим в София.

"Датата 1 февруари оставя своя трагичен отпечатък в българската история. На този ден противоконституционният „Народен съд" издава, а още същата нощ са изпълнени с особена жестокост, смъртни присъди на редица български държавници, политици и висши военни." Това посочва в профила си във Фейсбук председателят на Народното събрание Рая Назарян, цитирана от пресцентъра на парламента. В навечерието на Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим председателят на Народното събрание запали свещ и се поклони пред паметта на жертвите.

В нашата история 1 февруари като престъпление срещу идеала за свобода, престъпление срещу човешкото право на защита и като пример за акт, основан на политическа безочливост и саморазправа с всеки неудобен опонент, посочва Рая Назарян. С отбелязването на тази черна дата ние сме по-категорични отвсякога, че това никога повече не трябва да се повтори. Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет, пише още Назарян. По думите ѝ сме длъжни да предаваме обективно фактите от историята на следващите поколения, да освободим нашето общество от тежестта на останките, които прославят комунизма и никога да не допускаме такава саморазправа, жестокост и беззаконие към който и да било политически опонент.

„Разчитам на всички демократично мислещи хора, независимо от партията си днес, ще се обединим, за да гарантираме справедливост и достойна памет за жертвите на комунистическата диктатура", заявява още Рая Назарян. Тя подчертава, че политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява, опонентите трябва да се уважават, а не да се преследват и най-важното - политиката е за хората, а не срещу тях.

  

 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Жертви на комунизма 1 февруари Ден на почит Народен съд Смъртни присъди Реабилитация Мемориал на жертвите Комунистически режим Българска православна църква Политически репресии




