Свят

Българин се опита да прегази в Солун жени, предлагащи сексуални услуги

44-годишният мъж е арестуван по подозрение, че е насочил автомобила си към жените след словесен конфликт между тях и 26-годишната му приятелка

16 ноември 2026, 11:58
Българин се опита да прегази в Солун жени, предлагащи сексуални услуги
Източник: Getty images/ iStock
  • 44-годишен българин е арестуван в Солун по подозрение, че умишлено е насочил автомобила си към жени, предлагащи сексуални услуги, след конфликт между тях и 26-годишната му приятелка.
  • Инцидентът е станал на 14 ноември около 2:00 ч. на улица „Яницон“, като полицията не съобщава за пострадали.
  • Срещу мъжа е образувано наказателно производство за опит за причиняване на опасна телесна повреда, а разследването продължава.

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44-годишен български гражданин е арестуван в Солун по подозрение, че се е опитал да прегази с автомобила си жени, предлагащи сексуални услуги, след конфликт между тях и 26-годишната му приятелка.

Инцидентът е станал около 2:00 часа през нощта на 14 ноември на улица „Яницон“ в Солун, съобщиха гръцките издания „Прото тема“ и „Си Ен Ен Гърция“, позовавайки се на полицията.

Според първоначалната информация напрежението възникнало след словесен конфликт между 26-годишната жена и други жени, намиращи се в района.

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След разправията 44-годишният мъж се качил в автомобила си и според разследващите умишлено го насочил към жените, опитвайки се да ги блъсне и нарани.

За случилото се били уведомени органите на реда. На място пристигнали служители на полицейското управление, които задържали българския гражданин.

Срещу него е образувано наказателно производство за опит за причиняване на опасна телесна повреда.

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Полицията не съобщава имената на участниците в инцидента и не уточнява дали някоя от жените е получила наранявания.

По случая е образувана преписка, а задържаният ще бъде изправен пред компетентните съдебни органи.

Разследването трябва да изясни точните обстоятелства около конфликта и действията на водача.

Източник: БГНЕС    
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