Фалшиви глоби от МВР точат банкови сметки: Хакери клонираха сайта на министерството

Хакери са създали фалшиво копие на портала за електронни услуги на МВР и изпращат съобщения за несъществуващи глоби с 48-часов срок за плащане.

Целта е чрез заплахи и подвеждащи линкове да бъдат откраднати лични и банкови данни, като системата генерира глоба дори при произволен регистрационен номер.

МВР предупреждава за измамата, а експертите съветват да не се отварят съмнителни линкове и при извършено плащане незабавно да се блокира банковата карта.

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Хакери клонираха портала за електронни услуги на МВР и изпращат фалшиви съобщения за неплатени глоби и за превишена скорост. Срокът за заплащането на санкцията е посочен до 48 часа, като има заплахи за последващи такива. Създадената от хакерите система генерира глоба дори при въвеждане на произволен регистрационен номер, пише NOVA .

МВР предупредиха вече на официалните си страници във Facebook, както и в други социални мрежи за измамата.

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Ако човек отвори изпратения линк, попада на фалшиво копие на сайта на МВР. Страницата изглежда съвсем като истинската. Целта на хакерите е да вземат неправомерно личните и банковите данни на потребителите и да ги използват по неправомерен начин.

Киберекспертът Сашка Бончева обясни в ефира на „Твоят ден” как работи схемата. Потребителите се подканват да платят тази фалшива глоба под претекст, че могат да се възползват от намаление при бързо плащане, обясни тя.

В тези съобщения има няколко елемента на социално инженерство – претекст, спешност и страх, каза експертът. Използва се името на дадена авторитетна организация, трябва да се реагира максимално бързо и има страх от завеждане на дело или отнемане на автомобил, допълни тя.

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В измамата прави впечатление, че липсва конкретика. Фишовете обикновено посочват регистрационния номер, датата, часа и мястото, където е констатирано нарушението, посочи още Бончева.

Експертът препоръча да бъдем внимателни. Цялото име на домейна е различно и не трябва да се кликва на линка. Ако случайно се стигне до заплащане на сума, трябва да се блокира картата, а от банката да бъде издадена нова.