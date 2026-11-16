От "Здрач" до "Хари Потър": Звездите, които мразят най-известните си роли

Л юбими на милиони зрители, тези актьори са готови да изтрият от филмографията си най-емблематичните си роли – от изтощителни вампирски саги и касови холивудски хитове до тотални филмови катастрофи.
Вижте ги в нашата ГАЛЕРИЯ:
Л юбими на милиони зрители, тези актьори са готови да изтрият от филмографията си най-емблематичните си роли – от изтощителни вампирски саги и касови холивудски хитове до тотални филмови катастрофи.
Вижте ги в нашата ГАЛЕРИЯ:
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