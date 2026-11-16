България

Абсурд с кремацията след внезапната смърт на журналиста Владимир Клисуров: „За закона съм никой“

След 12 години съвместен живот и две деца, законите не дават право на Аделина Георгиева да изпълни последното желание на партньора си

Диляна Попова Диляна Попова

16 ноември 2026, 11:13
Абсурд с кремацията след внезапната смърт на журналиста Владимир Клисуров: „За закона съм никой“
Източник: Личен архив/Владимир Клисуров/Аделина Георгиева/VESTI.bg

С лед 12 години съвместен живот и две деца журналистката Аделина Георгиева се сблъсква с жесток бюрократичен парадокс след внезапната смърт на партньора си Владимир Клисуров - законът я третира като „никой“ и я лишава от правото да изпълни волята му за кремация.

„Всичко стана за 5-10 минути“

Животът на журналистката Аделина Георгиева се превръща в кошмар за броени минути. Нейният спътник в живота - журналистът от вестник „България Днес“ и бивш заместник-кмет на Район „Младост“ Владимир Клисуров - си отива внезапно от този свят след белодробна емболия в събота вечерта.

„Изведнъж се закашля, реших, че е претърпял инсулт. Започнах да му прилагам първа помощ. Всичко стана за 5-10 минути“, разказва Аделина.

Източник: Личен архив/Владимир Клисуров/Аделина Георгиева/VESTI.bg

Пристигналият екип на Спешна помощ поставя ЕКГ, но констатира смъртта: „Той е починал, няма пулс, съжалявам.“ Въпреки отчаяните опити на жената да настоява тялото да бъде откарано в болница за реанимация, отговорът е лаконичен: „Трупове до болници не карат.“ Налага се тя да подпише декларация, че няма претенции.

Стената на бюрокрацията: За закона след 12 години общ живот си „никой“

Истинският шок обаче започва след това. При опит да организира последния път на Владимир и да изпълни волята му за кремация, Аделина се сблъсква с тотален административен абсурд.

Макар от Общинското предприятие за актоиздаване да ѝ издават смъртен акт, при отиването до крематориума удря на камък. Макар двойката да има 12 години съвместен живот и две малолетни деца, законът е безкомпромисен: при липса на сменен граждански брак, Аделина е правно „никой“.

„Владо има полубрат и сестра от баща си, с които не сме близки, но според закона и според общината те са с права преди мен. Те трябва да ми позволят, да разрешат да го кремирам. Мога да го погреба - да, но не мога да го кремирам“, възмущава се Аделина.

Източник: Личен архив/Владимир Клисуров/Аделина Георгиева/VESTI.bg

Служителите в крематориума директно ѝ заявяват, че знаят за проблема, но ръцете им са вързани.

Лицемерието на системата: Държавата те познава само когато има изгода

В емоционалния си пост в Инстаграм, който бързо набира популярност сред колеги и обществеността, Аделина Георгиева разобличава жестокото лицемерие на институциите:

„За закона си някой и достоен партньор, когато теглиш кредит от банка, когато трябва да ти изчислят дохода за социални помощи, когато заемаш публична длъжност и подаваш декларация за конфликт на интереси и дори когато искаш достъп до класифицирана информация. Фактическото съжителство се оказва някакъв имагинерен термин, лишен от смисъл и права“.

Юристи потвърждават пред нея, че приживе партньорите могат да подпишат специални декларации, но липсата на уредба в Семейния кодекс оставя хиляди български семейства беззащитни пред подобни удари на съдбата. Според нея държавата умишлено поддържа това положение, за да принуждава хората да встъпват в брак заради такси и данъци.

Призив за сила от Четвъртата власт

Въпреки че нейният личен казус ще бъде разрешен благодарение на съдействието на сестрата на Владимир, болката на Аделина се превръща в кауза за стотици други хора в нейното положение:

„Моят проблем ще го уредя, но аз искам да го направя за хората, които ще се сблъскват с това след мен. Поне това искам и в памет на Владо да го направя. Призовавам депутати, столични общинари и Столичния общински съвет да преразгледат това нещо и да дадат права на тези хора, които съжителстват и имат деца. Достатъчно ни е ходенето по мъките и бюрократщините, да се смилят над мъката на тия хора!“.

С думите „ХАЙДЕ ДА ВИДИМ КАКВА СИЛА Е ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ!“, тя отправя апел към десетките приятели журналисти и политици на покойния Владимир Клисуров да разгласят случая, за да се стигне до спешни промени в Семейния кодекс и общинските наредби.

Автор: Диляна Попова
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