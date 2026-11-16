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Заподозреният за убийството на професор в метрото остава в ареста в Израел, подготвят екстрадицията му

Шамил Левиев е задържан по международна заповед. Българските власти подготвят искане за екстрадицията му във връзка със смъртта на 83-годишния Андрей Атанасов

16 ноември 2026, 11:56
Заподозреният за убийството на професор в метрото остава в ареста в Израел, подготвят екстрадицията му
Източник: iStock

 

  • Израелски съд удължи с 20 дни задържането на Шамил Левиев, заподозрян за убийството на 83-годишния преподавател Андрей Атанасов в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София.
  • Българските власти подготвят искане за екстрадиция, а разследващите проверяват версията за финансов и имотен спор като възможен мотив за престъплението.
  • Израелската прокуратура посочва риск Левиев да избяга в Русия заради двойното си гражданство.

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

Израелски съд удължи с 20 дни задържането на Шамил Левиев, заподозрян за жестокото убийство на 83-годишния Андрей Атанасов в метрото в София. Разследващите проверяват версията, че престъплението е свързано с финансов конфликт и опит за придобиване на имущество, съобщи израелското издание „Уайнет“.

Левиев, жител на израелския град Бат Ям, беше арестуван на 13 ноември по международна заповед за издирване. Българските власти подготвят официално искане за екстрадицията му, а израелската прокуратура настоява той да остане задържан до приключването на необходимите процедури.

Според публикуваните от израелските медии подробности една от основните версии за убийството е свързана с имотен спор около апартамент на сестра му.

Разследващите подозират, че Левиев е имал финансови отношения със семейството на Атанасов и е възможно да се е опитал да придобие контрол върху негово имущество.

Израелският информационен сайт „Мако“ съобщава, че стойността на имотите, които са представлявали предполагаем интерес за заподозрения, се оценява на милиони шекели.

Според „Уайнет“ още преди убийството Атанасов се е опасявал за живота си заради отправени заплахи във връзка със спора за жилището на сестра му.

Престъплението е извършено на 15 октомври около 13:10 часа в асансьора на метростанция „Жолио Кюри“ в София.

Според данните от разследването заподозреният е пристигнал в Гърция ден по-рано и е наел автомобил от летището в Солун.

То е за умишлено убийство; двамата се бяха срещнали два дни преди смъртта на бившия руски агент от ФСС

На следващия ден той е бил забелязан в близост до дома на преподавателя. Една от съседките успяла да заснеме мъжа и автомобила му, като впоследствие предоставила снимките на полицията.

Записи от охранителни камери показват как Атанасов се отправя към метростанцията, носейки лилав куфар и черна чанта, а предполагаемият извършител го следва.

Свидетелка разказала, че видяла възрастния преподавател да влиза в асансьора заедно с по-млад мъж, облечен в тъмни дрехи. Малко по-късно чула силни удари, след което младият мъж излязъл сам и избягал.

Атанасов е намерен с тежки наранявания по главата и горната част на тялото. Той е транспортиран в болница в критично състояние, където по-късно починал.

Според израелските медии след нападението заподозреният е напуснал България, върнал е наетия автомобил на летището в Солун и още същия ден е отпътувал за Израел.

Израелската прокуратура е посочила в искането за продължаване на ареста, че Левиев притежава както израелско, така и руско гражданство.

Според държавното обвинение съществува риск той да избяга в Русия, ако бъде освободен, което би затруднило екстрадицията му в България.

Андрей Атанасов е бил дългогодишен преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научната му дейност е била свързана с изследването на белтъци и биологични мембрани. Работил е и по научни проекти в Германия и Япония.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснено дали предполагаемият имуществен конфликт действително е бил мотив за убийството.

Левиев остава заподозрян и вината му подлежи на установяване по съдебен ред. 

Източник: БГНЕС    
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