Технологии

EBRO S800 нахълтва със седем места и скандална цена (ВИДЕО РЕВЮ)

Моделът предлага и плъг-ин хибридна технология, но най-вече качество на изработка и материали в интериора, които наистина впечатляват

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

16 ноември 2026, 11:27
EBRO S800 нахълтва със седем места и скандална цена (ВИДЕО РЕВЮ)
Източник: CarMarket.bg

В ероятно името не ви е познато, но именно то е особено ценно в новите реалности на европейския автомобилен пазар. Макар че за тази марка доскоро не бяхме чували по родните географски ширини, EBRO има история на Иберийския полуостров. Марката е създадена в средата на 50-те години в Испания, но през 80-те фалира. Тази история, макар и краткотрайна, е важна, защото испанските корени ще създадат чувство за принадлежност у испанците.

Но най-ценното тук е заводът в безмитната зона на Барселона, в който работят 2000 души. През 2023 г. бе създадено съвместно дружество с Chery, което вече дава плодове. Близостта до пристанището означава лесна логистика за асемблиране на четирите модела, един от които е този, S800. Така че предпоставките са на лице, остава въпросът за налагане на марката. У нас условията за това са налице, защото EBRO се предлага в 7 обекта в страната.

Източник: CarMarket.bg

EBRO S800 влиза в най-тежкия като конкуренция сегмент в Европа, а именно C-SUV сегмента със своите 4,7 метра дължина, но предлага някои конкурентни предимства, които са по-скоро рядкост, а това го прави изключително атрактивно предложение като цена. Говоря за двете допълнителни места, които българското законодателство позволява на фирмите да ползват данъчно облекчение.

Но това не е всичко, защото S800 предлага и доста елегантен дизайн, който е по-близо до европейските конкуренти, отколкото китайските. Основният фокусен елемент отпред е заобиколената с много алуминий плътна (по подобие на електромобилите) решетка и контрастиращият мерен гланц.

Източник: CarMarket.bg

В профил е видно, че дръжките са скрити във вратите, но при приближаване и отключване те се отварят наполовина, за да може да ги хванете. Страничната линия се изкачва към задната част, като е подчертана с релси и хромирана лайстна. Джантите са 19-ки, а наличните цветове са пет. Безплатен е белият, има три металика за 790 евро и един сив мат за 1350 евро.

Отзад акцент са свързаните със светлинна лента стопове, под които имаме дифузьор и имитация на ауспуси в двата му края. Тук ситуацията е леко пресолена, защото задвижването на тази машина е поверено на вездесъщия 1,5-литров турбо двигател, но в този случай подпомаган от електромотор и батерия с капацитет 18,3 kWh, която позволява на S800 да изминава до 90 км само на ток. Казано по друг начин, това е плъг-ин хибрид с 60-литров резервоар и среден разход на бензин от 6,0 л/100 км. Теглото на машината е 1991 кг.

Източник: CarMarket.bg

Изненадите започват още с отварянето на вратата, която е облицована с много интересна промазка, а високоговорителят е метален. Продължавам с кожения салон, който, макар и от еко кожа, се усеща изключително качествен. Ключовата дума тук е „усеща“, нещо, което британците наричат perceived quality, качество, което възприемате със сетивата си. Това е основното, което ми прави най-голямо впечатление тук. Няма луфт при затваряне на жабката и средния подлакътник, при силно разклащане на централната конзола също не се усеща такъв, нито се чува прискръцване. Изработката е наистина на неочаквано високо ниво. Материалите на арматурното табло е меки и приятни на допир.

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Конфигурацията на кокпита е очаквана: 10,25-инчово приборно табло и 15,6-инчов мултимедийната екран. От него се контролира всичко, няколко физически бутона има само на централния тунел между седалките. С кръгъл „кристален“ регулатор се избира един от трите режима на задвижване (Eco, Normal и Sport), имаме и много приятен на допир метален регулатор за режими EV и HEV, като автомобилът стартира винаги в EV, когато има достатъчно заряд в батерията.

Източник: CarMarket.bg

Да, липсват ми бутони за климатика, който се управлява от централния дисплей, разчитащ на процесор Qualcomm Snapdragon 8155. Графиката и скоростта на реакцията му са много добри. Менюто дори е на български, но трябва малко време да се свикне с него, тъй като има много функции и подменюта. Има бързи бутони с плъзгане по екрана отгоре надолу, от които може да изключите предупреждението за превишена скорост, ако ви дразни.

Класически старт-стоп бутон липсва. Сядате, включвате на D и потегляте. Обратно, включвате на Р, излизате от колата и се прибирате у дома. На командното табло на тавана има два физически бутона за регулация на подвижната щора и панорамата с отваряема предна секция.

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Автомобилът е в изпълнение Luxury, второто от двете налични. То предлага подгрев и вентилация отпред, както и подгрев за задните места. Любопитното е, че има и масаж, но само за предната пътническа седалка. Налична е и 50-киловатова станция за безжично зареждане на смартфон, като тя е с обдухване, за да не се нагрява прекомерно. На разположение на водача е и head-up дисплей, а аудиосистемата е с 12 високоговорителя.

Източник: CarMarket.bg

Вторият ред седалки се регулира надлъжно с 14 см, така че да имате повече място, или пък да се отвори повече товарен обем. В допълнение, облегалките също са с променлив ъгъл, което допринася за комфорта. Стигам и до най-важното, а именно третия ред седалки. Достъпът до тях е труден, става само от едната страната, а самите седалки са ниско разположени и мястото е толкова, че тук биха могли да седят само деца. За възрастни това ще е наказание.

Но нека не се залъгваме, тук големият бонус е опцията за данъчно облекчение от 20% за тези две места, затова и е толкова важен този модел на налагането на EBRO на българския пазар.

При изправени задни облегалки багажникът е само 119 литра. В петместна конфигурация от EBRO посочват обем 889 литра, но това е до покрива, а в Европа най-често се посочва обемът до ръба на задните облегалки, така че по-скоро вероятно говорим за 500-550 литра, които са нещо нормално за нуждите на едно семейство.

Източник: CarMarket.bg

Три са нивата на сила на рекуперация на енергия, както и три са режимите на задвижване, които може да изберете. Честно казано, няма голяма разлика между тях, затова нормалният режим ми изглежда като най-удачен.

Това, което намирам за най-голям минус спрямо клиентските предпочитания в България, е фактът, че този плъг-ин хибрид е на предно предаване. Обикновено в този клас и ценови сегмент клиентът у нас гони два задвижващи моста, но тук ще трябва да преглътне липсата на такова. Ще ви е по-лесно, когато ви върнат 20% ДДС, сигурен съм в това.

По отношение на пътното поведение очакванията и реалността се покриват – имаме семеен SUV, ориентиран към комфортното пътно поведение. Завоите не го затрудняват особено, не се налага да се „борите“ с автомобила, просто трябва да имате предвид теглото от близо 2 тона. За това своята тежест има и многозвенното задно окачване. Трябва обаче да отбележа, че 11,2 м диаметър на завой означават, че S800 не е от най-повратливите модели, които съм тествал в последно време.

Източник: CarMarket.bg

Прави ми впечатление, че огледалото за обратно виждане е много близо до мен. Това се дължи на факта, че седалката е много високо разположена.

EBRO s800 е оборудван с девет въздушни възглавници и до 24 електронни системи за подпомагане на водача (ADAS), което свидетелства за сериозния ангажимент на испанската марка към безопасността. Има 5 звезди от Euro NCAP за безопасност.

Ако се питате какво се случва с гаранцията и следпродажбеното обслужване, то нека го кажем така: представител на марката у нас е фирма с 30-годишна история на пазара. А самият модел се предлага със 7-годишна гаранция или 150 000 км.

Източник: CarMarket.bg

Завършвам с темата цени. Въобще не възнамерявам да правя сравнения с европейски модели, ясно е, че те са с много по-високи цени от тези, които ще ви кажа сега. Затова пък мога да го сравня с Omoda 9, който е с 4х4 и по-висока мощност, но и стартова цена от 49 600 евро. Тук стартовата цена е 45 990 след 5150 евро отстъпка. Топ нивото струва 48 990 евро след 5450 отстъпка, която е под стартовата на „девятката“ на Omoda. Ако автомобилът бъде закупен на фирма, цифрата става 40 000 евро, което е изключително предложение, при това за плъг-ин хибрид. В допълнение, EBRO дава и подарък 4 зимни гуми на всички, закупили си автомобила (и не само него) до 10 декември.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

EBRO S800 PHEV

Размери

Дължина, мм: 4725

Широчина, мм: 1860

Височина, мм: 1705

Междуосие, мм: 2710

Тегло, кг: 1991

Задвижване

Двигател, тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1499

Електромотор: един

Батерия, kWh: 18,3

Макс. системна мощност, к.с.: 279

Макс. системен въртящ момент, Нм: 365

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: n/a

Среден разход на гориво, л/100 км: 6,0

Пробег само на ток, км: 90 (WLTP)

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 48 990

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
EBRO EBRO S800 тест драйв
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