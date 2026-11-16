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Отчаяние в Иран: Хората масово продават органите си в интернет, за да платят дълговете си

Разследване на Iran International разкрива разрастващ се онлайн пазар, в който изпаднали във финансово затруднение иранци рекламират части от тялото си за продажба, като някои дори са готови да се разделят с жизненоважни органи, за да осигурят бъдещето на семействата си

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 ноември 2026, 12:31
Отчаяние в Иран: Хората масово продават органите си в интернет, за да платят дълговете си
Ударите срещу Техеран през февруари   

В лошаващата се икономическа криза в Иран принуждава някои жители да стигат до крайни отчаяни мерки, като хората предлагат да продадат множество органи и телесни тъкани, включително бъбреци, костен мозък, тестиси и роговици, за да се измъкнат от нарастващите дългове и да покрият основните си домакински разходи.

Разследване на Iran International разкрива разрастващ се онлайн пазар, в който изпаднали във финансово затруднение иранци рекламират части от тялото си за продажба, като някои дори са готови да се разделят с жизненоважни органи, за да осигурят бъдещето на семействата си.

Констатациите идват на фона на нарастващия икономически натиск върху Иран заради проточилия се конфликт в Близкия изток, американската морска блокада и строги санкции. При липса на яснота кога ще отслабне противопоставянето между Техеран и Вашингтон, расте загрижеността относно въздействието на продължителната икономическа несигурност върху обикновените иранци.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио според сведенията е предупредил, че натискът може да продължи неопределено дълго, като същевременно прогнозира допълнително влошаване на икономиката на Иран през следващите месеци, сочат данни на Al Jazeera.

Иранците рекламират органи за продажба

Iran International разгледа повече от 600 обяви, публикувани в канал в Telegram между края на май и края на октомври. Разследването установи, че приблизително една на всеки три обяви предлага повече от един орган или вид телесна тъкан.

Бъбреците са най-често рекламираните, фигуриращи в 498 обяви. Костният мозък присъства в 279 обяви, следван от черен дроб с 51, тестиси с 15 и роговици с две. В 142 обяви продавачите предлагат едновременно бъбреци и костен мозък, докато други 26 рекламират бъбреци, костен мозък и черен дроб заедно.

Някои обяви също така пораждат въпроси дали продавачите разбират медицинските процедури, които предлагат. Един мъж, предлагащ няколко части от тялото, включително тестис, каза: „Все още мога да живея след загубата на тези органи“. Той изглеждаше неинформиран, че някои от процедурите, които предлага, не са установени опции за трансплантация в Иран.

Интервютата с евентуални продавачи разкриха финансовото отчаяние зад обявите. Един мъж сподели, че е готов да се откаже дори от жизненоважни органи, за да осигури бъдещето на малката си дъщеря. Друг, бивш собственик на бизнес с дрехи, заяви, че фалитът го е оставил с натрупващи се дългове и непокрити чекове. Той се надяваше, че продажбата на орган ще му помогне да изплати поне част от задълженията си.

Други описаха борбата си с години на наемане на жилище или опити просто да покрият ежедневните си разходи. Майка, отглеждаща две дъщери, сподели, че търси купувач, за да поддържа основните разходи на семейството си.

Икономическият натиск от страна на САЩ добавя предизвикателства пред Техеран

Ситуацията се развива, докато Вашингтон уж преминава към устойчив икономически натиск върху Техеран след месеци на боеве и преговори.

Според Al Jazeera Рубио е казал на колегите си от Г-7 в Париж, че морската блокада, строгите санкции и нарушенията на сухопътната търговия могат да останат в сила без краен срок.

Базираният в Техеран икономист Исак Саидиан предупреди, че ако икономическата обсада тласне приходите на Иран от петрол близо до нулата, правителството може да се сблъска с един от най-трудните периоди в новата си история. Предизвикателството, каза той, ще се простира отвъд недостига на чуждестранна валута до изплащането на заплати и пенсии, доставката на основни стоки и предотвратяването на по-нататъшна инфлация.

Администрацията на президента Масуд Пезешкиан се е подготвила за възможността от продължителни ограничения, въпреки че иранските власти отхвърлиха предположенията за предстоящ икономически колапс.

Междувременно военното напрежение остава повод за безпокойство. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) понесе отговорност за атаки с дрон, насочени срещу инсталация за американски противовъздушен радар в Бахрейн, докато иранските сили също съобщиха за запалили се петролни танкери след удар в морски мини около Ормузкия пролив.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: TOI    
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