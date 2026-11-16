България

45-годишна жена стана донор и спаси живота на пациентка с тежка цироза

Пациентката е била с напреднала цироза вследствие на хепатит Б. След операцията е в стабилно състояние

16 ноември 2026, 12:34
45-годишна жена стана донор и спаси живота на пациентка с тежка цироза
Източник: Istock
  • Екип на ВМА извърши успешна трансплантация на черен дроб на 44-годишна жена с напреднала цироза вследствие на хепатит Б.
  • Донорът е 45-годишна жена, а органът е осигурен благодарение на донорска ситуация в болница „Пирогов“.
  • Пациентката е в стабилно състояние, екстубирана и контактна, съобщи ръководителят на трансплантационния екип проф. Васил Михайлов.

На 44-годишна жена бе трансплантиран черен дроб във Военномедицинска академия (ВМА) от специалисти от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. Жената е с напреднала чернодробна цироза вследствие на инфекция с вируса на хепатит Б. Донорът е жена на 45 години. Това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Операцията се е провела в късните часове на вчерашния ден и е преминала успешно, с минимална кръвозагуба и обичайна продължителност. 

Във ВМА трансплантираха черен дроб на 36-годишна жена

„В момента пациентката е в стабилно състояние – екстубирана, контактна и адекватна“, каза професор д-р Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип, цитиран в прессъобщението.

От ВМА отбелязаха, че органната експлантация е била извършена от екип в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов. Възможността за нов живот е станала реалност благодарение на донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Ръководството на ВМА изказа своята дълбока признателност към близките на донора, които в изключително тежък за тях момент са взели благородното решение да дадат шанс за живот. Признателност за професионализма и всеотдайността на всички медицински специалисти от ВМА, участвали в целия процес, изразиха още от лечебното заведение. 

Във ВМА трансплантираха черен дроб

Припомняме, че едва 1,5% от всички трансплантирани пациенти в света получават комбинирана трансплантация на черен дроб и бъбрек, каза проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА в средата на август.

Мащабно проучване на Орегонския университет за здравеопазване и наука в САЩ показва, че храненето късно вечер може да изложи черния дроб на риск.  Хората, които съобщават, че се хранят късно вечер, имат с 20 до 30% по-висок риск от чернодробно заболяване в сравнение с останалите.

Източник: БТА, Александър Тасев    
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