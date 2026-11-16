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България купува още 5 системи IRIS-T и 57 френски гаубици CAESAR

Проектите за превъоръжаване ще бъдат финансирани по европейския инструмент SAFE и трябва да преминат през одобрение от Народното събрание

16 ноември 2026, 12:23
България купува още 5 системи IRIS-T и 57 френски гаубици CAESAR
Източник: БТА
  • Правителството одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM съвместно с Германия по европейския инструмент SAFE.
  • Одобрен е и проект за закупуване на 57 самоходни гаубици CAESAR калибър 155 мм, боеприпаси и оборудване съвместно с Франция за нуждите на Сухопътните войски.
  • За българските проекти по SAFE са предвидени близо 3,27 млрд. евро, като изпълнението им трябва да приключи до 31 декември 2030 г.

Комисията по отбрана одобри купуването нови ракети

Правителството одобри споразумение за придобиването на пет зенитно-ракетни комплекса и проект за придобиване на 155 mm самоходни гаубици, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Програмно споразумение между Министерство на отбраната на България и Федералното министерство на отбраната на Германия за съвместно придобиване на допълнителни пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM по линия на инструмента SAFE.

Чрез Програмното споразумение и Допълнение към договора за доставка с "Diehl Defence" ще се реализира проектът за придобиване на системи за противовъздушна отбрана "IRIS-T-SLM" за повишаване на способностите на Военновъздушните сили в съответствие с изискванията на средата на сигурност.

Правителството предлага на Народното събрание да одобри и проект за инвестиционен разход за придобиване на 155 mm самоходни гаубици по линия на инструмента SAFE.

Придобиването на 155 mm самоходни гаубици е един от основните приоритети, заложени в "Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г." и в "Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032", посочват от пресслужбата.

България купува нови ракетни комплекси

Основна цел на проекта е повишаване на способностите на сухопътните формирования за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили. С неговата реализация ще бъдат придобити нови 57 самоходни гаубици, боеприпаси и съответното спомагателно оборудване за нуждите на Сухопътните войски.

Министърът на отбраната се упълномощава да проведе преговори и да подпише поръчки за съвместно придобиване на 155 mm гаубици CAESAR и на 155 mm боеприпаси към проект "Развитие на способностите за артилерийска поддръжка, чрез придобиване на 155 mm гаубици" с министъра на отбраната на Франция.

Съвместното придобиване на 155 mm гаубици ще осигури преодоляването на дефицита от способности в областта на индиректната огнева поддръжка във формированията на Сухопътните войски за осигуряване на суверенитета на България и изпълнението на съюзните ангажименти в колективната отбрана на НАТО.

За България по SAFE се предвижда бюджет от близо 3,27 млрд. евро. Очаква се всички проекти SAFE да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година. 

Източник: БТА    
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