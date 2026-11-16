Ерик Клептън обяви първия си концерт в България

С ветовната музикална сцена ще отбележи исторически момент за България, след като Ерик Клептън обяви днес първия си концерт у нас. На 7 май 2027 г. легендарният китарист ще свири в „Арена 8888 София“ по покана на Fest Team, като в рамките на своята кариера, продължаваща вече повече от шест десетилетия, музикантът досега не е излизал на българска сцена.

График на продажбата на билетите и VIP пакети

Предварителната продажба за членовете на официалния фен клуб на артиста започва в сряда, 18 ноември, в 11:00 ч., а тази за членовете на Fest Club – в четвъртък, 19 ноември, в 12:00 ч. Общата продажба стартира в петък, 20 ноември, в 12:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg на цени, започващи от 99 евро.

За феновете на концертите в София, Загреб, Будапеща и Лодз се предлагат и официални VIP пакети, включващи места от най-високата категория, достъп до VIP салон преди събитието или ранен вход за правостоящите, подарък от специалната VIP серия на артиста и специален пропуск. Продажбата на пакетите започва заедно с фен клуба на 18 ноември в 11:00 ч., а пълната информация е достъпна на vipnation.eu.

Европейско турне и нови издателски проекти

Концертът в София е част от европейските дати на Клептън за 2027 г., които включват изяви в Бирмингам на 17 май и четири поредни вечери в лондонската „Royal Albert Hall“ – на 20, 21, 23 и 24 май.

Новината идва броени дни преди излизането на „The Road to Escondido: Enhanced Edition“ на 20 ноември 2026 г. – юбилейно издание за 20-ата годишнина на съвместния му албум с J.J. Cale, което добавя нови неиздавани песни и концертни записи. На 4 декември 2026 г. пък ще излезе ремастерирана и разширена версия на съвместния му албум с B.B. King – „Riding with the King“, отбелязваща 100 години от рождението на блус легендата.

Ерик Клептън остава единственият музикант, приет три пъти в Залата на славата на рокендрола (като член на The Yardbirds, Cream и като солов изпълнител), носител е на 17 награди „Грами“ и автор на световни класики като „Layla“, „Wonderful Tonight“ и „Tears in Heaven“.