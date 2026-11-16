Свят

„Джей Ди, хабиби“: Думата, която превзе САЩ като ураган - временно явление или промяна

Иронична реплика на новоизбрания сенатор Абдул Ел-Сайед към вицепрезидента Джей Ди Ванс превърна арабския израз за привързаност във вирусен хит, но разкри и дълбоко противоречие в американското общество

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 ноември 2026, 11:50
„Джей Ди, хабиби“: Думата, която превзе САЩ като ураган - временно явление или промяна
Абдул Ел-Сайед   
Източник: БГНЕС

„Джей Ди, хабиби“. Абдул Ел-Сайед направи пауза, докато тълпата на празненството за победата му в Детройт се смееше и аплодираше. Демократът от Мичиган току-що беше спечелил място в Сената на САЩ и имаше послание към вицепрезидента Джей Ди Ванс - един от най-яростните му критици по време на кампанията.

„Има една великолепна ирония във факта, че по конституция си длъжен да приемеш клетвата ми през януари“, продължи той усмихнат.

Шегата работеше дори за американци, които никога не бяха чували арабската дума „хабиби“, означаваща „любими/а“ или „мили мой/мила моя“. В ежедневен арабски тя може да изразява привързаност, близост или лека ирония. Ел-Сайед си играеше с последното значение, обръщайки се към политически противник с интимността на стар приятел. Шегата се основаваше и на перспективата Ванс да председателства неговото полагане на клетва, въпреки че, технически погледнато, вицепрезидентът няма задължение да изпълнява тази церемония.

В рамките на дни думата започна да циркулира из социалните мрежи, придобивайки особен престиж на нещо, което всеки изведнъж поиска да каже.

Нейният възход разкрива едно доста интересно американско противоречие: страна, която все повече е пленена от арабска дума, докато остава дълбоко подозрителна към хората и културите, от които тя идва. „Хабиби“ придоби лесната интимност на нещо познато, дори модерно, в нация, където арабската идентичност все още може да предизвиква недоверие. Въпросът е дали новооткритата привързаност на Америка към думата може да смекчи чувствата ѝ към тези, които я говорят, или нейната популярност е просто друга форма на политическо сигнализиране, прегърната от хора, които жадуват да изглеждат културно просветени, дори когато представа си нямат какво казват.

Как „Хабиби“ се превърна в американски мем

Шегата пропътува далеч отвъд Мичиган и придоби собствен живот онлайн. Клипове на Ел-Сайед, който се обръща към Ванс, се разпространяваха заедно с арабска музика и мемове, превръщайки „хабиби“ в политическа реплика с ефектен край. Игривата гъвкавост на думата вече беше позната на публиката на арабско-американския комик Руди Аюб, чиито скечове черпят хумор от арабски изрази. Това, което направи забележката на Ел-Сайед необичайна, беше нейната аудитория: арабски израз на привързаност, поднесен с неоспорим сарказъм, се беше превърнал в шега в американската изборна политика.

Думата вече се беше появила върху тениски от кампанията, провъзгласяващи „Хабиби за Абдул“. Нейната политическа валута се простираше отвъд изборната нощ. В крайна сметка Ел-Сайед дори прие името Habibi PAC за комитет за набиране на средства.

Привличането беше отчасти театрално.

Мона Фараг Атуа, която координира програмата по арабски език в Университета на Колорадо в Боулдър, каза, че успехът на забележката на Ел-Сайед зависи от изпълнението около нея. „Мисля, че думата „хабиби“ се хареса на американската публика не непременно заради самата дума, а заради това кой я каза, кога беше казана и как беше поднесена“, каза тя пред Newsweek.

Изразът и таймингът на Ел-Сайед предложиха на слушателите, които не са запознати с арабския език, начин да се включат в шегата, преди да са разбрали нейния речник. Резултатът беше необичаен вид културен превод: американците можеха да участват в арабска шега, без първо да се нуждаят от урок по арабски. Дали това участие ще доведе до по-трайно познаване на езика или до промяна на чувствата към хората, които обикновено говорят този език, е съвсем друг въпрос.

Шегата предложи и нещо отвъд езиковото забавление – начин за рекламиране на политически симпатии. Повтарянето на „хабиби“ можеше да сигнализира солидарност с Ел-Сайед, привързаност към арабската култура или просто наслада от това да видиш Ванс закачан на език, който той може би не разбира. За някои привлекателността може да е имала по-малко общо с арабския език, а повече с политическата компания, която думата им е позволявала да пазят.

Има известно удобство в този вид културен ентусиазъм: човек може да заеме дума, да се наслади на нейната новост и да покаже отвореност към друга култура, без да знае много за хората, които говорят този език. И все пак жестът не е задължително да бъде празен. Политическата солидарност често започва със символи, а непознатата дума може да се превърне в малък израз на принадлежност. Трудността се състои в това да се разбере къде свършва истинското любопитство и къде започва модерната идентификация.

Привързаността на Америка към език, от който понякога се страхува

Ентусиазмът на Америка към „хабиби“ съжителства неудобно с констатациите на Pew Research Center относно нагласите спрямо мюсюлманите. В проучване от май 2026 г. 42% от пълнолетните американци заявяват, че мюсюлманите оказват отрицателно въздействие върху страната, докато 43% смятат мюсюлманите за по-малко патриотични от другите американци.

Арабите и мюсюлманите са различни групи. Арабският се говори от хора с различни религии и повечето мюсюлмани по света не са араби. И все пак двете идентичности често се сливат в американския политически дискурс.

Подозрението има дълбоки корени. През 2002 г. 25% от американците заявяват пред Pew, че вярват, че Ислямът е по-склонен от другите религии да насърчава насилието. До януари 2026 г. тази цифра достига 51%.

Този контраст повдига въпрос. Могат ли американците да се чувстват по-комфортно с арабски израз, без да станат по-приемащи хората и културите, свързани с него?

Евелин Алсултани, професор по американски изследвания и етническа принадлежност в Университета на Южна Калифорния, вижда нещо потенциално значимо в популярността на думата. „Като израз на привързаност, това сигнализира, че арабите не са заплаха и не трябва да принизяват своята идентичност, за да принадлежат към САЩ“, каза тя пред Newsweek.

Нейният прочит предполага, че чуването на арабска дума, изговорена уверено и с обич в американската политика, може да предизвика познати асоциации между арабската идентичност и чуждестранността.

Но разликата между това да се наслаждаваш на една дума и да промениш отношението си към нейните говорители остава важна. Вирусната шега може да запознае хората с непознат израз, но само по себе си нейната популярност предлага малко доказателства, че възгледите им за арабите или мюсюлманите са се променили.

Ентусиазъм идва и от самоселектираща се аудитория. Хората, които празнуват изказването на Ел-Сайед, може вече да са съпричастни към културната идентичност, която то представлява. Тяхната реакция ни казва по-малко за американците, които остават подозрителни към арабите или мюсюлманите.

Следователно въпросът е дали „хабиби“ ще остане забавен сувенир от политически момент или ще се превърне в малък отвор, през който американците да развият по-задълбочено познаване на хората, които го използват.

Какво е необходимо, за да промени една дума мисленето

Влиянието на „хабиби“ може да зависи по-малко от това колко често американците го чуват, а повече от това кой го казва. Линда Троп, директор на Програмата за психология на мира и насилието в Масачузетския университет в Амхърст, изследва как контактът между групите влияе върху предразсъдъците.

Тя каза, че излагането на езика на друга група може да подобри нагласите, когато хората виждат членове на собствената си общност да одобряват използването му. Обратното може да се случи, когато непознат език подсилва възприятията за аутсайдерите като заплашителни.

Нейното изследване предполага, че социалната среда е от значение: арабски израз, поднесен от политик на възприемчива аудитория, може да бъде приет по различен начин от същия израз, изговорен от някой, към когото слушателите вече изпитват подозрение. Дали ефектът надживява шегата, е по-трудно да се установи.

Уалид Ф. Махди, доцент по американо-арабска културна политика в Университета на Оклахома, предупреждава да не се чете твърде много в този ентусиазъм. „Бих бил предпазлив срещу празнични декларации за американско прегръщане на арабизма или исляма“, каза той.

Неговият скептицизъм насочва към разликата между възприемането на културен израз и развитието на по-голямо разбиране към хората, които го използват.

Атуа предлага лингвистичен прецедент. Англоговорящите редовно използват думи с арабски произход, включително алгебра и алгоритъм, често без да осъзнават откъде идват те. „Езиковата познатост не се превръща автоматично в културно приемане или идеологическа промяна“, каза тя.

По-показателният тест може да дойде, когато „хабиби“ загуби връзката си с победата на Ел-Сайед. Ще посегнат ли американците към думата и тогава, когато тя вече не предлага лесна политическа шега? Ще я разпознаят ли като част от жив език, а не като сувенир от избори? Нейната трайност би ни казала нещо за това доколко изразът е навлязъл в американската реч. Дали ентусиазмът отразява по-дълбоко културно приемане, политическа солидарност или преходна мода, ще бъде по-трудно да се определи. В крайна сметка една дума може да стане позната дълго преди хората, които я говорят, да станат такива.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Хабиби Абдул Ел Сайед Американска политика Политически мем Културно противоречие Политическа ирония Джей Ди Ванс Арабска дума Културно приемане Политическо сигнализиране
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Товарен кораб потъва край нос Калиакра, четири кораба и военни самолети спасиха екипажа

Товарен кораб потъва край нос Калиакра, четири кораба и военни самолети спасиха екипажа

Абсурд с кремацията след внезапната смърт на журналиста Владимир Клисуров: „За закона съм никой“

Абсурд с кремацията след внезапната смърт на журналиста Владимир Клисуров: „За закона съм никой“

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентството

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентството

Ерик Клептън обяви първия си концерт в България

Ерик Клептън обяви първия си концерт в България

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

biss.bg
Домашните котки знаят ли името си?

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg
<p>Обявиха кога пускат билетите за „Евровизия 2027“ в Бургас</p>
Ексклузивно

Обявиха кога пускат билетите за „Евровизия 2027“ в Бургас

Преди 3 часа
Зеленски обвини SpaceX в ограничаване на скоростта на терминалите Starshield
Ексклузивно

Зеленски обвини SpaceX в ограничаване на скоростта на терминалите Starshield

Преди 15 часа
Скандалът в Nvidia: Заподозряната в шпионаж за Китай напуснала Megaspeed още през 2025 г.
Ексклузивно

Скандалът в Nvidia: Заподозряната в шпионаж за Китай напуснала Megaspeed още през 2025 г.

Преди 15 часа
Фил Колинс за здравословните си проблеми: Не съм толкова зле, колкото изглеждам
Ексклузивно

Фил Колинс за здравословните си проблеми: Не съм толкова зле, колкото изглеждам

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Володимир Зеленски и Джо Байдън пред Белия дом

"Капризен и упорит": Какво казва Джо Байдън за Володимир Зеленски в новите си мемоари

Свят Преди 13 минути

Мемоарите на Байдън засягат и критичния период на президентския преход и неговите притеснения относно подхода на новоизбраната администрация на Тръмп към Москва

45-годишна жена стана донор и спаси живота на пациентка с тежка цироза

45-годишна жена стана донор и спаси живота на пациентка с тежка цироза

България Преди 26 минути

Пациентката е била с напреднала цироза вследствие на хепатит Б. След операцията е в стабилно състояние

България купува още 5 системи IRIS-T и 57 френски гаубици CAESAR

България купува още 5 системи IRIS-T и 57 френски гаубици CAESAR

България Преди 37 минути

Проектите за превъоръжаване ще бъдат финансирани по европейския инструмент SAFE и трябва да преминат през одобрение от Народното събрание

Ръсел Бранд със съпругата му Лора по време на процеса срещу комика

Съпругата на Ръсел Бранд с първи думи, след като комикът влезе в затвора

Свят Преди 54 минути

39-годишната Лора коментира присъдата и отсъствието на комика по време на епизода в неделя, 15 ноември, от тяхната обща седмична YouTube поредица „Sunday Service with the Brands“, като обясни, че планира да продължи предаването въпреки неотдавнашните развития

От "Здрач" до "Хари Потър": Звездите, които мразят най-известните си роли

От "Здрач" до "Хари Потър": Звездите, които мразят най-известните си роли

Любопитно Преди 56 минути

Макар феновете да обожават тези култови персонажи, актьорите, които са ги изиграли, мечтаят да ги оставят в миналото завинаги. Вижте кои големи холивудски звезди открито споделят разочарованието си от най-популярните си роли в киното и телевизията

.

Българин се опита да прегази в Солун жени, предлагащи сексуални услуги

Свят Преди 1 час

44-годишният мъж е арестуван по подозрение, че е насочил автомобила си към жените след словесен конфликт между тях и 26-годишната му приятелка

<p>EBRO S800 нахълтва със седем места и скандална цена (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

EBRO S800 нахълтва със седем места и скандална цена (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Моделът предлага и плъг-ин хибридна технология, но най-вече качество на изработка и материали в интериора, които наистина впечатляват

Тиери Анри с революционна идея: Легендата на Арсенал иска да промени футбола при жените със специални обувки

Тиери Анри с революционна идея: Легендата на Арсенал иска да промени футбола при жените със специални обувки

Любопитно Преди 1 час

Френският шампион се заема с разработването на иновативна екипировка за състезателките с поглед към Мондиал 2027 в Бразилия

Фалшиви глоби от МВР точат банкови сметки: Хакери клонираха сайта на министерството

Фалшиви глоби от МВР точат банкови сметки: Хакери клонираха сайта на министерството

България Преди 1 час

Измамниците заплашват с последващи санкции и подканват шофьорите да платят до 48 часа, за да откраднат личните и банковите им данни

Скандалите с Ръсел Бранд и Дейвид Уолямс: Идва ли краят на злоупотребата с власт в шоубизнеса?

Скандалите с Ръсел Бранд и Дейвид Уолямс: Идва ли краят на злоупотребата с власт в шоубизнеса?

Свят Преди 1 час

Присъдата на Ръсел Бранд, разкритията за Дейвид Уолямс и спирането на „Женени от пръв поглед“ оголиха тъмната страна на шоубизнеса. Журналисти и експерти обясняват защо жертвите вече не мълчат и предстои ли истинска промяна в индустрията

Васил Михайлов

Съдът реши: Васил Михайлов остава в България до края на делата срещу него

България Преди 1 час

Решението е окончателно, а мярката „задържане под стража“ ще бъде изпълнена след приключване на делата му у нас или изтърпяване на наложено наказание

Евровизия в Бургас: Кога ще пуснат билетите и как да си осигурим предимство

Евровизия в Бургас: Кога ще пуснат билетите и как да си осигурим предимство

България Преди 2 часа

Хиляди фенове от цяла Европа вече стягат куфарите си, а въпросите около билетите и настаняването стават все по-належащи, въпреки че официалният старт на продажбите все още предстои

Младият шофьор на „Мазерати“-то, разбило се във Варна, почина в болницата

Младият шофьор на „Мазерати“-то, разбило се във Варна, почина в болницата

България Преди 2 часа

Феодор Василев беше настанен в реанимация с опасност за живота след тежкия инцидент на бул. „Княз Борис I“

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова: Европа трябва да участва активно в преговорите за Украйна

България Преди 2 часа

Българският външен министър настоя за активно европейско участие и ясен мандат на представителите на ЕС

Австралийският премиер Антъни Албанезе и министърът на климата Крис Боуен

Включен микрофон улови премиера на Австралия в конфузен разговор за мъжкото достойнство (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Австралийският премиер Антъни Албанезе и министърът на климата Крис Боуен попаднаха в неудобна ситуация по време на среща в Турция. Включен микрофон улови техен шеговит разговор за рисковете от носенето на мобилен телефон в джоба на панталона

Догодина ще платим цената: Икономисти с предупреждение за бюджета

Догодина ще платим цената: Икономисти с предупреждение за бюджета

Парите ни Преди 2 часа

Дефицитът и решенията в Бюджет 2027 увеличават риска пред кредитния рейтинг на България

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Какво да правим, ако намерим костенурка около София

sinoptik.bg
1

Поредна ноемврийска температурна аномалия

sinoptik.bg

Евгени Генчев се качва на една сцена с Микеле Мороне в Пловдив

Edna.bg

Зендая с лично признание за Том Холанд: „Помогна ми да преодолея тревожността си“

Edna.bg

Товарен кораб потъва край Калиакра, военни се включиха в спасителна операция

Nova.bg

Граничен полицай блъсна с кола момиче в Драгоман, то почина

Nova.bg